Można nie lubić komiksów. Można ich nawet nie czytać. Ale mało kto nie słyszał o „Thorgalu”, czyli francuskojęzycznej serii komiksowej stworzonej przez belgijskiego scenarzystę Jeana Van Hamme'a i polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego. Seria ma status kultowej nie tylko w Polsce, lecz na całym świecie. Choć oczywiście w sercach Polaków ma swoje specjalne miejsce i nie chodzi bynajmniej jedynie o rodzimego rysownika. Dzięki „Thorgalowi” mogliśmy się przekonać, czym może być komiks przeznaczony dla dorosłego czytelnika, jakie tematy może podejmować, w tym te całkiem poważne. Ja sama dobrze pamiętam, jak cichaczem pochłaniam kolejne tomy tego dzieła w niekoniecznie odpowiednim wieku i nie wszystko z niego rozumiejąc. Ale ślad w sercu pozostał.