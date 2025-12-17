11 min. 23 sek.

Gwarancje dla Ukrainy, AI ACT hamuje rozwój, zwrot Brukseli ws. aut spalinowych

Europa deklaruje gotowość do zagwarantowania bezpieczeństwa Ukrainie, sektor AI apeluje o wstrzymanie AI Act, a Bruksela wycofuje się z zakazu aut spalinowych. Tymczasem Chiny wprowadzają cła na wieprzowinę z UE.



Europa gotowa wziąć na siebie gwarancje bezpieczeństwa Ukrainy

W Berlinie odbyło się spotkanie tzw. Koalicji Chętnych z udziałem Wołodymyra Zełenskiego oraz amerykańskich negocjatorów, w tym Steve’a Witkoffa. prezydent Ukrainy poinformował o postępach rozmów z USA, wskazując jednocześnie kwestie wymagające dalszych ustaleń, takie jak sprawy terytorialne i gwarancje bezpieczeństwa ze strony Waszyngtonu. Choć Stany Zjednoczone nie deklarują formalnych gwarancji, Europa jest gotowa przejąć tę rolę. Wspólne oświadczenie przewiduje stacjonowanie wielonarodowych sił europejskich na Ukrainie po zakończeniu wojny, trwałe wsparcie dla ukraińskiej armii oraz pomoc w odbudowie kraju. Jak informuje Euronews, USA mają dodatkowo oferować wsparcie wywiadowcze i powietrzne, wykraczające poza możliwości Europy.

Sektor AI apeluje o wstrzymanie unijnego AI Act

AI Chamber – organizacja kierowana przez Tomasza Snażyka – wystosowała list otwarty do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego. Sygnatariusze z kilku krajów UE apelują o dwuletnie zawieszenie stosowania AI Act oraz złagodzenie przepisów RODO. Zdaniem sektora obecne regulacje blokują rozwój startupów, a koszty compliance dominują w budżetach firm technologicznych. Eksperci wskazują, że proponowane przez Komisję Europejską korekty są niewystarczające, by zahamować spadek konkurencyjności europejskiej gospodarki w obszarze sztucznej inteligencji.