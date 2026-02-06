Rzeczpospolita
Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by bezdomne psy zamieszkały w zakładach karnych

Lustracja wszystkich spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami, cykliczne szkolenia dla sędziów i prokuratorów, program pilotażowy lokowania czworonogów z interwencji w zakładach karnych - to działania, które prowadzi lub planuje Ministerstwo Sprawiedliwości na rzecz ochrony praw zwierząt.

Publikacja: 06.02.2026 20:29

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podczas konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie

Foto: PAP/Piotr Nowak

Dorota Gajos-Kaniewska

Na piątkowej konferencji prasowej minister Waldemar Żurek  poinformował, że jego resort wraz ze Służbą Więzienną wdraża strategię ochrony praw zwierząt.

- Ostatnie wydarzenia [chodzi o sprawę patoschronisk - red.] i publiczna dyskusja wokół sytuacji psów oraz funkcjonowania schronisk tylko potwierdzają, jak ważny i potrzebny jest realny, systemowy pomysł nad ulepszeniem systemu ochrony i dbania o dobro zwierząt. Ministerstwo Sprawiedliwości traktuje ten temat bardzo poważnie – powiedział minister Waldemar Żurek.

Piosenkarka Dorota Rabczewska Doda (C) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw o
Prawo dla Ciebie
Doda i Waldemar Żurek rozmawiali o szkoleniach dla sędziów i prokuratorów

Szkolenia dla sędziów i osadzonych

Minister zwrócił uwagę, że samo zaostrzanie kar bez odpowiedniej praktyki ich stosowania nie rozwiąże problemu znęcania się nad zwierzętami. Wskazał, że schroniska są przepełnione, często też zwierzę pozostaje u osoby podejrzanej o znęcanie się. Jego zdaniem potrzebna jest wielopoziomowa współpraca i budowanie większej wrażliwości w systemie wymiaru sprawiedliwości.  

- Mamy bardzo mało spraw, kiedy ktoś dostaje bezwzględną karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzęciem, czy też zabicie zwierzęcia bez jakiegokolwiek powodu – przyznał Żurek.  

Waldemar Żurek powiedział, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) uruchamia specjalistyczny cykl szkoleniowy „K25/26 Ochrona zwierząt – odpowiedzialność karna”. Szkolenia, dotyczące metodyki postępowania w sprawach przestępstw popełnianych na szkodę zwierząt oraz orzekania środków karnych, skierowane są do sędziów, prokuratorów, asesorów oraz asystentów orzekających w wydziałach karnych.

Kolejne działania mają bardzo konkretny wymiar. Służba Więzienna inicjuje projekt tworzenia mikro-schronisk dla psów odebranych z interwencji w zakładach karnych w Olsztynie i Hajnówce. Zwierzęta znajdą schronienie w wydzielonych częściach aresztów i zakładów karnych, gdzie będą pielęgnowane i przygotowywane do znalezienia nowych domów. Niektórzy osadzeni przejdą kursy na opiekunów psów pod okiem behawiorystów, co podniesie ich kwalifikacje zawodowe. Za opiekę specjalistyczną i merytoryczną nad programem będą odpowiedzialni lekarze weterynarii i trenerzy zwierząt spoza SW.

Już teraz SW współpracuje z organizacjami pozarządowymi, aby połączyć resocjalizację osadzonych z realną pomocą dla zwierząt bezdomnych i odebranych podczas interwencji. Skazani nie tylko produkują budy i legowiska, ale stają się wykwalifikowanymi opiekunami. 

Akcja zabierania psów ze schroniska dla zwierząt "Happy Dog" w miejscowości Sobolew
Prawo dla Ciebie
Eksperci: kontrole są ślepe na stan psychiczny zwierząt, liczy się pełna miska

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do biura z psem

Waldemar Żurek pochwali się, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego jego resort już w styczniu tego roku otworzył  swoje drzwi dla czworonogów. Pracownicy mogą wykonywać obowiązki w towarzystwie swoich psów, jeśli zgodzą się na to  współpracownicy.

- Stworzyliśmy klarowny regulamin, który dba o komfort zarówno zwierząt, jak i wszystkich osób przebywających w budynku. Psy goszczące w Ministerstwie są zdrowe, zaszczepione i dobrze zsocjalizowane. Na drzwiach gabinetów, w których gościmy czworonogi, pojawiają się specjalne oznaczenia ze zdjęciem psa, ułatwiające komunikację osobom z alergiami lub lękiem przed zwierzętami – mówił minister. Jak dodał, liczy na to, że takie podejście stanie się przykładem dla innych pracodawców.

 

