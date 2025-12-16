04:49 Jesienią ukraińska policja ewakuowała ok. 700 osób z Kramatorska

Wśród ewakuowanych większość osób stanowią seniorzy i osoby nie w pełni sprawne, którzy nie mogą ewakuować się o własnych siłach.

04:44 Ukraiński wywiad wojskowy publikuje nagranie rozmowy Rosjan, którzy opisują zbrodnię popełnioną przez rosyjskich żołnierzy w obwodzie biełgorodzkim

Na nagraniu słychać jak mieszkaniec obwodu biełgorodzkiego mówi, że we wsi Nowaja Tawołżanka dwóch żołnierzy „zabiło mężczyznę, zgwałciło kobietę i zabrało (ofiarom) pieniądze”. - Jeden został aresztowany, drugi zbiegł - mówi rozmówca. Jednym ze sprawców zbrodni miał być żołnierz, który wcześniej trzy razy odsiadywał wyrok, a obecnie pełni służbę na zapleczu frontu.

04:41 Uczniowie i nauczyciele liceum w Kałuszu (obwód iwanofrankiwski) podarowali samochód ukraińskiej armii

Samochód, który trafi do 5. batalionu 102. Brygady Obrony Terytorialnej będzie wykorzystywany przez żołnierzy mobilnej grupy przeciwlotniczej. To już trzeci samochód przekazany armii przez Liceum nr 3 w Kałuszu. Samochody są kupowane za środki zbierane przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

04:38 Prezydent USA potwierdził, że nie wyznacza żadnego ostatecznego terminu na zakończenie wojny na Ukrainie

- Nie ma ograniczeń czasowych – powiedział Trump w czasie rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu. Jednocześnie prezydent USA stwierdził, że „ma nadzieję, iż udało się poczynić postępy” na drodze do pokoju w toku ostatnich negocjacji.

04:36 Donald Trump poinformował, że w ostatnim czasie kontaktował się z Władimirem Putinem

- Tak, to się wydarzyło – tak prezydent USA odpowiedział na pytanie, czy w ostatnim czasie miał kontakt z rosyjskim przywódcą. Trump nie sprecyzował jednak kiedy doszło do jego rozmowy z Putinem (Biały Dom oficjalnie o takiej rozmowie w ostatnim czasie nie informował).

04:31 Aleksandr Łukaszenko planuje rozmowę z Donaldem Trumpem „w najbliższej przyszłości”

W rozmowie z telewizją Newsmax przywódca Białorusi stwierdził, że jest wiele tematów, które mógłby poruszyć z Trumpem. Jak dodał chciałby rozmawiać m.in. o relacjach między USA a Wenezuelą. - Myślę, że będziemy w stanie omówić to z Donaldem Trumpem wkrótce. Mam mu do przekazania wiele interesujących rzeczy – podkreślił. Łukaszenko zadeklarował też gotowość do przyjęcia na Białorusi Nicolása Maduro jeśli ten zrezygnuje z bycia prezydentem Wenezueli. Ostrzegł przy tym, że gdyby doszło do interwencji wojskowej USA w Wenezueli mogłoby to się dla USA skończyć konfliktem przypominającym wojnę w Wietnamie. Taką ocenę przywódca Białorusi miał przedstawić specjalnemu wysłannikowi prezydenta Donalda Trumpa ds. Białorusi Johnowi Coale'owi, gdy ten przebywał z wizytą na Białorusi 12-13 grudnia.

04:30 W nocy działanie wstrzymało lotnisko w Kałudze

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego podał, że lotnisko w Kałudze tymczasowo nie przyjmuje ani nie odprawia samolotów.

04:25 W weekend w Miami może dojść do spotkania ukraińskich i amerykańskich negocjatorów w Miami

Informacje takie podaje serwis Axios. W spotkaniu w Miami miałyby wziąć udział „grupy robocze” i wojskowi. Rozmowy służyłyby wypracowaniu porozumienia między USA a Ukrainą ws. planu pokojowego w tych sprawach, w których nie osiągnięto go w czasie negocjacji między Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem a Wołodymyrem Zełenskim w Berlinie.

04:24 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1391 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1391 dniu wojny Foto: PAP

