4 zł tygodniowo przez rok !
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
W czwartą rocznicę wojny Putina wiele negatywnych emocji wzbudził gest marszałka Sejmu, który podczas uroczystości w Kijowie zapowiedział sfinansowanie z polskiego budżetu dwutygodniowych kolonii dla 60 dzieci ukraińskich żołnierzy walczących na froncie. To tylko 60 dzieci, a jaki potencjał do kolejnej nawalanki w tych, którzy czwarty rok bronią się przed człowiekiem, który regularnie przypomina, że także Polska zajmuje istotne miejsce w jego imperialnych planach. Dwutygodniowe kolonie dla niewielkiej grupy dzieci tak bardzo doświadczonych przez los to kwota nieistotna dla budżetu państwa, które właśnie awansowało do grupy 20 najsilniejszych gospodarek świata, ale bardzo istotna dla tych, którzy polują na każdą okazję, żeby dać upust swojej niechęci do Ukraińców. W tym przypadku do dzieci, które w każdej chwili mogą stracić ojca, a normalne dzieciństwo straciły już 4 lata temu.
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.
Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.
Kliknij i poznaj szczegóły oferty
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze...
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Norwegia miała trolle i się tym chwali. Nic, tylko brać przykład.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas