Na piątkowej konferencji prasowej minister Waldemar Żurek poinformował, że jego resort wraz ze Służbą Więzienną wdraża strategię ochrony praw zwierząt.

- Ostatnie wydarzenia [chodzi o sprawę patoschronisk - red.] i publiczna dyskusja wokół sytuacji psów oraz funkcjonowania schronisk tylko potwierdzają, jak ważny i potrzebny jest realny, systemowy pomysł nad ulepszeniem systemu ochrony i dbania o dobro zwierząt. Ministerstwo Sprawiedliwości traktuje ten temat bardzo poważnie – powiedział minister Waldemar Żurek.

Szkolenia dla sędziów i osadzonych

Minister zwrócił uwagę, że samo zaostrzanie kar bez odpowiedniej praktyki ich stosowania nie rozwiąże problemu znęcania się nad zwierzętami. Wskazał, że schroniska są przepełnione, często też zwierzę pozostaje u osoby podejrzanej o znęcanie się. Jego zdaniem potrzebna jest wielopoziomowa współpraca i budowanie większej wrażliwości w systemie wymiaru sprawiedliwości.

- Mamy bardzo mało spraw, kiedy ktoś dostaje bezwzględną karę pozbawienia wolności za znęcanie się nad zwierzęciem, czy też zabicie zwierzęcia bez jakiegokolwiek powodu – przyznał Żurek.