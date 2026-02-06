Karol Nawrocki na 29 stycznia zaprosił do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli klubów i kół zasiadających w parlamencie. Spotkanie miało dotyczyć współpracy prezydenta z parlamentem. Zaproszenie przyjęły wszystkie kluby i koła z wyjątkiem klubu Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, choć KO pierwotnie sygnalizowała, że prawdopodobnie wyśle przedstawicieli na spotkanie.

Jak politycy KO i Nowej Lewicy uzasadniali odrzucenie zaproszenia na spotkanie z Karolem Nawrockim?

Uzasadniając odrzucenie zaproszenia politycy KO i Nowej Lewicy zwracali uwagę, że spotkanie nie miało ustalonej agendy, mówili też, że przedstawiciele prezydenta mają szansę na rozmowy o współpracy z parlamentem np. w czasie posiedzeń komisji, na które są zapraszani. Politycy KO mówili też, że kontakty z prezydentem utrzymują członkowie rządu – w ostatnim czasie w Pałacu Prezydenckim z Karolem Nawrockim spotykali się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a na początku roku z prezydentem spotkał się też premier Donald Tusk.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, komentując odrzucenie zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego przez KO i Lewicę napisał: „Maski opadły.”. „KO i Lewica same wyłączają się z polityki współpracy” – dodał.