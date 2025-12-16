Aktualizacja: 16.12.2025 20:43 Publikacja: 16.12.2025 08:51
Elon Musk jest pierwszą osobą w historii, której majątek przekroczył wartość 600 mld dolarów
Musk, który już w październiku jako pierwszy przekroczył próg 500 mld dolarów majątku netto, posiada szacunkowo 42-proc. udział w SpaceX. Jak poinformował w zeszłym tygodniu Reuters, spółka przygotowuje się do wejścia na giełdę w przyszłym roku. Według „Forbesa” taka wycena SpaceX zwiększyłaby majątek Muska o 168 mld dolarów, do około 677 mld dolarów.
Na wzrost jego fortuny wpłynął także około 12-proc. pakiet akcji Tesli. Kurs producenta samochodów elektrycznych wzrósł w tym roku o 13 proc., mimo słabnącej sprzedaży. W poniedziałek akcje Tesli zyskały niemal 4 proc., po tym, jak Musk poinformował, że firma testuje robotaksówki bez nadzoru bezpieczeństwa na przednim fotelu pasażera – informuje Reuters.
W listopadzie akcjonariusze Tesli zatwierdzili dla Muska pakiet wynagrodzenia o wartości 1 bln dolarów – największy w historii korporacyjny pakiet płacowy – popierając jego wizję przekształcenia producenta aut elektrycznych w potęgę w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki.
Równocześnie startup Muska zajmujący się sztuczną inteligencją, xAI, prowadzi zaawansowane rozmowy na temat pozyskania 15 mld dolarów nowego kapitału przy wycenie 230 mld dolarów – wynika z doniesień medialnych.
Tymczasem Michael Burry określił akcje Tesli jako „absurdalnie przewartościowane” i stwierdził, że rozwodnienie udziałów akcjonariuszy będzie się utrzymywać po zaproponowaniu pakietu wynagrodzenia o wartości 1 bln dolarów dla współzałożyciela firmy, Elona Muska – wynika z wpisu na platformie Substack.
Burry – najbardziej znany z przewidzenia katastrofalnej zapaści amerykańskiego rynku nieruchomości podczas kryzysu finansowego w 2008 r. – oszacował, że wynagrodzenia Tesli w formie akcji powodują rozwodnienie udziałów akcjonariuszy o około 3,6 proc. rocznie, przy braku programów skupu akcji własnych, które mogłyby ten efekt zrównoważyć.
