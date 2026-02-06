Sąd Miejski w Moskwie orzekł w piątek 6 lutego, że książka byłego prezesa koncernu paliwowego Jukos Michaiła Chodorkowskiego „Jak zabić smoka: Poradnik dla początkujących rewolucjonistów” jest „materiałem ekstremistycznym” – poinformował z sali sądowej korespondent RIA Nowosti. Decyzja dostała status „natychmiastowo wchodzącej w życie”.

Orzeczenie zapadło w odpowiedzi na skargę złożoną przez moskiewską prokuraturę. Stwierdzono w niej, że książka Chodorkowskiego jest dostępna bezpłatnie w internecie. Według prokuratury promuje ona „negatywne, krytyczne nastawienie” do obecnego rządu Rosji i zachęca czytelników do jego zmiany „środkami, które nie wykluczają przemocy”, co „jest sprzeczne z rosyjskim prawem”.

Kreml uznał Chodorkowskiego za agenta i terrorystę

Jak przypomina opozycyjny portal „The Moscow Times” książka Chodorkowskiego ukazała się w pół roku po napaści Putina na Ukrainę – pod koniec 2022 r. „Rosja musi już teraz pomyśleć o swojej przyszłości. Kiedy zmiana reżimu stanie się możliwa, kraj będzie potrzebował gotowego planu działania. W mojej książce „Jak zabić smoka” proponuję ten plan – szczegółową analizę kroków, które mogą nas doprowadzić do tej jasnej przyszłości” – napisał Michaił Chodorkowski.