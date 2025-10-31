Rzeczpospolita
Wydarzenia
Sondaż: Spadek poparcia dla PiS. Partia Kaczyńskiego straciła 2,2 pkt proc. w ciągu dwóch tygodni

Koalicja Obywatelska utrzymuje się na prowadzeniu w sondażu poparcia dla partii politycznych, wykonanym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. Różnica między ugrupowaniem Donalda Tuska a PiS wynosi w badaniu 4,1 pkt proc.

Publikacja: 31.10.2025 18:06

Sondaż: Spadek poparcia dla PiS. Partia Kaczyńskiego straciła 2,2 pkt proc. w ciągu dwóch tygodni

Tusk, Kaczyński

Foto: PAP/Paweł Supernak/Radek Pietruszka

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są aktualne wyniki poparcia dla najważniejszych partii politycznych w Polsce?
  • Jakie ugrupowania polityczne są obecnie poniżej progu wyborczego?
  • Jak sondaże poparcia mogą się przekładać na podział mandatów w Sejmie?
  • Które ugrupowania mogą stworzyć potencjalne koalicje rządowe?
  • Jakie zmiany w poparciu dla wybranych partii odnotowano w porównaniu z poprzednim badaniem?

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie, wygrałaby je Koalicja Obywatelska — wynika z nowego sondażu partyjnego pracowni United Surveys. Które partie są poniżej progu wyborczego?

Czytaj więcej

Posłowie PiS w czasie konferencji prasowej
Polityka
Sondaż: Wiemy, jak sprawa sprzedaży działki pod CPK wpłynęła na postrzeganie PiS

Nowy sondaż: KO na prowadzeniu, PiS na drugim miejscu. Które partie nie przekroczyłyby progu?

„Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?” – takie pytanie zadano w nowym sondażu pracowni badawczej United Surveys dla Wirtualnej Polski. 

Jak wynika z badania, na pozycji lidera utrzymuje się Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddałoby 30,8 proc. respondentów. Oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys w dniach 10-13 października.

Na miejscu drugim znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 26,7 proc. wyborców (spadek o 2,2 pkt proc. w ciągu dwóch tygodni). 

Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 11,9 proc. ankietowanych. Ugrupowanie zanotowało spadek poparcia – w porównaniu z poprzednim badaniem o 1 pkt proc.

Czytaj więcej

Maciej Lasek oraz Filip Czernicki
Polityka
Jak rząd Donalda Tuska starał się wyjaśnić sprawę działki pod CPK? Nowe informacje

Na miejscu czwartym znalazła się Lewica (6,9 proc.), która – mimo spadku poparcia o 0,4 pkt. proc. – także znalazłaby się w Sejmie.

Sondaż wskazuje, że do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 6,4 proc. Ugrupowanie Grzegorza Brauna ponownie odnotowało wzrost poparcia – tym razem o 0,2 pkt proc.

Według sondażu, progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL z poparciem 4,8 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 3,4 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Polska 2050 z poparciem 1,5 proc. (w jej wypadku również widzimy spadek o 0,1 pkt proc.).

6,6 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na które ugrupowanie oddałoby swój głos. 

Jak wyniki sondażu przekładają się na mandaty w Sejmie? 

Według badania United Surveys do Sejmu weszłoby pięć partii – KO, PiS, Konfederacja, Lewica oraz Konfederacja Korony Polskiej. Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, w Sejmie Koalicja Obywatelska (KO) miałaby 189 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 161, Konfederacja – 60, Lewica – 26, zaś Konfederacja Korony Polskiej – 24 mandaty. 

Żadne ugrupowanie nie uzyskałoby więc samodzielnej większości, czyli 231 mandatów. 

Czytaj więcej

Grzegorz Braun
Polityka
Partia Grzegorza Brauna buduje się po cichu, ale skutecznie. I chce zmienić Konstytucję RP

Ewentualna współpraca KO z Lewicą dawałaby 215 mandatów. To jednak zbyt mało do kontynuowania rządów. Oznacza to, że ugrupowanie Donalda Tuska potrzebowałoby kolejnego sojuszu. 

PiS w przypadku partnerstwa z Konfederacją dysponowałby 221 mandatami. To także zbyt mało, by prowadzić samodzielne rządy. Do koalicji musiałaby zostać więc włączona partia Grzegorza Brauna. Łącznie w Sejmie partie te miałyby 245 miejsc – wystarczająco, by prowadzić rządy. 

Sprzedaż działki pod CPK – jak sprawa wpłynęła na postrzeganie PiS? Wyniki sondażu 

Spadek poparcia dla PiS powinien być niepokojącym sygnałem dla prezesa tego ugrupowania, Jarosława Kaczyńskiego. Zwłaszcza w kontekście ostatnich doniesień związanych ze sprzedażą działki pod CPK. 

O sprawie zrobiło się głośno w poniedziałek, po publikacji Wirtualnej Polski. Portal ujawnił, że pod koniec 2023 r., w ostatnich tygodniach rządów PiS, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, państwowa agencja podległa Ministerstwu Rolnictwa, wydała zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 160 hektarów wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka miała zostać sprzedana za ok. 22,7 mln zł. Transakcja budzi wątpliwości, ponieważ Skarb Państwa pozbył się tym samym nieruchomości, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. WP szacuje, że dziś działka może być warta 400 mln zł. 

Czytaj więcej

Maciej Lasek oraz Filip Czernicki
Polityka
Jak rząd Donalda Tuska starał się wyjaśnić sprawę działki pod CPK? Nowe informacje

W najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy respondentów, czy informacja na temat sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK pod koniec rządów PiS, wpływa na ich ocenę Prawa i Sprawiedliwości. 42,4 proc. badanych stwierdziło, że po ujawnieniu tej informacji oceniają PiS gorzej. 8,8 proc. respondentów po ujawnieniu sprawy ocenia PiS lepiej. W przypadku 28,2 proc. cała sprawa nie wpłynęła na ich ocenę PiS.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

20,6 proc. badanych nie słyszało o sprawie. 

Metodologia badania United Surveys

Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI, w dniach 24-26 października 2025 roku, na próbie N=1000.

Źródło: rp.pl

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie, wygrałaby je Koalicja Obywatelska — wynika z nowego sondażu partyjnego pracowni United Surveys. Które partie są poniżej progu wyborczego?

