Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Kalifornia zablokuje przejęcie Warner Bros. przez Paramount? Będzie „bezkompromisowa”

Wiadomość o wygranej Paramount Skydance w wyścigu z Netfliksem o przejęcie Warner Bros. Discovery, właściciela TVN, może oznaczać znaczącą redukcję miejsc pracy w Kalifornii. Władze stanu zapowiedziały już, że zrobią wszystko, by zablokować transakcję. A zdaniem analityków, mają szanse na powodzenie.

Publikacja: 27.02.2026 18:19

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom i prokurator generalny stanu Rob Bonta mogą stać się największymi

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom i prokurator generalny stanu Rob Bonta mogą stać się największymi przeszkodami dla przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount

Foto: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Alicja Podskoczy

W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu napłynęły zza Oceanu zaskakujące wiadomości. Netflix ogłosił, że wycofał się z trwającej miesiącami zaciętej batalii o aktywa Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. HBO Max i TVN. Studio nie było bowiem skłonne zaoferować większej kwoty za WBD niż jego rywal, Paramount Skydance, który podniósł stawkę do 31 dol. za akcję. Wszystko wskazuje więc na to, że medialny koncern Ellisonów wygrał ostatecznie to starcie.

Czytaj więcej

David Ellison, prezes i dyrektor generalny Paramount Skydance
Media
Paramount bliżej przejęcia Warner Bros. Brak ustawowych przeszkód w USA dla umowy

Wciąż jednak sfinalizowanie transakcji stoi pod znakiem zapytania, musi bowiem uzyskać wymagane zgody. Jak zauważa agencja Reutera, silne powiązania polityczne rodziny Ellisonów z administracją Donalda Trumpa mogą ułatwić uzyskanie zgody organów regulacyjnych na szczeblu federalnym. Poważną przeszkodą tymczasem może okazać się Kalifornia, która ma w tej sytuacji wiele do stracenia.

Kalifornia nie dopuści do przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance?

Przejęcie WBD przez Paramount budzi obawy o falę zwolnień w Hollywood. Paramount oszacował „synergie” kosztowe wynikające z fuzji na poziomie 6 mld dol., co najprawdopodobniej oznacza cięcia miejsc pracy oraz likwidację lub drastyczne ograniczenie całych jednostek operacyjnych. Nowy właściciel WBD może też zmniejszyć liczbę dostawców i wymusić korzystniejsze dla siebie warunki na dotychczasowych kontrahentach.

Czytaj więcej

Netflix wycofał się z wyścigu o Warner Bros. Discovery
Media
Netflix wycofał się z wyścigu o TVN. Paramount przebił ofertę 31 dol. za akcję
Reklama
Reklama

Władze Kalifornii już teraz zapowiedziały, że nie poddadzą się bez walki i zamierzają użyć wszelkich narzędzi, by nie dopuścić do realizacji transakcji. Prokurator generalny stanu Rob Bonta oświadczył w czwartek, że Kalifornia bada tę sprawę i będzie „bezkompromisowa” w swojej ocenie. Zarówno Bonta, jak i gubernator Kalifornii Gavin Newsom należą do Partii Demokratycznej, a ten drugi, typowany jako potencjalny kandydat na prezydenta USA w 2028 roku, dokłada starań, by prezentować się jako lider politycznej opozycji wobec Donalda Trumpa.

Również senator Adam Schiff, demokrata z Kalifornii, stwierdził tego dnia, że „to, co było prawdą w przypadku Netfliksa, pozostaje aktualne dla Paramount” i wzywał do poddania transakcji „najwyższemu poziomowi kontroli”.

Czytaj więcej

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Ropa
Kalifornia pozywa administrację Donalda Trumpa. Chodzi o rurociągi naftowe

„Interwencja stanowa w celu zablokowania transakcji jest »bardzo prawdopodobna«” – uważają analitycy TD Cowen, cytowani przez Reutera.

Jak przypomina agencja, Kalifornia już niejednokrotnie w przeszłości kwestionowała wielkie fuzje. W 2019 stanęła na przykład na czele grupy sprzeciwiającej się przejęciu Sprinta przez T-Mobile i choć stany przegrały w sądzie, wywalczyła ona ugodę obejmującą zwrot kosztów oraz tymczasowe zobowiązania do utrzymania miejsc pracy i oferowania tanich planów dla konsumentów.

Kalifornia dołączyła również do Federalnej Komisji Handlu (FTC) w udanej próbie zablokowania przejęcia sieci sklepów spożywczych Albertsons przez rywala – firmę Kroger. Stan sprzeciwia się też ugodzie Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), która pozwala Hewlett Packard Enterprise na zakup Juniper Networks za 14 mld dol.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Reuters

Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jest umowa
Media
Paramount przejmuje Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Jest umowa
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Netflix wycofał się z wyścigu o Warner Bros. Discovery
Media
Netflix wycofał się z wyścigu o TVN. Paramount przebił ofertę 31 dol. za akcję
Jest nowa oferta Paramountu na właściciela TVN. Co zrobi Netflix?
Media
Jest nowa oferta Paramountu na właściciela TVN. Co zrobi Netflix?
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
David Ellison, prezes i dyrektor generalny Paramount Skydance
Media
Paramount bliżej przejęcia Warner Bros. Brak ustawowych przeszkód w USA dla umowy
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama