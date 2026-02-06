Rzeczpospolita
Sondaż: Czy KO i Lewica powinny były pójść na spotkanie z Karolem Nawrockim?

„Czy przedstawiciele klubów KO i Lewicy powinni byli przyjąć zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie, które odbyło się 29 stycznia i dotyczyło współpracy prezydenta z parlamentem?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 06.02.2026 09:27

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Karol Nawrocki na 29 stycznia zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli klubów i kół zasiadających w parlamencie. Spotkanie miało dotyczyć współpracy prezydenta z parlamentem. Zaproszenie przyjęły wszystkie kluby i koła z wyjątkiem klubu Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, choć KO pierwotnie sygnalizowała, że prawdopodobnie wyśle przedstawicieli na spotkanie. 

Czytaj więcej

Anna Maria Żukowska
Polityka
Spotkanie u Nawrockiego. Żukowska: Nie wiem jakie maski widział na mojej twarzy Szefernaker

Jak politycy KO i Nowej Lewicy uzasadniali odrzucenie zaproszenia na spotkanie z Karolem Nawrockim?

Uzasadniając odrzucenie zaproszenia politycy KO i Nowej Lewicy zwracali uwagę, że spotkanie nie miało ustalonej agendy, mówili też, że przedstawiciele prezydenta mają szansę na rozmowy o współpracy z parlamentem np. w czasie posiedzeń komisji, na które są zapraszani. Politycy KO mówili też, że kontakty z prezydentem utrzymują członkowie rządu – w ostatnim czasie w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim spotykali się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a na początku roku z prezydentem spotkał się też premier Donald Tusk.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, komentując odrzucenie zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego przez KO i Lewicę napisał: „Maski opadły.”. „KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy” – dodał.

– Ta decyzja wynika raczej z zatracenia się w rywalizacji politycznej i polaryzacji – widzieliśmy to już w poprzednich kadencjach w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o zignorowanie reguły, że rządzący powinni łagodzić konflikty społeczne, a nie je podgrzewać. Łamanie tej reguły kosztowało PiS utratę władzy – tak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” komentował decyzję klubu KO o tym, by nie uczestniczyć w spotkaniu, prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W spotkaniach z prezydentem wzięli udział przedstawiciele dwóch innych klubów, które stanowią zaplecze koalicji rządzącej – PSL i Polski 2050. Po spotkaniach ich uczestnicy z tych klubów mówili, że przekonywali prezydenta do poparcia proponowanych przez nich zmian w prawie. 

Sondaż: 64 proc. najmłodszych Polaków uważa, że kluby KO i Nowej Lewicy powinny były pójść do Karola Nawrockiego

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy – ich zdaniem – przedstawiciele klubów KO i Lewicy powinni byli przyjąć zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie, które odbyło się 29 stycznia.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 58,3 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 19,6 proc. respondentów. 

22 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

(liczby te nie sumują się do 100 proc. ze względu na zaokrąglenie ich do pierwszego miejsca po przecinku)

– Udział przedstawicieli KO i Lewicy w spotkaniu byłby słuszny częściej zdaniem mężczyzn (61 proc.) niż kobiet (56 proc.). Takie zdanie podzielają niemal dwie na trzy osoby (64 proc.) do 24. roku życia i trzech na czterech respondentów (74 proc.) posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej niż pozostali udział w spotkaniu pozytywnie postrzegaliby badani, których dochód mieści się w granicach 5001–7000 zł netto (65 proc.) i mieszkańcy miast o wielkości do 20 tys. osób (62 proc.) – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 lutego 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Koalicja Obywatelska (KO) Prezydent Rzeczypospolitej Osoby Nowa Lewica Karol Nawrocki Kancelaria Prezydenta RP
