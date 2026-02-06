4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 06.02.2026 18:35 Publikacja: 06.02.2026 16:10
Tematem, który dziś szczególnie mocno interesuje wiele osób, jest długowieczność. Dla czytelników wymagających i oczekujących twardych naukowych danych znakomitą propozycją jest książka „W stronę długowieczności” prof. Marka Postuły i redaktora Krzysztofa Łoniewskiego. To pozycja jednoznaczna i konkretna, dająca jasne wytyczne dotyczące zdrowego życia – w moim przekonaniu trudno o lepszą w tej dziedzinie.
Jeśli jednak pytamy szerzej o to, jak w ogóle żyć, zawsze zachęcam, by sięgnąć po Irvina Yaloma i jego „Psychoterapię egzystencjalną”. To wcale nie jest książka przeznaczona wyłącznie dla psychiatrów, lecz dla każdego z nas. Daje niezwykle głęboki i cenny wgląd w mechanizmy zdrowia psychicznego. To opowieść o śmierci, sensie i bezsensie życia, wolności oraz egzystencjalnej izolacji. Jest to lektura, do której właściwie bez przerwy wracam.
