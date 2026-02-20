Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Poczucie krzywdy niszczy Polskę

Dwie powieści historyczne, jedna szlachecka – „Krzywda” Pawła Rzewuskiego, druga chłopska – „Gołoborze” Macieja Siembiedy, wytypowano do ważnych nagród. Nasuwa się pytanie, co te tytuły mówią nam o rynku książki i czy mają coś ważnego do powiedzenia.

Publikacja: 20.02.2026 15:40

Maciej Siembieda (ur. 1961), dziennikarz i autor powieści sensacyjnych. Był redaktorem naczelnym reg

Maciej Siembieda (ur. 1961), dziennikarz i autor powieści sensacyjnych. Był redaktorem naczelnym regionalnych gazet codziennych: „Nowej Trybuny Opolskiej”, „Trybuny Śląskiej”, „Dziennika Bałtyckiego”. Prowadził śledztwa historyczne, a za poświęcone im reportaże trzykrotnie otrzymał Nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wydał siedem powieści z Jakubem Kanią („444”, „Miejsce i imię”, „Wotum”, „Kukły”, „Kołysanka”, „Orient” i „Sobowtór”), thriller szpiegowski „Gambit” oraz sagę sensacyjną „Katharsis”, „Nemezis”, „Kairos”. Był trzykrotnie nominowany do Nagrody Wielkiego Kalibru, zdobył ją głosami czytelników za „Katharsis” (2022 r.). Był też czterokrotnym finalistą plebiscytu Książka Roku portalu lubimyczytac.pl oraz zwycięzcą plebiscytu „Książka Roku 2024” w kategorii powieść historyczna za powieść „Kairos”

Foto: Michał Woźniak/East News

Jacek Cieślak

Warto zacząć od tego, że coraz silniejsze wydawnictwo Art Rage, które miało nosa zakontraktować noblistę Jona Fosse’a, zainaugurowało już dawno serię „Przeszły-ciągły”, w której publikuje współcześnie napisane powieści historyczne – w przeciwienstwie do historycznych napisanych w przeszłości. Ważna różnica zaznaczona jest logiem niczym piorun.

Myślę, że w tym cyklu można by pomieścić większość powieści Szczepana Twardocha i „Księgi Jakubowe” Olgi Tokarczuk – gdyby autorzy i wydawnictwo tego chcieli, choć przecież takie wspólne plany nie zawsze są oczywiste, a piszę o Tokarczuk i Twardochu celowo, ponieważ chodzi mi o efekt skali, czyli poza walorem literackim – sprzedaż. Nie trzeba dodawać, że gdy nasi współcześni piszą o historii – to również po to, a może głównie po to, żeby poprzez obserwacje przeszłości i jej ocenę zmienić naszą współczesność.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Cisza i zgiełk obrazów”: Wyłonione ze zgiełku
Plus Minus
„Cisza i zgiełk obrazów”: Wyłonione ze zgiełku
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
„Aces of Thunder”: Lataj ostrożnie!
Plus Minus
„Aces of Thunder”: Lataj ostrożnie!
„O krok za daleko”: Dobry, prosty kryminał
Plus Minus
„O krok za daleko”: Dobry, prosty kryminał
„W ukryciu”: Pod przykrywką
Plus Minus
„W ukryciu”: Pod przykrywką
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama