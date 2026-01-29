Anna Maria Żukowska o zaproszeniu do Karola Nawrockiego: Nie lubię być stawiana w takiej sytuacji

– My zawsze żyjemy w dobrych relacjach z PSL-em. Ja szanuję decyzję Polskiego Stronnictwa Ludowego, oni mają inną linię polityczną niż my, od dawna, bo jesteśmy innymi ugrupowaniami – skomentowała stanowisko ludowców Żukowska.

– My jesteśmy konsekwentni w tym, co nakreślił marszałek (Włodzimierz) Czarzasty w swoim orędziu mówiąc, że Karol Nawrocki może się spodziewać weta marszałkowskiego w stosunku do swoich projektów ustaw. Nasz stosunek jest dosyć zdystansowany, stosunek PSL-u jest trochę inny. Myślę, że to dobrze, że ugrupowania różnią się między sobą, każdy może wybrać to, do którego jest mu bliżej – dodała.

Uzasadniając odrzucenie zaproszenia do prezydenta Żukowska podkreśliła, że w otrzymanym przez nią, jako szefową klubu, zaproszeniu „nie był wskazany temat, ani zakres planowanego spotkania”. – Ja nie lubię być stawiana w takiej sytuacji, gdy do końca nie wiem co się wydarzy, nie wiem w jakim charakterze jestem zapraszana, na co jestem zapraszana, do czego potencjalnie miałabym się zobowiązać – dodała. Żukowska wyjaśniła, że nie chciałaby zostać postawiona w sytuacji, w której po spotkaniu prezydent pytałby, dlaczego składane są projekty ustaw zawierające zapisy, co do których prezydent mówił na spotkaniu, że ich nie podpisze.

Żukowska mówiła też, że ma „niezbyt dobre doświadczenia” z prezydentem Andrzejem Dudą, jeśli chodzi o przekonywanie do podpisywania projektów ustaw. Przypomniała, że była jedną z uczestniczek spotkania z prezydentem Dudą ws. ustawy o pigułce „dzień po”, które nie doprowadziło do zmiany stanowiska głowy państwa. – Wydaje mi się, że to nie będzie owocne tak czy owak. Prezydent i tak podejmie swoje decyzje. To, co robi teraz, to teatr polityczny – podsumowała.