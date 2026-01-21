Aktualizacja: 21.01.2026 10:24 Publikacja: 21.01.2026 09:26
Donald Tusk
Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby, na którą chce głosować 39,04 proc. badanych. W stosunku do badania sprzed miesiąca KO zyskała 3,8 punktu proc. poparcia.
Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, na który chce głosować 28,47 proc. badanych (spadek o 2,7 punktu proc.). Na podium jest jeszcze Konfederacja (12,25 proc.), która zyskuje 1,6 punktu proc. poparcia. Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 9,64 proc. badanych (spadek o 1,5 punktu proc.). Żadna inna partia nie przekracza progu wyborczego.
Progu wyborczego nie przekroczyła Nowa Lewica, która zdobyła 4,51 proc. poparcia (spadek o 0,4 punktu proc.). Partia Razem notuje poparcie na poziomie 3,33 proc. (bez zmian) – obie lewicowe partie przekraczają więc próg 3 proc., który gwarantuje uzyskanie finansowania z budżetu.
Finansowania z budżetu nie uzyskałby natomiast PSL (1,53 proc. poparcia, spadek o 0,2 punktu proc.) i Polska 2050 (1,23 proc. poparcia, spadek o 0,4 punktu proc.).
OGB przedstawiła też symulację podziału mandatów przy takim wyniku wyborów. Wynika z niej, że KO uzyskałaby 215 mandatów, co oznacza, że do samodzielnej większości brakowałoby jej 16 mandatów. PiS mógłby liczyć na 149 mandatów, Konfederacja – na 55 mandatów, a Konfederacja Korony Polskiej – na 41 mandatów.
KO mogłaby w takim układzie utworzyć większość bezwzględną z każdą inną partią, a PiS do zbudowania większości potrzebowałby koalicji zarówno z Konfederacją, jak i Konfederacją Korony Polskiej. Koalicji KO–Konfederacja brakowałoby sześciu mandatów do większości pozwalającej przełamać prezydenckie weto.
Sondaż przeprowadzono między 12 a 19 stycznia metodą CATI na reprezentatywnej grupie 1000 osób.
Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 35,38 proc. (194 mandaty)
Koalicja Obywatelska (KO) – 30,70 proc. (157 mandatów)
Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) – 14,4 proc. (65 mandatów)
Nowa Lewica – 8,61 proc. (26 mandatów)
Konfederacja – 7,16 proc. (18 mandatów)
Bezpartyjni Samorządowcy – 1,86 proc. (poniżej progu)
Polska Jest Jedna – 1,73 proc. (poniżej progu)
W porównaniu do wyników wyborów z 15 października 2023 roku KO ma poparcie większe o 8,34 punktu proc., poparcie dla PiS jest mniejsze o 6,91 punktu proc. Konfederacja zyskuje 5,09 punktu proc., a gdyby doliczyć do jej wyniku wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna (w 2023 roku startowała z listy Konfederacji), wówczas poprawia wynik o 14,73 punktu proc. Nowa Lewica traci 4,1 punktu proc. poparcia, ale gdyby do jej wyniku doliczyć wynik Partii Razem (w 2023 roku startowały z jednej listy), wówczas traci 0,77 punktu proc. Najwięcej tracą PSL i Polska 2050 – startując w 2023 r. jako koalicja pod nazwą Trzecia Droga, obie partie uzyskały 14,4 proc. poparcia. Dziś suma ich wyników jest mniejsza o 11,64 punktu proc.
Jeśli chodzi o mandaty, to KO zdobyłaby ich o 58 więcej niż w 2023 roku, a PiS straciłby 45 mandatów. Konfederacja zyskałaby 37 mandatów, a gdyby doliczyć do niej Konfederację Korony Polskiej powiększyłaby stan posiadania o 78 mandatów.
Przed tygodniem OGB zaprezentowało prognozę wyników w wyborach do Senatu – w sytuacji, w której partie tworzące koalicję Donalda Tuska wystawiły wspólnych kandydatów w ramach Paktu Senackiego, a partie prawicowe wystawiałyby konkurujących ze sobą kandydatów, wówczas Pakt Senacki zdobyłby w izbie wyższej 65 mandatów, a PiS – 35. W przypadku gdyby Pakt Senacki rywalizował z Paktem Senackim Prawicy tworzonym przez PiS i Konfederację, wówczas ten pierwszy pakt zdobyłby 54 mandaty, a drugi – 46.
