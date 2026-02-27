Gubernator Kalifornii Gavin Newsom i prokurator generalny stanu Rob Bonta mogą stać się największymi przeszkodami dla przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount
W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu napłynęły zza Oceanu zaskakujące wiadomości. Netflix ogłosił, że wycofał się z trwającej miesiącami zaciętej batalii o aktywa Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. HBO Max i TVN. Studio nie było bowiem skłonne zaoferować większej kwoty za WBD niż jego rywal, Paramount Skydance, który podniósł stawkę do 31 dol. za akcję. Wszystko wskazuje więc na to, że medialny koncern Ellisonów wygrał ostatecznie to starcie.
Wciąż jednak sfinalizowanie transakcji stoi pod znakiem zapytania, musi bowiem uzyskać wymagane zgody. Jak zauważa agencja Reutera, silne powiązania polityczne rodziny Ellisonów z administracją Donalda Trumpa mogą ułatwić uzyskanie zgody organów regulacyjnych na szczeblu federalnym. Poważną przeszkodą tymczasem może okazać się Kalifornia, która ma w tej sytuacji wiele do stracenia.
Przejęcie WBD przez Paramount budzi obawy o falę zwolnień w Hollywood. Paramount oszacował „synergie” kosztowe wynikające z fuzji na poziomie 6 mld dol., co najprawdopodobniej oznacza cięcia miejsc pracy oraz likwidację lub drastyczne ograniczenie całych jednostek operacyjnych. Nowy właściciel WBD może też zmniejszyć liczbę dostawców i wymusić korzystniejsze dla siebie warunki na dotychczasowych kontrahentach.
Władze Kalifornii już teraz zapowiedziały, że nie poddadzą się bez walki i zamierzają użyć wszelkich narzędzi, by nie dopuścić do realizacji transakcji. Prokurator generalny stanu Rob Bonta oświadczył w czwartek, że Kalifornia bada tę sprawę i będzie „bezkompromisowa” w swojej ocenie. Zarówno Bonta, jak i gubernator Kalifornii Gavin Newsom należą do Partii Demokratycznej, a ten drugi, typowany jako potencjalny kandydat na prezydenta USA w 2028 roku, dokłada starań, by prezentować się jako lider politycznej opozycji wobec Donalda Trumpa.
Również senator Adam Schiff, demokrata z Kalifornii, stwierdził tego dnia, że „to, co było prawdą w przypadku Netfliksa, pozostaje aktualne dla Paramount” i wzywał do poddania transakcji „najwyższemu poziomowi kontroli”.
„Interwencja stanowa w celu zablokowania transakcji jest »bardzo prawdopodobna«” – uważają analitycy TD Cowen, cytowani przez Reutera.
Jak przypomina agencja, Kalifornia już niejednokrotnie w przeszłości kwestionowała wielkie fuzje. W 2019 stanęła na przykład na czele grupy sprzeciwiającej się przejęciu Sprinta przez T-Mobile i choć stany przegrały w sądzie, wywalczyła ona ugodę obejmującą zwrot kosztów oraz tymczasowe zobowiązania do utrzymania miejsc pracy i oferowania tanich planów dla konsumentów.
Kalifornia dołączyła również do Federalnej Komisji Handlu (FTC) w udanej próbie zablokowania przejęcia sieci sklepów spożywczych Albertsons przez rywala – firmę Kroger. Stan sprzeciwia się też ugodzie Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), która pozwala Hewlett Packard Enterprise na zakup Juniper Networks za 14 mld dol.
