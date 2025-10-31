Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są aktualne wyniki poparcia dla najważniejszych partii politycznych w Polsce?

Jakie ugrupowania polityczne są obecnie poniżej progu wyborczego?

Jak sondaże poparcia mogą się przekładać na podział mandatów w Sejmie?

Które ugrupowania mogą stworzyć potencjalne koalicje rządowe?

Jakie zmiany w poparciu dla wybranych partii odnotowano w porównaniu z poprzednim badaniem?

Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższym czasie, wygrałaby je Koalicja Obywatelska — wynika z nowego sondażu partyjnego pracowni United Surveys. Które partie są poniżej progu wyborczego?

Nowy sondaż: KO na prowadzeniu, PiS na drugim miejscu. Które partie nie przekroczyłyby progu?

„Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu?” – takie pytanie zadano w nowym sondażu pracowni badawczej United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Jak wynika z badania, na pozycji lidera utrzymuje się Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddałoby 30,8 proc. respondentów. Oznacza wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys w dniach 10-13 października.