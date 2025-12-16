Materiał powstał we współpracy z PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje firmom szereg działań wspierających transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, zarówno edukacyjnych, jak i finansowych.

– Prowadzimy platformę e-learningową Akademia PARP, szkolenia w ramach działania „GOZ – to się opłaca”, oferujemy finansowanie firm w ramach programu „GOZ w MSP” – wylicza Izabela Banaś, zastępca dyrektora w PARP. Realizujemy też Akademię Transformacji Cyrkularnej dla Biznesu, w ramach której odbywa się niniejszy cykl podcastów, praktycznych warsztatów, spotkań eksperckich oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, podczas których promujemy dobre praktyki w zakresie wdrożeń gospodarki cyrkularnej – dodaje dyr. Banaś.

Takim dobrym przykładem jest współpraca firm Fakro sp. z o.o. i Primo Profile sp. z o.o. Fakro, wytwórca okien dachowych, przekazuje Primo Profile odpady w postaci ścinków materiału powstających przy przycinaniu profili okien plastikowych. Primo Profile przetwarza je w procesie recyklingu i produkuje profile z tworzywa przetworzonego, które następnie Fakro wykorzystuje w produkcji ościeżnic do swoich okien.

– Ta współpraca musi być oparta na zaufaniu i też dzielonych wartościach. Łatwiej się pracuje, jeżeli mamy podobne podejście i podobne postawy do dbania o biznes i środowisko – mówił w podcaście Paweł Dziekoński, wiceprezes Fakro. – Motywacja w tym przypadku była bardzo duża, miała oczywiście wymiar finansowy, oszczędzamy na materiałach, ale także środowiskowy – dodawał Bartłomiej Baudler, dyrektor zarządzający Primo Profile.

Rozmowa podkreśliła, że skuteczne wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) wymaga przede wszystkim ścisłej współpracy między firmami w całym łańcuchu wartości. Efekty dobrze zaprojektowanych działań mają charakter wymierny i długoterminowy. Rozmowa pokazała, że GOZ nie jest jedynie ideą czy modnym hasłem, ale realnym sposobem prowadzenia biznesu – korzystnym środowiskowo, ekonomicznie i organizacyjnie.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) 2021–2027.\

