Musk, który już w październiku jako pierwszy przekroczył próg 500 mld dolarów majątku netto, posiada szacunkowo 42-proc. udział w SpaceX. Jak poinformował w zeszłym tygodniu Reuters, spółka przygotowuje się do wejścia na giełdę w przyszłym roku. Według „Forbesa” taka wycena SpaceX zwiększyłaby majątek Muska o 168 mld dolarów, do około 677 mld dolarów.

Majątek Elona Muska wciąż rośnie

Na wzrost jego fortuny wpłynął także około 12-proc. pakiet akcji Tesli. Kurs producenta samochodów elektrycznych wzrósł w tym roku o 13 proc., mimo słabnącej sprzedaży. W poniedziałek akcje Tesli zyskały niemal 4 proc., po tym, jak Musk poinformował, że firma testuje robotaksówki bez nadzoru bezpieczeństwa na przednim fotelu pasażera – informuje Reuters.

W listopadzie akcjonariusze Tesli zatwierdzili dla Muska pakiet wynagrodzenia o wartości 1 bln dolarów – największy w historii korporacyjny pakiet płacowy – popierając jego wizję przekształcenia producenta aut elektrycznych w potęgę w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki.

Równocześnie startup Muska zajmujący się sztuczną inteligencją, xAI, prowadzi zaawansowane rozmowy na temat pozyskania 15 mld dolarów nowego kapitału przy wycenie 230 mld dolarów – wynika z doniesień medialnych.