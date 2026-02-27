Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Tomasz Terlikowski: Kto szerzy nienawiść do Ukraińców, jest w istocie agentem Putina

Każdy, kto przyczynia się do szerzenia niechęci czy nienawiści do Ukraińców, działa przeciwko Polsce.

Publikacja: 27.02.2026 08:15

Tomasz Terlikowski: Kto szerzy nienawiść do Ukraińców, jest w istocie agentem Putina

Foto: PAP/Andrzej Lange

Tomasz Terlikowski

Polska i Polacy zasługują za ogromną pomoc okazaną w pierwszych tygodniach wojny uchodźcom z Ukrainy na pokojową Nagrodę Nobla – powtarzają (za Pawłem Kowalem) kolejni politycy. I choć trudno nie doceniać ogromu okazanej wówczas pomocy, to trudno nie zadać pytania, czy w kolejnych latach także zdaliśmy egzamin z solidarności, ale i rozsądku.

Jak rosyjska propaganda zmieniła nasze nastawienie do Ukraińców

Pozostało jeszcze 91% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Plus Minus
„Megadeth”: Pożegnanie z gitarą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
„Monolok”, Paweł Sołtys, wyd. Czarne
Plus Minus
„Monolok”: W poszukiwaniu opowieści
„Karakum”, tw. Arif Nezih Savi, Laimes Kudikis, dyst. Granna
Plus Minus
„Karakum”: Wielbłąd dla początkujących
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
„Troll 2”, reż. Roar Uthaug, dystr. Netflix
Plus Minus
„Troll 2”: Tak się robi soft power!
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama