„W ukryciu”: Pod przykrywką

Cały przekaz „W ukryciu” ginie pod ciężarem warstwy audiowizualnej.

Publikacja: 20.02.2026 16:00

Foto: mat.pras.

Rafal Glapiak

Syracuse w stanie Nowy Jork, rok 1997. Lucas (Tom Blyth), młody policjant działający pod przykrywką, robi za przynętę. Wymieniwszy spojrzenie z potencjalną ofiarą, wabi ją do toalety w centrum handlowym, licząc na to, że ta da się złapać na gorącym uczynku. Tajniak i jego koledzy z obyczajówki polują na szukających erotycznych wrażeń gejów.

Prowokacje na granicy prawa wychodzą im świetnie, przynajmniej do momentu, w którym Lucasowi nie wpada w oko nieco starszy od niego Andrew (Russell Tovey). Tak się bowiem składa, że gliniarz też jest homoseksualistą, lecz prawie nikt o tym nie wie.

