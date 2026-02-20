Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najnowsze kroki Iranu w sprawie porozumienia nuklearnego?

W piątek Donald Trump – podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One – powiedział, że daje sobie „10-15 dni, maksymalnie” na decyzję w sprawie Iranu. Niedługo później głos w sprawie negocjacji zajął Abbas Araghchi – szef MSZ tego kraju.

Iran zapowiada przekazanie projektu USA

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi zapowiedział w piątek, że projekt porozumienia nuklearnego będzie gotowy „w ciągu dwóch-trzech dni”. Później Iran przedstawić ma go Stanom Zjednoczonym.

Irański polityk podkreślił w telewizji MSNBC, że propozycja potencjalnego porozumienia zostanie przedstawiona „jego amerykańskim odpowiednikom”, czyli wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi i zięciowi prezydenta Donalda Trumpa, Jaredowi Kushnerowi.

– Albo zawrzemy porozumienie, albo będzie to dla nich nieprzyjemne – stwierdził wcześniej w piątek Trump. W czasie inauguracji Rady Pokoju Trump sugerował zaś, że będzie wiedział, czy USA uda się zawrzeć porozumienie z Iranem w ciągu 10 dni. – Możemy być zmuszeni zrobić kolejny krok albo możemy nie być zmuszeni. Może zawrzemy porozumienie – mówił. – Przekonacie się prawdopodobnie w ciągu następnych 10 dni – zaznaczał.