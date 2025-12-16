Aktualizacja: 16.12.2025 20:42 Publikacja: 16.12.2025 15:48
Nowa wersja nowelizacji ustawy antymobbingowej: Co oznacza dla pracowników i pracodawców?
Foto: ARAMYAN / Adobe Stock
To już trzecia wersja nowelizacji ustawy antymobbingowej przygotowana przez resort. Kładzie ona nacisk, jak zaznaczyła ekspertka, na uporczywość zjawiska mobbingu, a nie na konieczność udowodnienia długiego czasu jego trwania, co było obowiązkowe do tej pory.
– To ogromna zmiana. Dzięki niej pracodawcy i organy kontrolne mogą interweniować wcześniej, zanim sytuacja eskaluje do długotrwałego problemu – przyznała Ewa Gawrysiak.
Jak wynika z przeprowadzonego w tym roku przez Koalicję Bezpieczni w Pracy badania „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2025. Mobbing, depresja, stres 2.0”, nieco ponad połowa pracowników nie dostrzega żadnych działań antymobbingowych w swoich firmach, a 39 proc. nie wie, czy jakiekolwiek procedury w ogóle istnieją.
– Bez wyraźnej podstawy prawnej wiele organizacji po prostu odkłada temat – podkreśliła ekspertka w rozmowie z serwisem PulsHR.pl.
Jednocześnie – jej zdaniem – pracodawcy są po części gotowi na nowe obowiązki wynikające z omawianego projektu ustawy. Według wspomnianego badania, 37 proc. menedżerów potwierdza działania antymobbingowe w swoich firmach, 52 proc. zna procedury, a 77 proc. reaguje na zgłoszenia.
Źródło: rp.pl
