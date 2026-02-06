Aktualizacja: 06.02.2026 09:56 Publikacja: 06.02.2026 09:27
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki na 29 stycznia zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli klubów i kół zasiadających w parlamencie. Spotkanie miało dotyczyć współpracy prezydenta z parlamentem. Zaproszenie przyjęły wszystkie kluby i koła z wyjątkiem klubu Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, choć KO pierwotnie sygnalizowała, że prawdopodobnie wyśle przedstawicieli na spotkanie.
Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska wyjaśniła na antenie TVN24 dlaczego jej klub nie przyjął...
Uzasadniając odrzucenie zaproszenia politycy KO i Nowej Lewicy zwracali uwagę, że spotkanie nie miało ustalonej agendy, mówili też, że przedstawiciele prezydenta mają szansę na rozmowy o współpracy z parlamentem np. w czasie posiedzeń komisji, na które są zapraszani. Politycy KO mówili też, że kontakty z prezydentem utrzymują członkowie rządu – w ostatnim czasie w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim spotykali się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a na początku roku z prezydentem spotkał się też premier Donald Tusk.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, komentując odrzucenie zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego przez KO i Lewicę napisał: „Maski opadły.”. „KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy” – dodał.
– Ta decyzja wynika raczej z zatracenia się w rywalizacji politycznej i polaryzacji – widzieliśmy to już w poprzednich kadencjach w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o zignorowanie reguły, że rządzący powinni łagodzić konflikty społeczne, a nie je podgrzewać. Łamanie tej reguły kosztowało PiS utratę władzy – tak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” komentował decyzję klubu KO o tym, by nie uczestniczyć w spotkaniu, prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W spotkaniach z prezydentem wzięli udział przedstawiciele dwóch innych klubów, które stanowią zaplecze koalicji rządzącej – PSL i Polski 2050. Po spotkaniach ich uczestnicy z tych klubów mówili, że przekonywali prezydenta do poparcia proponowanych przez nich zmian w prawie.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – przedstawiciele klubów KO i Lewicy powinni byli przyjąć zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie, które odbyło się 29 stycznia.
„Tak” odpowiedziało 58,3 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 19,6 proc. respondentów.
22 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.
(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku)
– Udział przedstawicieli KO i Lewicy w spotkaniu byłby słuszny częściej zdaniem mężczyzn (61 proc.) niż kobiet (56 proc.). Takie zdanie podzielają niemal dwie na trzy osoby (64 proc.) do 24. roku życia i trzech na czterech respondentów (74 proc.) posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej niż pozostali udział w spotkaniu pozytywnie postrzegaliby badani, których dochód mieści się w granicach 5001–7000 zł netto (65 proc.) i mieszkańcy miast o wielkości do 20 tys. osób (62 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 lutego 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
