Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są wyniki nowego sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą?

Jak zmieniło się poparcie dla Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w porównaniu do poprzedniego badania?

Jakie partie przekraczają próg wyborczy i jakie mają szanse na finansowanie z budżetu?

Jaka jest prognozowana liczba mandatów dla poszczególnych partii w przyszłym parlamencie?

Z sondażu wynika, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, wygrałaby, na którą chce głosować 39,04 proc. badanych. W stosunku do badania sprzed miesiąca KO zyskała 3,8 punktu proc. poparcia.

Reklama Reklama

Sondaż: Oprócz KO do parlamentu weszłyby tylko partie prawicowe

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS, na który chce głosować 28,47 proc. badanych (spadek o 2,7 punktu proc.). Na podium jest jeszcze Konfederacja (12,25 proc.), która zyskuje 1,6 punktu proc. poparcia. Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 9,64 proc. badanych (spadek o 1,5 punktu proc.). Żadna inna partia nie przekracza progu wyborczego.

Progu wyborczego nie przekroczyła Nowa Lewica, która zdobyła 4,51 proc. poparcia (spadek o 0,4 punktu proc.). Partia Razem notuje poparcie na poziomie 3,33 proc. (bez zmian) – obie lewicowe partie przekraczają więc próg 3 proc., który gwarantuje uzyskanie finansowania z budżetu.