Newsom tłumaczy, że likwidacja dostępu do darmowej opieki zdrowotnej dla imigrantów zaoszczędzi Kalifornii 6,5 miliarda dolarów do 2028 roku i pozwoli zmniejszyć 12-miliardową dziurę budżetową. – To bardzo trudny budżet. Nie chcę być w tej sytuacji, ale jesteśmy w tej sytuacji – powiedział.

Karanie bezdomnych za spanie na ulicy nie jest już okrutne?

Kilka dni wcześniej Newsom zaapelował do władz setek kalifornijskich miast, aby zakazały tworzenia obozowisk dla bezdomnych w parkach, na chodnikach i innych przestrzeniach publicznych.

– Koniec z wymówkami. Czas na wyczyszczenie naszych ulic – powiedział gubernator, naciskając na władze lokalne do wyeliminowania widocznych skutków bezdomności, jednego z największych problemów Kalifornii. W stanie tym mieszka 187 tysięcy, czyli około połowa bezdomnych Ameryki. Na tworzone przez nich obozowiska skarży się większość mieszkańców stanu.

Administracja Newsoma przeznaczyła miliardy dolarów na programy mieszkaniowe i pomocowe dla osób bez dachu nad głową, ale jego naciski, by zlikwidować obozowiska, odczytywane są jako ideowa zmiana nastawienia do problemu bezdomności. Liberalne podejście do obozowisk dla bezdomnych to potępienie tzw. kryminalizacji bezdomności, popierały je orzeczenia federalnych sądów, określających karanie ludzi za spanie na ulicy jako „okrutne” i „niekonstytucyjne”.

Dlaczego Gavin Newsom zmienia poglądy? „Zawsze byłem pragmatykiem”

– Niegdyś zagorzały zwolennik polityki liberalnej i zagorzały krytyk administracji Trumpa, Newsom testuje stanowisko swojej partii wobec kwestii społecznych – czytamy w „New York Timesie”. Z jednej strony posunięcia gubernatora Gavina Newsoma to próba rozprawienia się z bolączkami Kalifornii, wśród których bezdomność, obecność dużej liczby imigrantów i dziura budżetowa wiodą prym.

– Zawsze byłem pragmatykiem – powiedział gubernator Newsom, tłumacząc, że jego decyzje wynikają z konieczności podjęcia fiskalnej odpowiedzialności.