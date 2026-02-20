50 min. 34 sek.

W PiS jak w „Sukcesji”, Brzoska i jego plany rozgrzewają emocje, podział w Polsce 2050 a koalicja

Wewnętrzne napięcia w PiS coraz częściej porównywane są do serialowej „Sukcesji”. Ujawniamy, co prezes PiS myśli o swojej sytuacji. Polska 2050 się podzieliła, a plany Rafała Brzoski rozgrzewają wyobraźnię w stolicy.

O politycznym tygodniu rozmawiają Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko w nowym odcinku „Politycznych Michałków”.

Reklama Reklama

PiS i „Sukcesja”. W tle porównanie do sytuacji Solorza

Pierwszym tematem rozmowy jest sytuacja w partii Jarosława Kaczyńskiego. – W PiS zaczyna to przypominać trochę „Sukcesję” – mówi Michał Szułdrzyński. Kolanko przytacza krążącą w partii opowieść o reakcji Jarosława Kaczyńskiego po jego nieobecności. – Kaczyński miał powiedzieć swoim współpracownikom, jak to wszystko zobaczył, co się dzieje po jego nieobecności, że on jest jak Zygmunt Solorz, że jego dzieci chcą mu zabrać jego dorobek. A oczywiście tym dorobkiem dla pana prezesa jest partia Prawo i Sprawiedliwość. I to jest chyba najważniejsza może rama tego wszystkiego, że prezes Kaczyński uważa się za osobę, której dzieci w cudzysłowie, oczywiście, chcą zabrać jego dorobek – mówi Kolanko. W rozmowie pojawia się też wątek potencjalnego kandydata na premiera i pozycji Mateusza Morawieckiego. – Przeciwnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że ten wybór jest o tyle już pewny, że to na pewno nie będzie nikt z frakcji Morawieckiego, ani tym bardziej on sam – mówi Kolanko. – I to też jest. Nakłada się jeszcze kolejne pytanie, na ile to, co się dzieje dzisiaj, to są po prostu rozgrzane głowy samego zaplecza frakcyjnego, a na ile rozgrzane głowy samych liderów tychże frakcji, bo to są dwie różne rzeczy. Czasami zaplecze polityka jest dużo bardziej emocjonalne niż on sam – dodaje Kolanko.

Brzoska rozgrzewa emocje. Czy będzie inicjatorem nowego projektu?

Kolanko w podcaście wyjaśnia genezę swojego tekstu o pomysłach, które na wejście do polityki może mieć szef inPostu, Rafał Brzoska. – Napisałem tekst, który wziął się z moich obserwacji i rozmów z bardzo wieloma ludźmi, także z zapleczem Rafała Brzoski. Zauważyłem, że o tym się mówi, że politycy i różne osoby pytają, czy Rafał Brzoska założy swoją partię. Więc postanowiłem to sprawdzić.