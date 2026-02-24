Arvils Ašeradens, minister finansów Łotwy
Musimy robić jedno i drugie. Dla Łotwy i całego regionu bałtyckiego wejście na poziom 5 proc. PKB na obronność jest ogromnym wyzwaniem budżetowym. W przyszłorocznym budżecie realnie rosną środki tylko w kilku resortach, reszta ma presję oszczędności — ale geopolityka nie zostawia nam wyboru. Widać też, że kraje, które inwestowały konsekwentnie — jak Finlandia, przez lata ok. 3 proc. PKB — dziś mają realne zdolności odstraszania.
Żeby „zapłacić rachunek” za bezpieczeństwo, potrzebujemy wzrostu gospodarczego. Bo 5 proc. od mniejszego PKB oznacza relatywnie większe obciążenie dla państwa. Po okresie stagnacji, po inwazji Rosji na Ukrainę gospodarka u nas wraca na ścieżkę wzrostu: ok. 2 proc. w ubiegłym roku i prognoza ok. 2,6 proc. teraz. To pokazuje, że dobrobyt i bezpieczeństwo muszą iść w parze.
Europa jest tu bardzo podzielona. Słyszę od kolegów z Belgii: „2,5 proc.”, a z Luksemburga: „chcielibyśmy zwiększyć wydatki, ale nawet nie mamy gdzie tego ulokować”. My, na wschodniej flance, jesteśmy w innej sytuacji i nadrabiamy zaległości.
Widać, że NATO się zmienia, a przemysł zbrojeniowy w Europie przyspiesza. Problem w tym, że brakuje mocy produkcyjnych: zamówienia realizowane są w horyzoncie 3-5 lat, co napędza silną „inflację zbrojeniową”. Mimo to kierunek jest jasny: większe inwestycje i budowa zdolności przemysłowych, strategicznych.
Chodzi o zdolności, których pojedyncze państwa — zwłaszcza małe — nie udźwigną same: elementy obrony w przestrzeni kosmicznej, bardzo drogie platformy i systemy, zdolności o charakterze strategicznym. Do dyskusji o wspólnych rozwiązaniach i tak dojdziemy, bo skala kosztów jest ogromna. Już dziś widać istotny sygnał: Niemcy się „budzą” i coraz mocniej biorą odpowiedzialność, podobnie Francja i inni.
Tak, jego wartość to około 3,7 mld euro.
To część szerszej debaty o finansowaniu obronności. Banki komercyjne często nie chcą finansować przemysłu zbrojeniowego, dlatego ważny jest ruch Europejskiego Banku Inwestycyjnego w stronę projektów dual-use i infrastruktury, także w formule PPP. W Europie brakuje jednak „banku obronnego” — dedykowanej instytucji do finansowania obronności. SAFE jest pierwszym, bardzo ważnym krokiem. Z perspektywy resortu obrony to silny impuls. Z perspektywy skarbu państwa to w praktyce wciąż dług — tyle że z potencjalnie lepszymi warunkami, porównywalny z pożyczaniem na rynkach.
To wciąż nie jest do końca jasne. Zakładamy, że UE ma lepszy rating i może zaoferować korzystniejsze warunki, w tym dłuższe okresy karencji. Dla Łotwy to jednak przede wszystkim dodatkowe finansowanie: nasz roczny poziom potrzeb pożyczkowych to ok. 3 mld euro, więc SAFE jest po prostu kolejną pozycją.
Ważne jest też, by nie mylić tego instrumentu z grantem. To nie dotacja, tylko dług, który pozwala szybciej inwestować. A my na wschodniej flance musimy domykać kilka wymiarów: personel, zdolności, infrastrukturę, rezerwy i zapasy oraz — coraz bardziej — własny przemysł obronny.
Temat wraca falami: COVID, kryzys energetyczny po inwazji Rosji, dziś bezpieczeństwo. Kluczowe jest odstraszanie i przyspieszenie budowy zdolności. W tle jest też Ukraina — już teraz mamy instrumenty, które de facto oznaczają wspólną odpowiedzialność finansową. Moim zdaniem w rozmowach o kolejnych wieloletnich ramach finansowych UE wrócimy do pytania, jak podzielić ciężar: europejski i krajowy.
Dwa lata temu dyskusja o odbudowie była bardzo głośna, potem przycichła, bo priorytetem stało się „utrzymanie państwa w działaniu”. Żeby Ukraina mogła funkcjonować i walczyć, potrzebne są stałe źródła finansowania. Z moich szacunków same koszty operacyjne armii to ok. 5 mld euro miesięcznie, do tego dochodzą potrzeby budżetowe państwa. Inwestycje prywatne przyjdą, ale dopiero wtedy, gdy fundament bezpieczeństwa i finansowania będzie stabilny.
Trzeba się przygotowywać. Ale dziś rozmowy są bardziej „tu i teraz”: jak naprawiać infrastrukturę energetyczną, jak zabezpieczyć ludzi i przetrwanie państwa pod ostrzałem. Odbudowa w pełnym sensie będzie możliwa, gdy sytuacja będzie bardziej przewidywalna.
Nie wiem, czy jesteśmy „gotowi”, ale musimy być. Nie mamy alternatywy. Wojna trwa w Europie i nie możemy pozwolić na katastrofę w naszym sąsiedztwie.
Tak — do zwycięstwa. Nie możemy zdradzić ludzi, którzy od czterech lat żyją w realiach frontu, strat i braku normalności. Stawka geopolityczna jest ogromna.
Tak: mamy zobowiązanie ok. 0,25 proc. PKB rocznie na wsparcie wojskowe. Jeśli doliczyć inne formy wsparcia, w tym prywatne, skala to ok. 1,2 proc. PKB rocznie. Mamy też rozwiązania praktyczne — np. konfiskowane auta od pijanych kierowców po naprawie trafiają na potrzeby Ukrainy.
Korzystamy z klauzuli wyjścia. W tym roku planujemy ok. 3,6 proc. PKB deficytu (w praktyce 3,6-3,7), potem ok. 3,9, a następnie powrót w okolice 3,6 proc. Bardzo mocno pilnujemy wykonania budżetu: w ubiegłym roku prognoza deficytu 2,6 proc. kończyła się bliżej 2,4 proc.
W debacie publicznej padały kiedyś „czerwone linie” długu, dziś jesteśmy przy 51-52 proc., a rząd wyznaczył nowy pułap 55 proc. Najtrudniejszy będzie dla nas 2029 r.
Nie wierzę w proste „tnijmy wszystko”. Trzeba podnosić efektywność sektora publicznego. Pracujemy na miernikach kosztu usług państwa, np. w administracji podatkowej analizujemy, ile kosztuje pobór jednego euro podatku na tle innych krajów, i budujemy kilkuletni program poprawy.
Mamy też gorącą debatę o reformie zamówień publicznych: jak pogodzić kontrolę, walkę z patologiami i realną efektywność zakupów państwa. W dłuższym horyzoncie to właśnie produktywność sektora publicznego ma kluczowe znaczenie.
W pierwszych latach wojny było trudniej, bo pojawiały się obawy o region. Teraz to wyraźnie słabnie, a gospodarka odbija. Energetyka jest naturalnym magnesem: po odłączeniu od systemu rosyjskiego rosną inwestycje w stabilizację, magazyny energii, farmy wiatrowe.
Widzimy też ożywienie finansowania: kredytowanie wzrosło o ok. 16 proc., a prywatne o ok. 10 proc. Aktywizujemy EBI — m.in. program mieszkań dostępnych cenowo: pierwsza fala 150 mln euro, docelowo 300 mln.
W obronności dzieje się bardzo dużo: z Wielką Brytanią prowadzimy koalicję dronową, rozwijamy nowe generacje dronów, współpracujemy też z Ukrainą, by część produkcji była bezpieczniej lokowana w Europie.
Tak, bo nie da się zwalczać dronów za 200 euro rakietą za 2 mln euro.
Nie przywołam dziś konkretów, ale wszystkie firmy są mile widziane. Branża jest szybka, turbulentna i wciąż słabo skoordynowana, co podbija ceny i obniża efektywność. Potrzebujemy lepszego planowania i analiz: co jest potrzebne, gdzie lokować zdolności, jak organizować ten specyficzny rynek, który zmienia się co kilka miesięcy.
Dokładnie. A instytucje państwa są z natury wolniejsze, więc wyzwaniem jest tempo decyzji i elastyczność.
Utrzymać wzrost gospodarczy i jednocześnie szybko zbudować zdolności obronne oraz „wchłonąć” rosnące koszty obronności. Do tego dochodzą konkurencyjność, efektywność, AI, zielona transformacja i innowacje — cała agenda nowoczesnej gospodarki.
Nie, absolutnie nie.
Nie boimy się, podchodzimy realistycznie. Trzeba rozróżniać administrację i państwo, a relacje bałtycko-amerykańskie były długo bardzo dobre. Sojusz transatlantycki pozostaje kluczowy, ale globalna architektura bezpieczeństwa się zmienia. Dobrą wiadomością jest to, że Europa poważnie potraktowała temat bezpieczeństwa i widać proces „przebudzenia”.
Jedność jest fundamentalna, w Eurogrupie i ECOFIN widać też współpracę z Kanadą, Wielką Brytanią czy Norwegią. Rośnie znaczenie tematów takich jak jednolity rynek kapitałowy. Europa ma silne fundamenty i euro zyskuje na znaczeniu, choć technologicznie nadal gonimy liderów.
Wraca też pomysł banku obronnego, o tym rozmawiamy z partnerami, w tym z Kanadą i Wielką Brytanią. Wierzę, że będziemy łączyć siły.
W krajach bałtyckich integracja rynku kapitałowego jest w praktyce faktem: Tallin–Wilno–Ryga działają jak jedna giełda. W skali UE kluczowe będzie ograniczanie fragmentacji i rozwój unii oszczędności oraz obszarów cyfrowych aktywów. To idzie szybko, choć wywołuje spory.
Nie mam mandatu do odpowiedzi na takie pytanie, to decyzja parlamentu. Ale trzeba zmniejszać fragmentację, bo ona zabija ekspansję firm. Przykład: nasze jednorożce łatwiej skalują się w USA niż w Europie ze względu na koszty i różne regulacje. Silniejsze euro wymaga silniejszego, bardziej zintegrowanego rynku kapitałowego. Są kraje z własnymi modelami (np. Luksemburg), trzeba je uwzględniać, ale kierunek integracji jest konieczny.
To decyzja Polski, choć bardzo bym chciał widzieć Polskę w strefie euro. Dla Łotwy wejście do euro było historią z przewagą korzyści: stabilniejsze ratingi i łatwiejsze finansowanie. Polska ma jednak inną skalę i inne argumenty, więc to musi być rozważone w waszym kontekście.
Od dawna obserwuję rozwój Polski i uważam, że możemy robić znacznie więcej razem. Jesteśmy blisko — kilka godzin jazdy — a potencjał współpracy gospodarczej wciąż nie jest wykorzystany.
Choćby fintechy. Mamy licencjonowanie międzynarodowych graczy kryptowalutowych, sandboxy rządowe i banku centralnego. Polska ma świetne rozwiązania płatnicze — np. BLIK — które naturalnie mogłyby się skalować. Współpraca branżowa mogłaby być znacznie intensywniejsza.
Tak. Chcę jasno powiedzieć: jesteśmy sąsiadami, przyjaciółmi i chcemy współpracować.
Nie chodzi o „przyjedźcie do nas”, tylko o wspólne projekty. Łotwa i Bałtyk są małe — i właśnie dlatego łatwiej tu testować rozwiązania, szybciej zmieniać systemy, budować innowacje. Wschodnia flanka stała się priorytetem w UE; będą programy i środki. Trzeba je wykorzystać jednocześnie na bezpieczeństwo i wzrost.
Może to być sektorowe. Rozmawialiśmy np. z Orlenem o kolejnej fali projektów energetycznych wokół Bałtyku. Na poziomie rządowym relacje są bardzo dobre — z moim polskim odpowiednikiem współpracujemy świetnie. Teraz czas, by mocniej przełożyć to na gospodarkę: ułatwiać biznes i współpracę firm.
