Aktualizacja: 16.12.2025 20:36 Publikacja: 16.12.2025 17:47
Od lewej: Bartłomiej Baudler, dyr. zarządzający Primo Profile, Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro, oraz prowadzący podcast Marcin Piasecki z „Rzeczpospolitej”
Foto: rp.pl
Materiał powstał we współpracy z PARP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje firmom szereg działań wspierających transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, zarówno edukacyjnych, jak i finansowych.
– Prowadzimy platformę e-learningową Akademia PARP, szkolenia w ramach działania „GOZ – to się opłaca”, oferujemy finansowanie firm w ramach programu „GOZ w MSP” – wylicza Izabela Banaś, zastępca dyrektora w PARP. Realizujemy też Akademię Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu, w ramach której odbywa się niniejszy cykl podcastów, praktycznych warsztatów, spotkań eksperckich oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, podczas których promujemy dobre praktyki w zakresie wdrożeń gospodarki cyrkularnej – dodaje dyr. Banaś.
Takim dobrym przykładem jest współpraca firm Fakro sp. z o.o. i Primo Profile sp. z o.o. Fakro, wytwórca okien dachowych, przekazuje Primo Profile odpady w postaci ścinków materiału powstających przy przycinaniu profili okien plastikowych. Primo Profile przetwarza je w procesie recyklingu i produkuje profile z tworzywa przetworzonego, które następnie Fakro wykorzystuje w produkcji ościeżnic do swoich okien.
– Ta współpraca musi być oparta na zaufaniu i też dzielonych wartościach. Łatwiej się pracuje, jeżeli mamy podobne podejście i podobne postawy do dbania o biznes i środowisko – mówił w podcaście Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro. – Motywacja w tym przypadku była bardzo duża, miała oczywiście wymiar finansowy, oszczędzamy na materiałach, ale także środowiskowy – dodawał Bartłomiej Baudler, dyrektor zarządzający Primo Profile.
Rozmowa podkreśliła, że skuteczne wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wymaga przede wszystkim ścisłej współpracy między firmami w całym łańcuchu wartości. Efekty dobrze zaprojektowanych działań mają charakter wymierny i długoterminowy. Rozmowa pokazała, że GOZ nie jest jedynie ideą czy modnym hasłem, ale realnym sposobem prowadzenia biznesu – korzystnym środowiskowo, ekonomicznie i organizacyjnie.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021–2027.\
Materiał powstał we współpracy z PARP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
O przewadze konkurencyjnej w coraz większym stopniu decyduje wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań, w tym sztu...
W 2035 r. redukcja emisji o 90 proc. zamiast o 100 proc., a przyspieszona elektryfikacja aut firmowych tylko w p...
Elon Musk jest pierwszą osobą w historii, której majątek przekroczył wartość 600 mld dolarów – podał „Forbes”. S...
NATO coraz wyraźniej dzieli się na państwa zwiększające wydatki obronne i tych, które zwlekają. Tymczasem unijna...
iRobot, producent odkurzaczy automatycznych Roomba, złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami, informując, że...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas