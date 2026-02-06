Jak informowaliśmy w czwartek, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, wydał postanowienie o zastosowaniu wobec Zbigniewa Ziobry tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. Wnosił o to prokurator Prokuratury Krajowej, który zamierza przedstawić byłemu ministrowi sprawiedliwości w rządach PiS ponad dwadzieścia zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Jak wynika z dzisiejszego komunikatu Prokuratury Krajowej, zdaniem Sądu zachodzi „uzasadniona obawa, że podejrzany, przebywając na wolności, może podejmować próby kontaktu z innymi zaangażowanymi w przestępstwa osobami i wpływać na treść ich wyjaśnień bądź zeznań świadków, a także podejmować inne działania utrudniające prowadzone postępowanie, w szczególności ukrywać lub niszczyć dowody”.

"W uzasadnieniu Sąd podkreślił z »całą stanowczością«, iż nie dostrzega ingerencji przedstawicieli władzy wykonawczej ani jakiejkolwiek innej w sferę niezawisłości sędziowskiej w niniejszej sprawie" - czytamy w komunikacie PK.

W piątek po południu sąd odrzucił także wniosek obrońcy Zbigniewa Ziobry o wstrzymanie wykonania postanowienia aresztowego. Adwokat Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski zapowiedział złożenie zażalenia na tę decyzję do Sądu Okręgowego. Nie wstrzymuje to jednak wykonania postanowienia aresztowego.