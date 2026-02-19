Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nowy sondaż o przyszłości PiS. Polacy wskazali, kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego

Kto mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowszy sondaż IBRiS dla „Faktu”.

Publikacja: 19.02.2026 08:17

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz (w tle) wiceprezesi tej partii: Przemysław Czarnek, Joachim Brudz

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz (w tle) wiceprezesi tej partii: Przemysław Czarnek, Joachim Brudziński i Mateusz Morawiecki.

Foto: PAP/Paweł Supernak

Jakub Mikulski

Od kilku miesięcy wewnętrzny konflikt w Prawie i Sprawiedliwości jest jednym z głównych tematów polskiego życia politycznego. Spór toczy się między dwiema frakcjami: „harcerzami” – najbliższym otoczeniem Mateusza Morawieckiego, z którym współpracował jako premier, wicepremier lub wcześniej jako prezes banku BZ WBK – oraz „maślarzami”, których łączy przede wszystkim niechęć do byłego premiera. Nieoficjalna nazwa tej drugiej frakcji nawiązuje do wpisu europosła Tobiasza Bocheńskiego, który oburzył się, że na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT dostał niemieckie masło. Oprócz niego, czołowymi postaciami tej grupy są Jacek Sasin, Przemysław Czarnek i Patryk Jaki

Symbolem konfliktu stały się dwa osobne spotkania świąteczne: jedno odbyło się tradycyjnie w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej, z udziałem prezesa Kaczyńskiego i ścisłego kierownictwa, drugie, zainicjowane przez Morawieckiego, zorganizowano w innym miejscu. Konflikt rozgorzał z pełną mocą w momencie, gdy partia zaczęła tworzyć swój program na wybory za dwa lata. 

Sondaż IBRiS: Mateusz Morawiecki faworytem do objęcia sterów w PiS

Na tym tle IBRiS przeprowadził dla „Faktu” sondaż z pytaniem, kto powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego na czele PiS. Największa grupa ankietowanych wskazała na byłego premiera Mateusza Morawieckiego – 29 proc. Niemal jedna czwarta respondentów (24 proc.) wybrała odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”, a 18 proc. opcję „ktoś inny spoza tej grupy”.

Czytaj więcej

Premier Mateusz Morawiecki
Komentarze
Bogusław Chrabota: Mateusz Morawiecki czy Karol Nawrocki? Kto ma większe szanse na schedę po Jarosławie Kaczyńskim?

Dalej, z wynikiem 11 proc., uplasował się były minister edukacji Przemysław Czarnek. Za nim znaleźli się: były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, europoseł Patryk Jaki oraz były kandydat na prezydenta Warszawy Tobiasz Bocheński – każdy z nich uzyskał po 5 proc. Na ostatnich pozycjach ex aequo znalazły się była premier Beata Szydło oraz były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – oboje z wynikiem 1 proc.

Reklama
Reklama

Morawieckiego w roli nowego lidera widziałaby większość zarówno kobiet (31 proc.), jak i mężczyzn (27 proc.). Wśród pozostałych kandydatów wyniki różniły się w zależności od płci – przykładowo 16 proc. mężczyzn popiera Czarnka, a 8 proc. kobiet Błaszczaka.

Sondaż: Mateusz Morawiecki liderem wyścigu o fotel prezesa PiS. Popierają go nawet wyborcy koalicji

Były premier cieszy się poparciem niezależnie od miejsca zamieszkania: na wsi wskazuje go 34 proc. respondentów, w miastach do 50 tys. mieszkańców – 29 proc., a w największych metropoliach – 24 proc. Im niższe wykształcenie respondentów, tym wyższe poparcie dla Morawieckiego – od 22 proc. wśród osób z wyższym wykształceniem, przez 29 proc. ze średnim, aż do 36 proc. z podstawowym.

Czytaj więcej

Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Dlaczego Jarosław Kaczyński może stracić, atakując Niemców?

Bez względu na sympatie partyjne, Morawiecki uzyskał pierwsze miejsce w każdej grupie wyborców. Wśród sympatyków opozycji wskazało go 35 proc. ankietowanych, a wśród sympatyków koalicji rządzącej – 18 proc. Przemysław Czarnek może liczyć na wyraźną sympatię elektoratu opozycji (25 proc.), przy zerowym poparciu wśród zwolenników koalicji rządzącej. Wśród niezdecydowanych wyborców i osób niegłosujących pierwsze miejsce zajął Morawiecki (39 proc.), przed Czarnkiem (7 proc.) i Jakim (4 proc.).

Napięcia w partii doprowadziły do tego, że Jarosław Kaczyński zdecydował się na publiczne ostrzeżenie. Za pośrednictwem platformy X napisał: „Każdy, kto zabierze w tej szkodliwej dyskusji głos, niezależnie od zasług i partyjnej pozycji, zostanie zawieszony w prawach członka PiS, co będzie miało oczywisty wpływ także na jego polityczną przyszłość”. Bezpośrednim impulsem do tego wpisu były m.in. sytuacja z udziałem Sebastiana Kalety, który przed kamerami TVN24 strofował Ryszarda Terleckiego, a ten później użył wobec ziobrysty słowa „gów...ria”.

Sondaż o nowym liderze PiS. Polacy wskazali, kto ma zastąpić Jarosława Kaczyńskiego

Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy różnych mediów wynika, że w PiS nie ma wiary w to, iż Kaczyńskiemu jednym ruchem uda się zakończyć wewnętrzny spór – tym bardziej, że wbrew oczekiwaniom nie ukarał jak dotąd przedstawicieli żadnej z frakcji.

Reklama
Reklama

IBRiS przeprowadził sondaż w dniach 14-16 lutego metodą CATI na próbie 1 tys. osób. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Sondaże i badania Osoby Jarosław Kaczyński Mateusz Morawiecki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Karol Nawrocki i Donald Trump
Polityka
Anna Maria Żukowska o Radzie Pokoju: Z USA trzeba obchodzić się jak z jajkiem na miękko
Kamila Gasiuk-Pihowicz: Energetyka w Unii przestała być sprawą technokratów, to teraz geopolityka
Polityka
Kamila Gasiuk-Pihowicz: Energetyka w Unii przestała być sprawą technokratów, to teraz geopolityka
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi powstał za rządów PiS w 2019 r.
Polityka
Młodzi ludowcy rządzą w instytucie podległym ministrowi z PSL
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Materiał Promocyjny
Ikona miejskiego stylu życia w centrum Gdańska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama