Szef ochrony ministra Radosława Sikorskiego ppłk Wojciech B. miał grozić pobiciem dziennikarza TV Republika Piotra Nisztora i znęcać się nad swoją partnerką, a także ujawniać dane oficerów i osób ochranianych. To koniec jego ponad 20-letniej kariery w SOP. „W związku z kolejnymi informacjami dotyczącymi funkcjonariusza, które trafiły do Służby Ochrony Państwa, Komendant SOP płk Tomasz Jackowicz 2 lutego 2026 r. wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych. Podstawą tych decyzji było naruszenie zasad etyki poprzez możliwe ujawnienie danych wrażliwych funkcjonariuszy oraz osób ochranianych” – poinformował w środę rzecznik Służby Ochrony Państwa płk Bogusław Piórkowski.