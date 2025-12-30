Aktualizacja: 30.12.2025 14:43 Publikacja: 30.12.2025 13:24
Łotewski minister spraw wewnętrznych Rihards Kozlovskis poinformował, że ukończona została budowa 280 km ogrodzenia na granicy z Rosją. Obecnie instalowany tam jest zaawansowany technologicznie sprzęt, który ma stworzyć „nowoczesną straż graniczną” we wschodniej części Unii Europejskiej, cytuje ministra portal Delfi. Arvils Ašeradens, minister finansów Łotwy, dodał, że ukończenie budowy ogrodzenia granicznego i rozwój infrastruktury wzmocnią zdolności operacyjne straży granicznej.
Firma Valsts Nekustamie īpašumi (VNI), odpowiedzialna za budowę ogrodzenia, poinformowała, że konstrukcja stanowi ciągłą barierę graniczną, a obecnie trwa budowa infrastruktury wspomagającej, w tym ścieżek patrolowych, kładek dla pieszych nad mokradłami, wież obserwacyjnych i innych obiektów inżynieryjnych.
Całkowity koszt projektu szacuje się na 17,9 mln euro. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest na koniec 2026 roku. W niektórych miejscach dawne torfowiska przekształcono w naturalne przeszkody, które uniemożliwiają przejazd ciężkiego sprzętu wojskowego. Łotwa zainstalowała już też 145-kilometrowe ogrodzenie na granicy z Białorusią.
Również Litwa i Estonia budują bariery na swoich granicach z Rosją. Także Finlandia rozpoczęła wzmacnianie ochrony na granicy z Rosją. Tu sytuacja jest jednak bardziej złożona. Finowie mają najdłuższą granicę z krajem-agresorem. Całkowita jej długość to ponad 1343 km, w tym 1080 km to granica lądowa; 83 km przebiegają wzdłuż rzek lub strumieni, 125 km po wodach jezior, blisko 54 km to granica morska (Zatoka Fińska) oraz 0,3 km na wyspach na morzu.
Dlatego Finlandia, ze względu na koszty inwestycji, będzie budować ogrodzenia etapami. Już przeznaczyła 122 mln euro na ogrodzenie o długości do 260 km wzdłuż swojej południowo-wschodniej granicy. Oprócz ogrodzenia Helsinki zbudują dodatkowe umocnienia na granicy z Rosją, w tym bunkry i zapory przeciwczołgowe.
Będą one odporne na bezpośrednie trafienie pociskami artyleryjskimi lub rakietami oraz detonację dziesiątek kilogramów materiałów wybuchowych. Całość zbudowanych barier zostanie wyposażona w najnowocześniejsze systemy elektronicznego monitoringu i ostrzegania.
Przypomnijmy, że Polska buduje ogrodzenie elektroniczne i umocnienia na granicy z Obwodem Królewieckim w ramach programu „Tarcza Wschód". Konstrukcja wraz z utwardzeniem terenu kosztować ma około 71,5 mln euro. Rozciąga się na długości 199 kilometrów wzdłuż całej granicy lądowej z obwodem. Zainstalowanych ma zostać około 2 tys. słupów kamerowych, 3 tys. kamer wideo oraz 700 km kabli zasilających, transmisyjnych i detekcyjnych.
Na początku grudnia portal Militarny poinformował, że Polska znacznie przyspieszyła budowę umocnień wzdłuż granicy z Rosją. „Najnowsze zdjęcia satelitarne ujawniają powstające rowy przeciwczołgowe, betonowe zapory oraz fragmenty okopów w rejonie Obwodu Królewieckiego".
Na Mierzei Wiślanej granica w Piaskach od dawna jest strzeżona elektronicznie. W 2023 r. Warszawa jako powód budowy ogrodzenia podała zagrożenie presją migracyjną, ponieważ lotnisko w Królewcu zaczęło przyjmować loty z Bliskiego Wschodu i Afryki.
Polski program „Tarcza Wschód" zakłada budowę około 700 km umocnień i barier, schronów i punktów obserwacyjnych, systemów monitoringu i ochrony przeciwdronowej. Całość pierwszych czterech lat programu ma kosztować ponad 2,12 mld euro (2,5 mld dol.), przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.
