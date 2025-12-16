Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Joanna Ćwiek-Świdecka: Spróbuj tylko, Polaku, leczyć się bez pieniędzy

Współpłacenie za leczenie w publicznej służbie zdrowia pomogłoby najgorzej sytuowanym. Bo dla ich budżetów choroba to finansowa katastrofa.

Publikacja: 16.12.2025 04:40

Joanna Ćwiek-Świdecka: Spróbuj tylko, Polaku, leczyć się bez pieniędzy

Foto: Adobe Stock

Joanna Ćwiek-Świdecka

Pomysł współpłacenia za leczenie pojawił się już podczas poprzedniej kadencji rządów Donalda Tuska. Argumentowano wówczas, że takie rozwiązanie pozwoli używać znajdującego się w przychodniach sprzętu, który popołudniami stoi nieużywany. Wykorzystanie go mogłoby ułatwić dostęp do lekarzy tym, którzy są gotowi zapłacić za wizytę. A finalnie skrócić kolejki dla tych osób, które zapłacić nie mogą lub nie chcą. I byłoby taniej.

Reklama
Reklama

Nic jednak z tego nie wyszło. Sam pomysł wywoływał zbyt wiele kontrowersji i wątpliwości, czy taka regulacja jest zgodna z konstytucją. Dziś one nie zniknęły, ale sytuacja w ochronie zdrowia jest tak zła, że nikt już nie wątpi, że znaleźliśmy się pod ścianą. NFZ wejdzie w nowy rok z deficytem 23 mld zł, szpitale przekładają planowane zabiegi na przyszły rok, a czas oczekiwania na wizytę u specjalisty liczy się w miesiącach, a niekiedy nawet w latach. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa problem będzie się pogłębiał.&nbsp;

Setki złotych za prywatne wizyty u lekarza specjalisty

Rynek nie znosi próżni. Jeśli pacjenci nie są w stanie dostać się do lekarza w ramach publicznego ubezpieczenia, idą prywatnie. Finalnie płacą podwójnie – niemałe składki i niemało za wizytę. Bywa, że prywatnie trzeba wyłożyć 500 zł czy 700 zł a czasami nawet więcej. Jak policzono, Polacy na prywatną opiekę medyczną w 2022 r. wydali 19 mld zł. I stawki rosną.  

Czytaj więcej

Ćwiek-Świdecka: Lepsza łata niż reforma. Kto odważy się naprawić polską ochronę zdrowia?
Komentarze
Ćwiek-Świdecka: Lepsza łata niż reforma. Kto odważy się naprawić polską ochronę zdrowia?
Reklama
Reklama

Można być zaskoczonym, że aż 76 proc. ankietowanych przez IBRiS w badaniu dla „Rzeczpospolitej” określających swoją sytuację materialną jako złą, zgodziłoby się na współpłacenie za leczenie. Biorąc pod uwagę koszt wizyty jest to dla nich mocno obciążający wydatek. Choroba przewlekła – katastrofą dla ich budżetu. Paradoksalnie więc współpłacenie mogłoby być dla najgorzej sytuowanych zmianą na lepsze.

Bez pieniędzy leczyć się nie da. Ale jeśli koszty wizyty u lekarza można by obniżyć a przy okazji podratować budżet NFZ, to może należałoby poważnie a nie populistycznie podejść do kwestii systemu ochrony zdrowia. Bo tak dalej funkcjonować się po prostu nie da.

Czytaj więcej

Sondaż: Ochrona zdrowia za dopłatą? Większość Polaków na nie
Zdrowie
Sondaż: Ochrona zdrowia za dopłatą? Większość Polaków na nie

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Ubezpieczenia Organizacje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) Składka zdrowotna
Mateusz Morawiecki i Jacek Kurski
Komentarze
Artur Bartkiewicz: O czym świadczy wpis Jacka Kurskiego uderzającego w Mateusza Morawieckiego?
Friedrich Merz
Komentarze
Jędrzej Bielecki: „Przełom” ws. Ukrainy? Przełom jest, ale dotyczy Niemiec
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki, Thomas Rose i Chanuka w pałacu
Komentarze
Bogusław Chrabota: Karol Nawrocki, Thomas Rose i Chanuka w pałacu
Hubert Salik: Reformy w czasach politycznego spektaklu
Komentarze
Hubert Salik: Reformy w czasach politycznego spektaklu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Michał Płociński: Wszystkie strachy Donalda Tuska
Komentarze
Michał Płociński: Wszystkie strachy Donalda Tuska
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama