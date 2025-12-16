Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Elon Musk jest jeszcze bogatszy. Jako pierwszy przekroczył rekordową granicę

Elon Musk jest pierwszą osobą w historii, której majątek przekroczył wartość 600 mld dolarów – podał „Forbes”. Stało się to po doniesieniach, że jego spółka SpaceX prawdopodobnie zadebiutuje na giełdzie przy wycenie sięgającej 800 mld dolarów.

Publikacja: 16.12.2025 08:51

Elon Musk jest pierwszą osobą w historii, której majątek przekroczył wartość 600 mld dolarów

Elon Musk jest pierwszą osobą w historii, której majątek przekroczył wartość 600 mld dolarów

Foto: Stefani Reynolds/Bloomberg

Urszula Lesman

Musk, który już w październiku jako pierwszy przekroczył próg 500 mld dolarów majątku netto, posiada szacunkowo 42-proc. udział w SpaceX. Jak poinformował w zeszłym tygodniu Reuters, spółka przygotowuje się do wejścia na giełdę w przyszłym roku. Według „Forbesa” taka wycena SpaceX zwiększyłaby majątek Muska o 168 mld dolarów, do około 677 mld dolarów.

Majątek Elona Muska wciąż rośnie

Na wzrost jego fortuny wpłynął także około 12-proc. pakiet akcji Tesli. Kurs producenta samochodów elektrycznych wzrósł w tym roku o 13 proc., mimo słabnącej sprzedaży. W poniedziałek akcje Tesli zyskały niemal 4 proc., po tym, jak Musk poinformował, że firma testuje robotaksówki bez nadzoru bezpieczeństwa na przednim fotelu pasażera – informuje Reuters.

Czytaj więcej

Ultrabogacze podbijają świat. I nadal się bogacą
Społeczeństwo
Ultrabogacze podbijają świat. I nadal się bogacą

W listopadzie akcjonariusze Tesli zatwierdzili dla Muska pakiet wynagrodzenia o wartości 1 bln dolarów – największy w historii korporacyjny pakiet płacowy – popierając jego wizję przekształcenia producenta aut elektrycznych w potęgę w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki.

Równocześnie startup Muska zajmujący się sztuczną inteligencją, xAI, prowadzi zaawansowane rozmowy na temat pozyskania 15 mld dolarów nowego kapitału przy wycenie 230 mld dolarów – wynika z doniesień medialnych.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Fortuny najbogatszych szybko rosną. Pomaga technlogiczna gorączka
Globalne Interesy
200 mld dolarów w miesiąc. Najbogatsi rosną, ale jeden traci

Analitycy ostrzegają: akcje Tesli są przeszacowane

Tymczasem Michael Burry określił akcje Tesli jako „absurdalnie przewartościowane” i stwierdził, że rozwodnienie udziałów akcjonariuszy będzie się utrzymywać po zaproponowaniu pakietu wynagrodzenia o wartości 1 bln dolarów dla współzałożyciela firmy, Elona Muska – wynika z wpisu na platformie Substack.

Czytaj więcej

Elon Musk kupił akcje Tesli o wartości 1 miliarda dolarów
Finanse
Elon Musk kupuje akcje Tesli za miliard dolarów. Kurs rośnie, a rynek szaleje

Burry – najbardziej znany z przewidzenia katastrofalnej zapaści amerykańskiego rynku nieruchomości podczas kryzysu finansowego w 2008 r. – oszacował, że wynagrodzenia Tesli w formie akcji powodują rozwodnienie udziałów akcjonariuszy o około 3,6 proc. rocznie, przy braku programów skupu akcji własnych, które mogłyby ten efekt zrównoważyć.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Zawody Elon Musk Miliarderzy
Podczas konferencji eksperci wskazywali na potrzebę wdrażania nowych technologii, co jest warunkiem
Biznes
Nowe technologie nieodłączną częścią biznesu
Od lewej: Bartłomiej Baudler, dyr. zarządzający Primo Profile, Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro, o
Biznes
Biznes o cyrkularności – co mówią liderzy zmian
UE przedłuży życie samochodów spalinowych
Biznes
UE przedłuży życie samochodów spalinowych
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
NATO dwóch prędkości, pożyczka dla Ukrainy i chińskie surowce dla Europy
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Od sukcesu Roomby do groźby bankructwa. iRobot zmienia właściciela
Biznes
Od sukcesu Roomby do groźby bankructwa. iRobot zmienia właściciela
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama