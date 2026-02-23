Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Prezes Orlenu o fuzjach, inwestycjach poprzedników i cenach paliw

Proces łączenia Lotosu i PGNiG z Orlenem był jednym z tematów poruszanych w rozmowie WNP z Ireneuszem Fąfarą. Prezes Orlenu opowiedział również o błędach poprzedników, modelu aktywnego właścicielstwa realizowanym przez państwo oraz o wpływie koncernu na ceny paliw w Polsce.

Publikacja: 23.02.2026 11:33

Prezes Orlenu udzielił wywiadu WNP

Prezes Orlenu udzielił wywiadu WNP

Foto: Sheviakova/ Adobe Stock, Pałac Kultury i Nauki Warszawa / facebook

Joanna Kamińska

Zdaniem Ireneusza Fąfary, proces łączenia Lotosu i PGNiG z Orlenem można symbolicznie uznać za zamknięty. Jednak z perspektywy operacyjnej przed spółką jeszcze dużo pracy – wyzwań organizacyjnych i systemowych.

Prezes Orlenu wymienił błędy poprzedników

Prezes Orlenu w rozmowie z WNP wymienił największe błędy swoich poprzedników i nie unikał krytyki decyzji inwestycyjnych.

– Największym błędem była dezynwoltura, albo mniej ładnie – nierozsądne podejście w procesie inwestycyjnym – przyznał i jako przykład podał projekt Olefiny III, którego koszty wzrosły z 8 do 50 mld zł.

Zapytany z kolei o pracę pod presją aktywnej polityki właścicielskiej wdrażanej przez ministra aktywów państwowych, zaznaczył, że jest ona naturalnym elementem nadzoru.

W rozmowie pojawił się także wątek przyszłości Anwilu, ewentualnego przejęcia projektu Polimery Police oraz cen paliw.

Reklama
Reklama

– Ceny paliw są wypadkową makroekonomii, czyli cen węglowodorów, oraz polityki podatkowej państwa – wyjaśnił prezes Orlenu i dodał: – Wszyscy w procesie – od zakupu przez logistykę po sprzedaż – są zaangażowani w zmniejszanie kosztów. Doskonałość operacyjna wpływa na to, w jakim stopniu możemy oddziaływać na cenę paliwa.

Czytaj więcej: Ireneusz Fąfara dla WNP o błędach poprzedników, presji państwa i cenach paliw [TYLKO U NAS]

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Paliwa Firmy Orlen
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Nowe cła Trumpa, Lex Huawei i groźby Orbana
Premier Węgier Viktor Orban
Biznes
Orbán znów grozi Ukrainie. Kijów odpowie skargą do Brukseli
GAZ-M-21, pierwszy model marki Wołga, produkowany w latach 1956-1970
Biznes
Do Rosji wraca czarna Wołga. Będzie „made in China”
Rada Pracodawców wzmocniona kolejnymi przedstawicielami biznesu
Biznes
Rada Pracodawców RP powiększona o nowych przedstawicieli biznesu
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama