W ostatnim czasie pojawiają się doniesienia o wewnętrznych sporach w Prawie i Sprawiedliwości. Dochodzić ma do tarć między frakcjami „maślarzy” i „harcerzy”, czyli przeciwnikami i zwolennikami Mateusza Morawieckiego, który stał na czele rządu w latach 2017–2023.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział już Morawieckiemu, że ten nie będzie premierem ze względu na obciążenie, jakim jest dla partii okres sprawowania przez niego funkcji szefa rządu.

Morawiecki miał wyrazić zrozumienie dla tego stanowiska, chce jednak mieć wpływ na przyszły rząd. Do frakcji „maślarzy” mają należeć m.in. Przemysław Czarnek, Jacek Sasin i Patryk Jaki, zaś wśród „harcerzy” wymieniani są bliscy współpracownicy Morawieckiego, m.in. Michał Dworczyk i Piotr Müller, obecnie zasiadający w Parlamencie Europejskim.

Czy Jarosław Kaczyński powinien przestać być prezesem PiS? Wyniki sondażu

Jarosław Kaczyński jest prezesem PiS od stycznia 2003 r., przejął tę funkcję z rąk swego brata, Lecha Kaczyńskiego, który dwa miesiące wcześniej został wybrany prezydentem Warszawy. Czy Jarosław Kaczyński powinien oddać władzę w Prawie i Sprawiedliwości młodszym politykom? Takie pytanie zadano w sondażu, jaki na zlecenie „Super Expressu” przeprowadził Instytut Badań Pollster. Ponad połowa ankietowanych (56 proc.) uznała, że Kaczyński powinien zrezygnować z kierowania partią, a „raczej” pogląd ten podzieliło 21 proc. pytanych. Łącznie ponad trzy czwarte uczestników badania (77 proc.) oceniło, że obecny prezes powinien oddać stery w partii.