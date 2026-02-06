Aktualizacja: 06.02.2026 18:35 Publikacja: 06.02.2026 16:30
Poseł PiS Zbigniew Ziobro
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Jak informowaliśmy w czwartek, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, wydał postanowienie o zastosowaniu wobec Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. Wnosił o to prokurator Prokuratury Krajowej, który zamierza przedstawić byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS ponad dwadzieścia zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
Jak wynika z dzisiejszego komunikatu Prokuratury Krajowej, zdaniem Sądu zachodzi „uzasadniona obawa, że podejrzany, przebywając na wolności, może podejmować próby kontaktu z innymi zaangażowanymi w przestępstwa osobami i wpływać na treść ich wyjaśnień bądź zeznań świadków, a także podejmować inne działania utrudniające prowadzone postępowanie, w szczególności ukrywać lub niszczyć dowody”.
"W uzasadnieniu Sąd podkreślił z »całą stanowczością«, iż nie dostrzega ingerencji przedstawicieli władzy wykonawczej ani jakiejkolwiek innej w sferę niezawisłości sędziowskiej w niniejszej sprawie" - czytamy w komunikacie PK.
W piątek po południu sąd odrzucił także wniosek obrońcy Zbigniewa Ziobry o wstrzymanie wykonania postanowienia aresztowego. Adwokat Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski zapowiedział złożenie zażalenia na tę decyzję do Sądu Okręgowego. Nie wstrzymuje to jednak wykonania postanowienia aresztowego.
Czwartkowe postanowienie otworzyło drogę do wydania listu gończego za Ziobrą, który przebywa na Węgrzech – dostał tam azyl. W piątek prokurator wydał postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Zbigniewa Ziobry do siedziby Prokuratury Krajowej celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności procesowych.
„Czynności tej nie udało się do dnia dzisiejszego zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego. Zgodnie z art. 279 § 1 k.p.k. prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym, jeżeli podejrzany się ukrywa. Przesłanka ta została w niniejszej sprawie spełniona, co wprost potwierdził Sąd w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Miejsce pobytu podejrzanego Zbigniewa Ziobry jest nieznane. Nie przebywa on pod żadnym znanym adresem w kraju. W mediach wprost wskazuje, że intencjonalnie unika uczestnictwa w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego” - wyjaśnia rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.
Jak dodał prok. Przemysław Nowak, poszukiwania ma przeprowadzić Komenda Stołeczna Policji. Na jej stronie już się pojawił list gończy za Zbigniewem Ziobrą.
„Policjanci Komendy Stołecznej Policji, na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Krajową poszukują Zbigniewa Tadeusza Ziobro. Mężczyzna ukrywa się przed organami ścigania. Jeśli znasz miejsce pobytu tej osoby skontaktuj się z policjantami z Komendy Stołecznej Policji, tel. 47 72 37 657, numerem alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką Policji" - brzmi początek listu gończego.
Poszukiwany Zbigniew Ziobro
Foto: Komenda Stołeczna Policji
Źródło: rp.pl
