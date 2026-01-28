Rząd Donalda Tuska surowo oceniają mężczyźni i mieszkańcy wsi

Rząd Donalda Tuska gorzej oceniają mężczyźni (56 proc. ocen negatywnych) niż kobiety (42,1 proc. negatywnych). Wśród kobiet pozytywne oceny rządowi wystawia 35,4 proc., a wśród mężczyzn – 29,5 proc.

Rząd negatywnie ocenia 54,7 proc. mieszkańców wsi (pozytywnie rząd Donalda Tuska ocenia – 28,6 proc. osób mieszkających na wsi). Z kolei w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców odsetek oceniających rząd negatywnie (39,2 proc.) jest prawie tak wysoki jak odsetek wystawiających mu pozytywne oceny (36,1 proc.).

We wtorek pojawił się z kolei sondaż opublikowany przez CBOS, w którym Polacy ocenili prezydenta, Sejm i Senat. Z sondażu przeprowadzonego między 8 a 20 stycznia wynika, że praca prezydenta jest oceniana znacznie lepiej niż praca Sejmu i Senatu. Pracę prezydenta pozytywnie ocenia 50 proc. respondentów, a negatywnie – 39 proc. W przypadku Sejmu proporcje są odwrotne – negatywnie jego pracę ocenia 51 proc. badanych, a pozytywnie – 34 proc. Pracę Senatu pozytywnie ocenia 35 proc. badanych, negatywnie – 36 proc.

CBOS: Ocena pracy Sejmu, Senatu i prezydenta (8-20 stycznia 2026 roku) Foto: PAP

Więcej informacji wkrótce