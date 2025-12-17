Aktualizacja: 17.12.2025 16:17 Publikacja: 17.12.2025 16:00
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Foto: PAP
Patrzę na zdjęcie wrzucone przez posłankę Olgę Semeniuk-Patkowską na portal X. To zgrabne selfie Mateusza Morawieckiego, pamiątka z wigilii 2025 organizowanej przez byłego premiera. Na nim spory tłum; kilkadziesiąt osób. Politycy różnych pokoleń. Zdjęcie rodzinne? Czy raczej demonstracja? A jeśli tak, to wobec kogo? Nie rozstrzygam, choć w kręgu przynajmniej części polityków PiS takie zdjęcie musi zostać uznane za bezczelność. Skrajną bezczelność i dowód na samodzielną grę Morawieckiego.
Czy to właściwy moment? Ktoś odpowie? Ano, jest i odpowiedź. Z całkiem nieoczekiwanej strony. – Wiadomo, że Jarosław Kaczyński stracił status przywódcy polskiej prawicy czy lidera polskiej prawicy i wydaje się, że definitywnie – mówi dziennikarzom na pokładzie samolotu lecącego z Helsinek premier Donald Tusk. – To jest chyba powód, dla którego jego niemalże kult w Prawie i Sprawiedliwości niknie i właściwie stał się już przeszłością – dodaje.
Czytaj więcej
W obozie PiS tak dużo okazywanych sobie publicznie serdeczności było ostatnio w 2011 roku, gdy ro...
A kto ma być tym nowym liderem? Nietrudno zgadnąć. To Karol Nawrocki; notowania sondażowe prezydenta dowodzą tego jednoznacznie. Co więcej, Tusk coraz częściej wskazuje go jako głównego oponenta. Nawet wtedy, gdy informuje, że prezydent nie odbiera od niego telefonów. To jasne pozycjonowanie go na pozycji głównego przeciwnika.
Po co to premierowi? Na czym polega ta gra? Odpowiedź jest prosta. Premier bije w tradycyjnego, można wręcz rzec „odwiecznego”, przeciwnika, by rozbić prawicę. Jarosław Kaczyński, choć coraz starszy, jest wciąż jedynym politykiem prawicy, który może próbować ją zjednoczyć.
Ale czas jest nieubłagany. W sondażach urosła Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jedność prawicy się sypie. Dziś wystarczy Kaczyńskiego pchnąć, by się wywrócił. A gdy upadnie, dojdzie do politycznej burzy.
Foto: Paweł Krupecki
Ktoś na niej skorzysta. Kto? Jeśli politykom z kręgu Karola Nawrockiego wydaje się, że prezydent szybko wypełni tę próżnię, to są w błędzie. Nawrocki nie ma dziś jeszcze ani kompetencji, ani dostatecznego zasobu ludzi, by przeprowadzić taki proces. Przynajmniej na razie. Czy ktoś ma? Tylko ten, kto nosi buławę marszałkowską w plecaku.
Wydaje się, że czuje jej ciężar Mateusz Morawiecki i tylko czekać, aż ją wyciągnie. Na razie liczy głosy, na co dowodem jest wigilijne selfie. Wcale mu się nie dziwię. Świetnie rozumie, że wygra ten, kto wystartuje pierwszy. Nawet jeśli nie stanie od razu „na pudle”, to wypracuje sobie pozycję startową. Tym bardziej, że w grę zawsze wchodzą sojusze.
Czy Morawiecki może zagrać w jednej drużynie z Nawrockim? Nie jest to ani takie głupie, ani wykluczone. Obecność na „morawieckiej” wigilii szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguskiego mówi sama za siebie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W obozie PiS tak dużo okazywanych sobie publicznie serdeczności było ostatnio w 2011 roku, gdy rozchodziły się d...
Rokowania pokojowe w Ukrainie drepczą w miejscu. Ale za fasadą niekończących się negocjacji doszło w tym roku do...
Współpłacenie za leczenie w publicznej służbie zdrowia pomogłoby najgorzej sytuowanym. Bo dla ich budżetów choro...
Nie będzie w tym roku Chanuki u prezydenta. Bardzo szkoda, bo to piękny symbol szacunku dla wielokulturowej trad...
Nie da się skutecznie rządzić, gdy ma się na celu głównie utrzymywanie w fotelu lidera sondaży. W imię udziału w...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas