Materiał powstał we współpracy z PARP

– W ciągu 25 lat PARP przekazała na rynek ponad 60 mld zł wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W różnych programach i perspektywach finansowych skorzystało z niego ponad 40 tys. beneficjentów – powiedział Krzysztof Gulda, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podczas Forum Przedsiębiorczości zorganizowanego przez PARP. W centrum uwagi wydarzenia znalazły się tematy związane z technologiami, przede wszystkim sztuczną inteligencją (AI).

– Dla firm chcemy być przede wszystkim partnerem. Dlatego obok funduszy dostarczamy dane, raporty i wiedzę niezbędne do efektywnego prowadzenia biznesu – dodał Krzysztof Gulda.

W jednym z ostatnich raportów PARP wzięła pod lupę cyfryzację firm. – Niestety, nie jest tak zaawansowana, jak mogłoby się wydawać. Choć dostęp do szerokopasmowego internetu ma już 80–90 proc. firm, to im bardziej szczegółowe są pytania o zatrudnianie specjalistów IT i zaangażowanie w cyfryzację, tym mniejszy odsetek MŚP wskazuje działania w tym obszarze – stwierdził szef PARP.

Pomoc we wdrażaniu AI

Bariery, jakie pojawiają się przy wdrażaniu AI, to pieniądze, ale także obawy związane z kwestiami etycznymi czy bezpieczeństwem danych. Ważnym problemem jest „shadow AI”, czyli używanie w organizacji sztucznej inteligencji na prywatnych urządzeniach.

W odpowiedzi na te wyzwania PARP postawiła sobie za cel wspieranie firm także w obszarze AI. Zaczynając od siebie, zamierza opracować strategię określającą „jasne reguły i czerwone linie, co wolno, a czego nie”, tak by zapewnić bezpieczeństwo danych. Kluczowe obszary, to:

• suwerenność technologiczna – budowa małych wyspecjalizowanych modeli, trenowanych przy wykorzystaniu polskich zasobów;

• szkolenia – na platformie Akademia PARP i w ramach Inno_LAB dla biznesu dostępnych jest kilkadziesiąt szkoleń, od podstawowych po zaawansowane (np. z automatyzacji produkcji);

• doradztwo i wsparcie wdrożeniowe – pilotaże związane z wdrażaniem AI w biznesie, wykorzystujące sieć Europejskich Hubów Cyfrowych (EDIH) do diagnozy i doradztwa; firmy, które otrzymają plan wdrożenia, będą mogły liczyć na kilkaset tysięcy złotych wsparcia;

• finansowanie transformacji – powstaje wart kilkaset milionów złotych fundusz pożyczkowy na cyfrową i zieloną transformację (źródłem pieniędzy są Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, FENG).

Ważna dyskusja o technologiach

Na program Forum złożył się szereg wystąpień i debat. Maria Parysz z Elephant AI mówiła o globalnej rewolucji AI, podkreślając jej błyskawiczne tempo i ogromne inwestycje globalnych podmiotów, także w rozwiązania open source. Zaznaczyła, że firmy, które nie wdrożą AI, nie wytrzymają konkurencji. Proces adopcji powinien być szybki i oparty na wnioskach z nieudanych projektów.

Rafał Brzoska, prezes InPostu, wskazywał na kluczową rolę, jaką rozwój, innowacje, nowe technologie i AI odgrywają w osiąganiu sukcesu w biznesie. Z doświadczenia jego i wspieranych przez niego start-upów wynika, że bez postępu technologicznego i odważnych decyzji nie da się odnieść sukcesu – ani na skalę globalną, ani w kraju.

Twórca InPostu wierzy w możliwości polskich inżynierów, naukowców i deweloperów i w to, że Polska może mieć własne rozwiązania AI. Zaznaczył, że innowacja, produktywność i AI są elementami, które w każdej firmie mogą przynieść realne przewagi konkurencyjne.

Radek Wierzbicki (Unsung Hero – Ventures For Humanity) podkreślał konieczność przejścia polskich MŚP z roli montowni Europy do eksportera innowacji. Jako atrakcyjny, młody rynek z dużym potencjałem, np. w rolnictwie, sektorze spożywczym i wysokich technologiach, wskazał Afrykę.

Z kolei Kamil Sołdacki (ElevenLabs) mówił o potrzebie odwagi i akceptacji porażki we wdrażaniu AI. W kontekście niskiego poziomu wykorzystania AI zachęcał przedsiębiorców do zaczynania od małych, bezpiecznych eksperymentów, aby odciążyć zespoły od najbardziej żmudnych zadań.

Dobiesław Chabrzyk (MASTA Solutions), który zajmuje się zarządzaniem operacjami produkcyjnymi, wskazywał, że fabryki powoli stają się „samozarządzalne”. Mówił także o potrzebie szybkiego skalowania swoich projektów, w czym pomocne są unijne granty.

Natomiast Wiktor Strzelczyk (Prometheus Medtech AI) opowiadał o przykładach wykorzystania AI w medycynie. Firma stworzyła system ratujący życie dzięki wczesnemu wykrywaniu wrodzonych wad serca. Podkreślił, że AI może się stać wsparciem dla lekarzy i służyć personalizacji opieki zdrowotnej.

Swoim doświadczeniem z uczestnikami wydarzenia dzielili się także paneliści. W debacie o suwerenności technologicznej – z udziałem dziennikarki Sylwii Czubkowskiej, inwestora Artura Kurasińskiego i Sebastiana Kondradzkiego (Bielik.ai) – dyskutowano o znaczeniu lokalnych modeli AI, takich jak Bielik.ai, specjalizujących się w niuansach języka i kultury polskiej. Mowa była także o powiązaniu suwerenności z bezpieczeństwem narodowym oraz o braku kapitału w Europie – dlatego Polska i UE powinny budować kompetencje i partnerstwa, nie odcinając się przy tym od globalnych łańcuchów dostaw.

Natomiast uczestnicy dwóch paneli poświęconych start-upom oraz rozwojowi kompetencji – odpowiednio Marcin Lenkiewicz (Qpony-BLIX), Michał Ratajczak (Gridaly) i Monika Borowiecka (Tangent Line Ventures) oraz prof. Anita Ciesielska (Uniwersytet Łódzki), Tomasz Cergowski (Google) i Lech Kaniuk (SunRoof) – podkreślali, że dla przedsiębiorcy kluczowe są stałe uczenie się, zwinność i dobry zespół. A inwestorzy powinni oferować „smart money” – wsparcie merytoryczne i kontakty, a nie tylko gotówkę. W obszarze edukacji eksperci podkreślali potrzebę wdrażania AI do podstaw programowych, zaznajamianie ludzi z technologią, a także znaczenie kompetencji miękkich oraz kluczową rolę, jaką w natłoku informacji z różnych źródeł powinno odgrywać krytyczne myślenie.

