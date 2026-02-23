Zdaniem Ireneusza Fąfary, proces łączenia Lotosu i PGNiG z Orlenem można symbolicznie uznać za zamknięty. Jednak z perspektywy operacyjnej przed spółką jeszcze dużo pracy – wyzwań organizacyjnych i systemowych.

Prezes Orlenu wymienił błędy poprzedników

Prezes Orlenu w rozmowie z WNP wymienił największe błędy swoich poprzedników i nie unikał krytyki decyzji inwestycyjnych.

– Największym błędem była dezynwoltura, albo mniej ładnie – nierozsądne podejście w procesie inwestycyjnym – przyznał i jako przykład podał projekt Olefiny III, którego koszty wzrosły z 8 do 50 mld zł.

Zapytany z kolei o pracę pod presją aktywnej polityki właścicielskiej wdrażanej przez ministra aktywów państwowych, zaznaczył, że jest ona naturalnym elementem nadzoru.

W rozmowie pojawił się także wątek przyszłości Anwilu, ewentualnego przejęcia projektu Polimery Police oraz cen paliw.