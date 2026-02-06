Aktualizacja: 07.02.2026 07:13 Publikacja: 06.02.2026 20:29
Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie
Foto: PAP/Piotr Nowak
Na piątkowej konferencji prasowej minister Waldemar Żurek poinformował, że jego resort wraz ze Służbą Więzienną wdraża strategię ochrony praw zwierząt.
- Ostatnie wydarzenia [chodzi o sprawę patoschronisk - red.] i publiczna dyskusja wokół sytuacji psów oraz funkcjonowania schronisk tylko potwierdzają, jak ważny i potrzebny jest realny, systemowy pomysł nad ulepszeniem systemu ochrony i dbania o dobro zwierząt. Ministerstwo Sprawiedliwości traktuje ten temat bardzo poważnie – powiedział minister Waldemar Żurek.
Minister zwrócił uwagę, że samo zaostrzanie kar bez odpowiedniej praktyki ich stosowania nie rozwiąże problemu znęcania się nad zwierzętami. Wskazał, że schroniska są przepełnione, często też zwierzę pozostaje u osoby podejrzanej o znęcanie się. Jego zdaniem potrzebna jest wielopoziomowa współpraca i budowanie większej wrażliwości w systemie wymiaru sprawiedliwości.
- Mamy bardzo mało spraw, kiedy ktoś dostaje bezwzględną karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzęciem, czy też zabicie zwierzęcia bez jakiegokolwiek powodu – przyznał Żurek.
Waldemar Żurek powiedział, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) uruchamia specjalistyczny cykl szkoleniowy „K25/26 Ochrona zwierząt – odpowiedzialność karna”. Szkolenia, dotyczące metodyki postępowania w sprawach przestępstw popełnianych na szkodę zwierząt oraz orzekania środków karnych, skierowane są do sędziów, prokuratorów, asesorów oraz asystentów orzekających w wydziałach karnych.
Kolejne działania mają bardzo konkretny wymiar. Służba Więzienna inicjuje projekt tworzenia mikro-schronisk dla psów odebranych z interwencji w zakładach karnych w Olsztynie i Hajnówce. Zwierzęta znajdą schronienie w wydzielonych częściach aresztów i zakładów karnych, gdzie będą pielęgnowane i przygotowywane do znalezienia nowych domów. Niektórzy osadzeni przejdą kursy na opiekunów psów pod okiem behawiorystów, co podniesie ich kwalifikacje zawodowe. Za opiekę specjalistyczną i merytoryczną nad programem będą odpowiedzialni lekarze weterynarii i trenerzy zwierząt spoza SW.
Już teraz SW współpracuje z organizacjami pozarządowymi, aby połączyć resocjalizację osadzonych z realną pomocą dla zwierząt bezdomnych i odebranych podczas interwencji. Skazani nie tylko produkują budy i legowiska, ale stają się wykwalifikowanymi opiekunami.
Waldemar Żurek pochwali się, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego jego resort już w styczniu tego roku otworzył swoje drzwi dla czworonogów. Pracownicy mogą wykonywać obowiązki w towarzystwie swoich psów, jeśli zgodzą się na to współpracownicy.
- Stworzyliśmy klarowny regulamin, który dba o komfort zarówno zwierząt, jak i wszystkich osób przebywających w budynku. Psy goszczące w Ministerstwie są zdrowe, zaszczepione i dobrze zsocjalizowane. Na drzwiach gabinetów, w których gościmy czworonogi, pojawiają się specjalne oznaczenia ze zdjęciem psa, ułatwiające komunikację osobom z alergiami lub lękiem przed zwierzętami – mówił minister. Jak dodał, liczy na to, że takie podejście stanie się przykładem dla innych pracodawców.
Źródło: rp.pl
