Prezydent Karol Nawrocki zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych na spotkanie w Pałacu Prezydenckim, które ma odbyć się 29 stycznia. Z oficjalnych informacji przekazanych przez rzecznika prezydenta, Rafała Leśkiewicza, wynika, że celem zaplanowanych rozmów jest „bieżąca współpraca prezydenta z parlamentem”. Jednak – jak nieoficjalnie podają media – na spotkaniu mogą być dyskutowane także kwestie dotyczące Rady Pokoju oraz zmiany konstytucji.

W dyskusjach nie wezmą udziału reprezentanci Koalicji Obywatelskiej. – Jest porządek, ład konstytucyjny. Prezydent próbuje podważać konstytucyjny rozdział władzy, pod pozorem miłych spotkań pokazywać, że on stanowi centrum władzy w Polsce. Nie, nie stanowi – mówiła Barbara Nowacka, szefowa MEN i posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Co o decyzji władz klubu KO mówi Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego?

Dlaczego Koalicja Obywatelska decyduje się bojkotować spotkanie z Karolem Nawrockim, mimo że jego agenda może dotyczyć tak ważnych spraw jak konstytucja czy współpraca na linii rząd–prezydent? To bardziej decyzja symboliczna niż merytoryczna?

Trudno mi wypowiadać się w imieniu Koalicji Obywatelskiej, ale w moim przekonaniu jest to zachowanie szkodliwe dla tego ugrupowania. Ta decyzja wynika raczej z zatracenia się w rywalizacji politycznej i polaryzacji – widzieliśmy to już w poprzednich kadencjach w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o zignorowanie reguły, że rządzący powinni łagodzić konflikty społeczne, a nie je podgrzewać. Łamanie tej reguły kosztowało PiS utratę władzy.