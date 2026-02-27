4 zł tygodniowo przez rok !
Polska i Polacy zasługują za ogromną pomoc okazaną w pierwszych tygodniach wojny uchodźcom z Ukrainy na pokojową Nagrodę Nobla – powtarzają (za Pawłem Kowalem) kolejni politycy. I choć trudno nie doceniać ogromu okazanej wówczas pomocy, to trudno nie zadać pytania, czy w kolejnych latach także zdaliśmy egzamin z solidarności, ale i rozsądku.
Najlepszą częścią pożegnalnego albumu Megadeth są utwory spokojniejsze i bardziej refleksyjne.
Książkę Pawła Sołtysa czyta się z przyjemnością. Można na raz, można na wyrywki, można wypisywać co piękniejsze...
„Karakum” to okazja, by poprowadzić własną karawanę…
Norwegia miała trolle i się tym chwali. Nic, tylko brać przykład.
