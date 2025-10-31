Aktualizacja: 31.10.2025 19:20 Publikacja: 31.10.2025 18:06
Tusk, Kaczyński
Foto: PAP/Paweł Supernak/Radek Pietruszka
Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie, wygrałaby je Koalicja Obywatelska — wynika z nowego sondażu partyjnego pracowni United Surveys. Które partie są poniżej progu wyborczego?
Czytaj więcej
„Czy informacja na temat sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Wars...
„Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?” – takie pytanie zadano w nowym sondażu pracowni badawczej United Surveys dla Wirtualnej Polski.
Jak wynika z badania, na pozycji lidera utrzymuje się Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddałoby 30,8 proc. respondentów. Oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys w dniach 10-13 października.
Na miejscu drugim znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 26,7 proc. wyborców (spadek o 2,2 pkt proc. w ciągu dwóch tygodni).
Podium zamyka Konfederacja, którą popiera 11,9 proc. ankietowanych. Ugrupowanie zanotowało spadek poparcia – w porównaniu z poprzednim badaniem o 1 pkt proc.
Czytaj więcej
30 lipca 2025 r. – a więc dopiero po niemal 600 dniach od przejęcia władzy przez Donalda Tuska –...
Na miejscu czwartym znalazła się Lewica (6,9 proc.), która – mimo spadku poparcia o 0,4 pkt. proc. – także znalazłaby się w Sejmie.
Sondaż wskazuje, że do Sejmu weszłaby także Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 6,4 proc. Ugrupowanie Grzegorza Brauna ponownie odnotowało wzrost poparcia – tym razem o 0,2 pkt proc.
Według sondażu, progu wyborczego nie przekroczyłyby PSL z poparciem 4,8 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 3,4 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Polska 2050 z poparciem 1,5 proc. (w jej wypadku również widzimy spadek o 0,1 pkt proc.).
6,6 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, na które ugrupowanie oddałoby swój głos.
Według badania United Surveys do Sejmu weszłoby pięć partii – KO, PiS, Konfederacja, Lewica oraz Konfederacja Korony Polskiej. Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, w Sejmie Koalicja Obywatelska (KO) miałaby 189 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 161, Konfederacja – 60, Lewica – 26, zaś Konfederacja Korony Polskiej – 24 mandaty.
Żadne ugrupowanie nie uzyskałoby więc samodzielnej większości, czyli 231 mandatów.
Czytaj więcej
Konfederacja Korony Polskiej powiększa się o nowych członków, tworzy struktury, zawiera pakt sena...
Ewentualna współpraca KO z Lewicą dawałaby 215 mandatów. To jednak zbyt mało do kontynuowania rządów. Oznacza to, że ugrupowanie Donalda Tuska potrzebowałoby kolejnego sojuszu.
PiS w przypadku partnerstwa z Konfederacją dysponowałby 221 mandatami. To także zbyt mało, by prowadzić samodzielne rządy. Do koalicji musiałaby zostać więc włączona partia Grzegorza Brauna. Łącznie w Sejmie partie te miałyby 245 miejsc – wystarczająco, by prowadzić rządy.
Spadek poparcia dla PiS powinien być niepokojącym sygnałem dla prezesa tego ugrupowania, Jarosława Kaczyńskiego. Zwłaszcza w kontekście ostatnich doniesień związanych ze sprzedażą działki pod CPK.
O sprawie zrobiło się głośno w poniedziałek, po publikacji Wirtualnej Polski. Portal ujawnił, że pod koniec 2023 r., w ostatnich tygodniach rządów PiS, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, państwowa agencja podległa Ministerstwu Rolnictwa, wydała zgodę na sprzedaż działki o powierzchni 160 hektarów wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Działka miała zostać sprzedana za ok. 22,7 mln zł. Transakcja budzi wątpliwości, ponieważ Skarb Państwa pozbył się tym samym nieruchomości, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. WP szacuje, że dziś działka może być warta 400 mln zł.
Czytaj więcej
30 lipca 2025 r. – a więc dopiero po niemal 600 dniach od przejęcia władzy przez Donalda Tuska –...
W najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy respondentów, czy informacja na temat sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK pod koniec rządów PiS, wpływa na ich ocenę Prawa i Sprawiedliwości. 42,4 proc. badanych stwierdziło, że po ujawnieniu tej informacji oceniają PiS gorzej. 8,8 proc. respondentów po ujawnieniu sprawy ocenia PiS lepiej. W przypadku 28,2 proc. cała sprawa nie wpłynęła na ich ocenę PiS.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
20,6 proc. badanych nie słyszało o sprawie.
Sondaż partyjny przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI, w dniach 24-26 października 2025 roku, na próbie N=1000.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie, wygrałaby je Koalicja Obywatelska — wynika z nowego sondażu partyjnego pracowni United Surveys. Które partie są poniżej progu wyborczego?
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Afera wokół CPK i rozliczenia wywracają taktykę PiS i każą zadawać pytania o strategiczną pozycję partii Kaczyńs...
- Dzisiaj jedyną rozsądną propozycją - moją i Grzegorza Brauna - jest to, aby środowiska centrowo-prawicowe stwo...
„Czy informacja na temat sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolejowa łącząca Warszawę z CPK pod...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Firma Dawtona, której wiceprezes tuż przed zmianą władzy kupił działkę przeznaczoną pod inwestycję CPK, przygoto...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas