Aktualizacja: 28.01.2026 10:57 Publikacja: 28.01.2026 10:44
Donald Tusk
Foto: PAP
Z badania, przeprowadzonego 12-19 stycznia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 osób wynika, że rząd Donalda Tuska pozytywnie ocenia 32,4 proc. badanych, a negatywnie – 49 proc.
W porównaniu do grudniowego badania OGB odsetek negatywnie oceniających rząd zmniejszył się o 4,1 punktu proc. O 2 punkty proc. wzrósł odsetek oceniających rząd pozytywnie.
Są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą.
Z kolei w ciągu ostatnich 12 miesięcy odsetek osób oceniających rząd pozytywnie wzrósł o 6,5 punktu proc., a odsetek negatywnie oceniających rząd spadł o 5,2 punktu proc. - wynika z porównania sondaży OGB ze stycznia 2026 i stycznia 2025 roku.
Rząd Donalda Tuska gorzej oceniają mężczyźni (56 proc. ocen negatywnych) niż kobiety (42,1 proc. negatywnych). Wśród kobiet pozytywne oceny rządowi wystawia 35,4 proc., a wśród mężczyzn – 29,5 proc.
Rząd negatywnie ocenia 54,7 proc. mieszkańców wsi (pozytywnie rząd Donalda Tuska ocenia – 28,6 proc. osób mieszkających na wsi). Z kolei w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców odsetek oceniających rząd negatywnie (39,2 proc.) jest prawie tak wysoki jak odsetek wystawiających mu pozytywne oceny (36,1 proc.).
We wtorek pojawił się z kolei sondaż opublikowany przez CBOS, w którym Polacy ocenili prezydenta, Sejm i Senat. Z sondażu przeprowadzonego między 8 a 20 stycznia wynika, że praca prezydenta jest oceniana znacznie lepiej niż praca Sejmu i Senatu. Pracę prezydenta pozytywnie ocenia 50 proc. respondentów, a negatywnie – 39 proc. W przypadku Sejmu proporcje są odwrotne – negatywnie jego pracę ocenia 51 proc. badanych, a pozytywnie – 34 proc. Pracę Senatu pozytywnie ocenia 35 proc. badanych, negatywnie – 36 proc.
CBOS: Ocena pracy Sejmu, Senatu i prezydenta (8-20 stycznia 2026 roku)
Foto: PAP
