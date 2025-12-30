Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Rosną mury na granicach UE z Rosją. Łotwa właśnie zakończyła budowę

Łotwa zbudowała 280 km ogrodzenia na granicy z Rosją. Kosztowało około 18 mln euro. Polskie 199 km elektronicznej bariery z Królewcem to wydatek 71 mln euro. Podobne konstrukcje powstają na Litwie, w Estonii i Finlandii. Ten ostatni kraj jest w najtrudniejszej sytuacji.

Publikacja: 30.12.2025 13:24

Rosną mury na granicach UE z Rosją. Łotwa właśnie zakończyła budowę

Foto: stock.adobe.com

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie działania podjęła Łotwa w celu wzmocnienia granicy z Rosją i jakie technologie są tam wdrażane?
  • Dlaczego Finlandia buduje ogrodzenia na granicy z Rosją etapami?
  • Jakie są koszty i zakres programu „Tarcza Wschód” realizowanego w Polsce?

Łotewski minister spraw wewnętrznych Rihards Kozlovskis poinformował, że ukończona została budowa 280 km ogrodzenia na granicy z Rosją. Obecnie instalowany tam jest zaawansowany technologicznie sprzęt, który ma stworzyć „nowoczesną straż graniczną” we wschodniej części Unii Europejskiej, cytuje ministra portal Delfi. Arvils Ašeradens, minister finansów Łotwy, dodał, że ukończenie budowy ogrodzenia granicznego i rozwój infrastruktury wzmocnią zdolności operacyjne straży granicznej.

Płoty, bagna, prąd na granicy Łotwy z Rosją

Firma Valsts Nekustamie īpašumi (VNI), odpowiedzialna za budowę ogrodzenia, poinformowała, że konstrukcja stanowi ciągłą barierę graniczną, a obecnie trwa budowa infrastruktury wspomagającej, w tym ścieżek patrolowych, kładek dla pieszych nad mokradłami, wież obserwacyjnych i innych obiektów inżynieryjnych.

Czytaj więcej

Pas graniczny między Polską a Białorusią w miejscowości Świsłoczany
Konflikty zbrojne
Polska buduje system przeciwdronowy na wschodniej granicy. Inwestycja za ponad 2 mld euro

Całkowity koszt projektu szacuje się na 17,9 mln euro. Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest na koniec 2026 roku. W niektórych miejscach dawne torfowiska przekształcono w naturalne przeszkody, które uniemożliwiają przejazd ciężkiego sprzętu wojskowego. Łotwa zainstalowała już też 145-kilometrowe ogrodzenie na granicy z Białorusią.

Reklama
Reklama

Również Litwa i Estonia budują bariery na swoich granicach z Rosją. Także Finlandia rozpoczęła wzmacnianie ochrony na granicy z Rosją. Tu sytuacja jest jednak bardziej złożona. Finowie mają najdłuższą granicę z krajem-agresorem. Całkowita jej długość to ponad 1343 km, w tym 1080 km to granica lądowa; 83 km przebiegają wzdłuż rzek lub strumieni, 125 km po wodach jezior, blisko 54 km to granica morska (Zatoka Fińska) oraz 0,3 km na wyspach na morzu.

Fińska ochrona kosztuje najwięcej

Dlatego Finlandia, ze względu na koszty inwestycji, będzie budować ogrodzenia etapami. Już przeznaczyła 122 mln euro na ogrodzenie o długości do 260 km wzdłuż swojej południowo-wschodniej granicy. Oprócz ogrodzenia Helsinki zbudują dodatkowe umocnienia na granicy z Rosją, w tym bunkry i zapory przeciwczołgowe.

Czytaj więcej

Carskie Sioło pod Petersburgiem
Biznes
Koniec turystycznego biznesu z Rosją. Republiki bałtyckie zamykają granice

Będą one odporne na bezpośrednie trafienie pociskami artyleryjskimi lub rakietami oraz detonację dziesiątek kilogramów materiałów wybuchowych. Całość zbudowanych barier zostanie wyposażona w najnowocześniejsze systemy elektronicznego monitoringu i ostrzegania.

Przypomnijmy, że Polska buduje ogrodzenie elektroniczne i umocnienia na granicy z Obwodem Królewieckim w ramach programu „Tarcza Wschód". Konstrukcja wraz z utwardzeniem terenu kosztować ma około 71,5 mln euro. Rozciąga się na długości 199 kilometrów wzdłuż całej granicy lądowej z obwodem. Zainstalowanych ma zostać około 2 tys. słupów kamerowych, 3 tys. kamer wideo oraz 700 km kabli zasilających, transmisyjnych i detekcyjnych.

Polska kopie schrony

Na początku grudnia portal Militarny poinformował, że Polska znacznie przyspieszyła budowę umocnień wzdłuż granicy z Rosją. „Najnowsze zdjęcia satelitarne ujawniają powstające rowy przeciwczołgowe, betonowe zapory oraz fragmenty okopów w rejonie Obwodu Królewieckiego". 

Reklama
Reklama

Na Mierzei Wiślanej granica w Piaskach od dawna jest strzeżona elektronicznie. W 2023 r. Warszawa jako powód budowy ogrodzenia podała zagrożenie presją migracyjną, ponieważ lotnisko w Królewcu zaczęło przyjmować loty z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Polski program „Tarcza Wschód" zakłada budowę około 700 km umocnień i barier, schronów i punktów obserwacyjnych, systemów monitoringu i ochrony przeciwdronowej. Całość pierwszych czterech lat programu ma kosztować ponad 2,12 mld euro (2,5 mld dol.), przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Finlandia Litwa Łotwa Koszty Bezpieczeństwo granica polsko - rosyjska Tarcza Wschód
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Podsumowanie roku: wzrost PKB, giełdowa hossa i stopy procentowe w dół
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Biznes
Małpki wracają do gry. System kaucyjny może objąć kolejne opakowania
Zygmunt Solorz
Biznes
Dzieci Zygmunta Solorza przejęły władzę w Cyfrowym Polsacie. Wielkie roszady
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Biznes
Przed rynkiem kapitałowym wciąż jeszcze dużo pracy
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Dron chińskiej firmy DJI
Biznes
Amerykanie już nie kupią najnowszych chińskich dronów. „Niedopuszczalne ryzyko”
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama