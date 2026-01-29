Jarosławowi Kaczyńskiemu wypada po ludzku życzyć powrotu do zdrowia, ale czy na szczyty polityki? Tu mam już pewne wątpliwości. I to z pobudek humanitarnych; polityka to permanentna walka, a w PiS udane zabiegi o lokalne struktury, czyli praca w terenie. W tej dziedzinie PiS zawsze przeskakiwał konkurentów; to była najmocniejsza strona partii prezesa. Ale to kosztuje. Jak tłumaczą działacze, prezes zachorował wskutek takiej właśnie aktywności. 25 stycznia spotykał się z sympatykami w Skarżysku-Kamiennej i Jędrzejowie. Następnego dnia brał udział w konferencji PiS w Starym Lubotyniu na Mazowszu. To tam musiało go „zawiać”, mówią ludzie z otoczenia Kaczyńskiego. Cóż, „naczelnik” jest coraz starszy; aktywność musi powoli zacząć ograniczać, nikt nie jest z żelaza.

Gra o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim w PiS trwa już od dawna

Ale to też żadne odkrycie; świetnie wiedzą o tym w PiS, gdzie od dawna już toczy się gra o sukcesję. To zresztą główny podtekst konfrontacji partyjnych koterii; między innymi szeroko opisywanego konfliktu między „maślarzami” i „harcerzami”. Jeszcze niedawno wieściłem na tych łamach, że przewagę mają „maślarze”, którzy będą chcieli wypchnąć z partii frakcję Mateusza Morawieckiego. Dziś zmieniam zdanie; pozornie Kaczyński zapanował nad partyjnymi waśniami, ale dziś już wiadomo, że starcie wygrał Morawiecki. Co jest tego dowodem? O tym za chwilę. Bo ważniejsze jest, że to nie „maślarze” wykonali w ubiegłym roku tytaniczną i kluczową dla przywództwa w partii pracę pozyskania „terenu”, tylko były premier. Był wszędzie, spotykał się z liderami lokalnych struktur w całej Polsce; przekonywał, tłumaczył, ściskał prawicę komu trzeba. Bez hałasu i fanfar. Tak wzmocniony miał odwagę przeciwstawić się Kaczyńskiemu organizując rozłamową wigilię (pisałem, że to liczenie szabel), czy mówiąc publicznie (w PiS to herezja) o możliwych rządach w koalicji z Tuskiem. Gdyby był słaby, zostałby spalony na partyjnym stosie. Ale nic takiego się nie stało. Do konfrontacji z Kaczyńskim nie doszło.

Co może Mateusz Morawiecki?

Możliwe, że prezes poczuł, że ma naprzeciw siebie nie „kapciowego”, tylko realnego konkurenta z poparciem w strukturach partii i wśród wyborców. Morawiecki to zdecydowany lider zaufania wśród polityków PiS. W rankingach zaufania już listopadzie miał pięciopunktową przewagę nad Kaczyńskim, dziś urosła ona do 7 punktów. W przypadku „maślarzy” nikt z nich w czołówce sondaży nawet nie zaistniał.