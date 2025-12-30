Również Litwa i Estonia budują bariery na swoich granicach z Rosją. Także Finlandia rozpoczęła wzmacnianie ochrony na granicy z Rosją. Tu sytuacja jest jednak bardziej złożona. Finowie mają najdłuższą granicę z krajem-agresorem. Całkowita jej długość to ponad 1343 km, w tym 1080 km to granica lądowa; 83 km przebiegają wzdłuż rzek lub strumieni, 125 km po wodach jezior, blisko 54 km to granica morska (Zatoka Fińska) oraz 0,3 km na wyspach na morzu.

Fińska ochrona kosztuje najwięcej

Dlatego Finlandia, ze względu na koszty inwestycji, będzie budować ogrodzenia etapami. Już przeznaczyła 122 mln euro na ogrodzenie o długości do 260 km wzdłuż swojej południowo-wschodniej granicy. Oprócz ogrodzenia Helsinki zbudują dodatkowe umocnienia na granicy z Rosją, w tym bunkry i zapory przeciwczołgowe.

Będą one odporne na bezpośrednie trafienie pociskami artyleryjskimi lub rakietami oraz detonację dziesiątek kilogramów materiałów wybuchowych. Całość zbudowanych barier zostanie wyposażona w najnowocześniejsze systemy elektronicznego monitoringu i ostrzegania.

Przypomnijmy, że Polska buduje ogrodzenie elektroniczne i umocnienia na granicy z Obwodem Królewieckim w ramach programu „Tarcza Wschód". Konstrukcja wraz z utwardzeniem terenu kosztować ma około 71,5 mln euro. Rozciąga się na długości 199 kilometrów wzdłuż całej granicy lądowej z obwodem. Zainstalowanych ma zostać około 2 tys. słupów kamerowych, 3 tys. kamer wideo oraz 700 km kabli zasilających, transmisyjnych i detekcyjnych.

Polska kopie schrony

Na początku grudnia portal Militarny poinformował, że Polska znacznie przyspieszyła budowę umocnień wzdłuż granicy z Rosją. „Najnowsze zdjęcia satelitarne ujawniają powstające rowy przeciwczołgowe, betonowe zapory oraz fragmenty okopów w rejonie Obwodu Królewieckiego".