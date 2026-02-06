Rzeczpospolita
„Rzeczpospolita” ustaliła: Oficer SOP, który groził dziennikarzowi, był zweryfikowany przez ABW

Ppłk Wojciech B., który miał grozić dziennikarzowi i ujawniać tajne informacje, był pozytywnie zweryfikowany przez ABW. Jako szef ochrony ministrów miał dostęp do najwyższych tajnych klauzul, także międzynarodowych – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 06.02.2026 10:29

Foto: PAP

Izabela Kacprzak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są zarzuty wobec ppłk. Wojciecha B., związane z jego działalnością w SOP?
  • Jak wyglądała kariera ppłk. Wojciecha B.?
  • Jakie procedury dotyczące weryfikacji bezpieczeństwa przeprowadza ABW dla funkcjonariuszy SOP?
  • Jakie były reakcje Służby Ochrony Państwa na zarzuty wobec ppłk. Wojciecha B.?
  • Jakie konsekwencje może mieć postępowanie dyscyplinarne?
Szef ochrony ministra Radosława Sikorskiego ppłk Wojciech B. miał grozić pobiciem dziennikarza TV Republika Piotra Nisztora i znęcać się nad swoją partnerką, a także ujawniać dane oficerów i osób ochranianych. To koniec jego ponad 20-letniej kariery w SOP. „W związku z kolejnymi informacjami dotyczącymi funkcjonariusza, które trafiły do Służby Ochrony Państwa, Komendant SOP płk Tomasz Jackowicz 2 lutego 2026 r. wszczął postępowanie dyscyplinarne i zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych. Podstawą tych decyzji było naruszenie zasad etyki poprzez możliwe ujawnienie danych wrażliwych funkcjonariuszy oraz osób ochranianych” – poinformował w środę rzecznik Służby Ochrony Państwa płk Bogusław Piórkowski.

