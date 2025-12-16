Aktualizacja: 16.12.2025 20:44 Publikacja: 16.12.2025 04:40
Pomysł współpłacenia za leczenie pojawił się już podczas poprzedniej kadencji rządów Donalda Tuska. Argumentowano wówczas, że takie rozwiązanie pozwoli używać znajdującego się w przychodniach sprzętu, który popołudniami stoi nieużywany. Wykorzystanie go mogłoby ułatwić dostęp do lekarzy tym, którzy są gotowi zapłacić za wizytę. A finalnie skrócić kolejki dla tych osób, które zapłacić nie mogą lub nie chcą. I byłoby taniej.
Nic jednak z tego nie wyszło. Sam pomysł wywoływał zbyt wiele kontrowersji i wątpliwości, czy taka regulacja jest zgodna z konstytucją. Dziś one nie zniknęły, ale sytuacja w ochronie zdrowia jest tak zła, że nikt już nie wątpi, że znaleźliśmy się pod ścianą. NFZ wejdzie w nowy rok z deficytem 23 mld zł, szpitale przekładają planowane zabiegi na przyszły rok, a czas oczekiwania na wizytę u specjalisty liczy się w miesiącach, a niekiedy nawet w latach. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa problem będzie się pogłębiał.
Rynek nie znosi próżni. Jeśli pacjenci nie są w stanie dostać się do lekarza w ramach publicznego ubezpieczenia, idą prywatnie. Finalnie płacą podwójnie – niemałe składki i niemało za wizytę. Bywa, że prywatnie trzeba wyłożyć 500 zł czy 700 zł a czasami nawet więcej. Jak policzono, Polacy na prywatną opiekę medyczną w 2022 r. wydali 19 mld zł. I stawki rosną.
Można być zaskoczonym, że aż 76 proc. ankietowanych przez IBRiS w badaniu dla „Rzeczpospolitej” określających swoją sytuację materialną jako złą, zgodziłoby się na współpłacenie za leczenie. Biorąc pod uwagę koszt wizyty jest to dla nich mocno obciążający wydatek. Choroba przewlekła – katastrofą dla ich budżetu. Paradoksalnie więc współpłacenie mogłoby być dla najgorzej sytuowanych zmianą na lepsze.
Bez pieniędzy leczyć się nie da. Ale jeśli koszty wizyty u lekarza można by obniżyć a przy okazji podratować budżet NFZ, to może należałoby poważnie a nie populistycznie podejść do kwestii systemu ochrony zdrowia. Bo tak dalej funkcjonować się po prostu nie da.
