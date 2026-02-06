– Rozmowy na temat programu nuklearnego między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które odbyły się w piątek w Omanie, były dobrym początkiem i będą kontynuowane – powiedział po negocjacjach Araghchi. – Istnieje porozumienie w sprawie kontynuowania rozmów. Koordynacja dalszych działań zostanie ustalona w stolicach – podkreślał w irańskiej telewizji państwowej. – Jeśli ten proces będzie kontynuowany, myślę, że osiągniemy dobre ramy porozumienia – zaznaczał.

Minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi, który pełnił rolę pośrednika, napisał natomiast w serwisie X, że odbyły się „bardzo poważne rozmowy” między Iranem i USA. Zaznaczył też, że obie strony „wyjaśniły swoje stanowiska i zidentyfikowały obszary możliwego postępu”.

Jak zauważa agencja Reutera, Teheran wielokrotnie zapowiadał, że nie będzie rozmawiać o irańskich rakietach – jednym z największych arsenałów tego typu w regionie – oraz że chce, by USA zrozumiały, iż Iran ma prawo do wzbogacania uranu. Dla Waszyngtonu kwestia ta jest jednak nie do przejścia. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy do rozmów dojdzie – przedstawiciele USA wysyłali bowiem sygnały, że ich fiasko będzie oznaczać, iż problemy irańskiego programu nuklearnego oraz zbrojeń trzeba będzie rozwiązać innymi sposobami.

Kiedy doszło do „wojny dwunastodniowej”?

Izrael rozpoczął wojnę z Iranem 13 czerwca. W ramach operacji Powstający Lew, izraelskie wojsko zaatakowało m.in. cele związane z irańskim programem jądrowym, zabijając także naukowców. Izrael wziął też na cel instalacje wojskowe, siedzibę irańskiej telewizji oraz budynki administracji. W odwecie Iran prowadził ostrzał terytorium Izraela – m.in. Tel Awiwu i Hajfy – przy użyciu pocisków balistycznych oraz dronów.

Stany Zjednoczone włączyły się do konfliktu po stronie Izraela w nocy z 21 na 22 czerwca. Jak poinformował później Pentagon, amerykańskie siły przeprowadziły precyzyjny atak na trzy kluczowe obiekty jądrowe w Iranie – Fordo, Natanz i Isfahan. – Naszym celem było zniszczenie zdolności Iranu do wzbogacania uranu i powstrzymanie zagrożenia nuklearnego ze strony największego na świecie państwa sponsorującego terroryzm – mówił w orędziu Donald Trump dodając, że uderzenia były „spektakularnym sukcesem wojskowym”. - Zniszczyliśmy irański program jądrowy, irańskie ambicje nuklearne zostały unicestwione – twierdził sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Jednocześnie strona amerykańska przyznawała, że dokładna skala zniszczeń w podziemnych irańskich zakładach nie jest znana. Na zdjęciach satelitarnych widać było kratery – otwory wybite przez eksplodujące pod ziemią 13-tonowe bomby penetrujące GBU-57A/B.