W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu napłynęły zza Oceanu zaskakujące wiadomości. Netflix ogłosił, że wycofał się z trwającej miesiącami zaciętej batalii o aktywa Warner Bros. Discovery, właściciela m.in. HBO Max i TVN. Studio nie było bowiem skłonne zaoferować większej kwoty za WBD niż jego rywal, Paramount Skydance, który podniósł stawkę do 31 dol. za akcję. Wszystko wskazuje więc na to, że medialny koncern Ellisonów wygrał ostatecznie to starcie.

Wciąż jednak sfinalizowanie transakcji stoi pod znakiem zapytania, musi bowiem uzyskać wymagane zgody. Jak zauważa agencja Reutera, silne powiązania polityczne rodziny Ellisonów z administracją Donalda Trumpa mogą ułatwić uzyskanie zgody organów regulacyjnych na szczeblu federalnym. Poważną przeszkodą tymczasem może okazać się Kalifornia, która ma w tej sytuacji wiele do stracenia.

Kalifornia nie dopuści do przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance?

Przejęcie WBD przez Paramount budzi obawy o falę zwolnień w Hollywood. Paramount oszacował „synergie” kosztowe wynikające z fuzji na poziomie 6 mld dol., co najprawdopodobniej oznacza cięcia miejsc pracy oraz likwidację lub drastyczne ograniczenie całych jednostek operacyjnych. Nowy właściciel WBD może też zmniejszyć liczbę dostawców i wymusić korzystniejsze dla siebie warunki na dotychczasowych kontrahentach.