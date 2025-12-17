11 min. 23 sek.
W Berlinie odbyło się spotkanie tzw. Koalicji Chętnych z udziałem Wołodymyra Zełenskiego oraz amerykańskich negocjatorów, w tym Steve’a Witkoffa. prezydent Ukrainy poinformował o postępach rozmów z USA, wskazując jednocześnie kwestie wymagające dalszych ustaleń, takie jak sprawy terytorialne i gwarancje bezpieczeństwa ze strony Waszyngtonu. Choć Stany Zjednoczone nie deklarują formalnych gwarancji, Europa jest gotowa przejąć tę rolę. Wspólne oświadczenie przewiduje stacjonowanie wielonarodowych sił europejskich na Ukrainie po zakończeniu wojny, trwałe wsparcie dla ukraińskiej armii oraz pomoc w odbudowie kraju. Jak informuje Euronews, USA mają dodatkowo oferować wsparcie wywiadowcze i powietrzne, wykraczające poza możliwości Europy.
AI Chamber – organizacja kierowana przez Tomasza Snażyka – wystosowała list otwarty do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Sygnatariusze z kilku krajów UE apelują o dwuletnie zawieszenie stosowania AI Act oraz złagodzenie przepisów RODO. Zdaniem sektora obecne regulacje blokują rozwój startupów, a koszty compliance dominują w budżetach firm technologicznych. Eksperci wskazują, że proponowane przez Komisję Europejską korekty są niewystarczające, by zahamować spadek konkurencyjności europejskiej gospodarki w obszarze sztucznej inteligencji.
Komisja Europejska zdecydowała się wycofać z całkowitego zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2035 r.. Zamiast tego zaproponowano 90-procentowy cel redukcji emisji, co umożliwia dalszą sprzedaż aut hybrydowych oraz pojazdów wykorzystujących paliwa syntetyczne. Bruksela zapowiedziała również wsparcie dla producentów baterii i samochodów elektrycznych w formie bezodsetkowych pożyczek. Propozycje będą teraz oceniane przez państwa członkowskie oraz Parlament Europejski.
Chińskie ministerstwo handlu ogłosiło, że cła na wieprzowinę z Unii Europejskiej wyniosą od 4,9 do 19,8 proc.. To znacząco mniej niż zapowiadane wcześniej stawki przekraczające 60 proc. Najwyższe cła obejmą producentów z krajów uznawanych przez Pekin za najmniej przychylne, w tym Holandii i Danii. Decyzja zmniejsza ryzyko eskalacji wojny handlowej między Chinami a Unią Europejską.
