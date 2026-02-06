4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 06.02.2026 18:25 Publikacja: 06.02.2026 16:50
Foto: mat.pras.
Clint Bentley i Greg Kwedar – duet, którego artystyczną drogę warto śledzić – przechodzą samych siebie wraz z każdym kolejnym projektem. Teraz tandem prezentuje publiczności swoje najdojrzalsze bodaj dzieło, a przy okazji jeden z najbardziej poruszających filmów trzeciej dekady XXI wieku. „Sny o pociągach” Bentleya, adaptacja książki Denisa Johnsona z 2011 r., to utwór udowadniający, że skromne kino – zwłaszcza na poziomie treści, bo na gruncie formalnym mowa raczej o zapiętym na ostatni guzik majstersztyku, szalenie atrakcyjnym dla oka i ucha – wciąż jest w stanie wstrząsnąć odbiorcą, zelektryzować go i uderzyć w jego czułą strunę.
