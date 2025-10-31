Z czego wynika ten sensacyjny rozwój partii Grzegorza Brauna? – Od innych partii różnią nas kwestie programowe, bo uważamy, że trzeba wyjść z UE, a w obecnej sytuacji geopolitycznej najważniejszą wartością jest pokój i mówimy: „Stop ukrainizacji Polski”. Już w lipcu 2022 r. to mówiliśmy. Inne partie wyczuły koniunkturę i naśladują nasze ugrupowanie. Zwycięstwo moralne nam się należy, bo jesteśmy stali w poglądach. Głosiliśmy trzy lata temu to, co głosimy teraz – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Roman Fritz, wiceprezes i rzecznik KKP. Poseł jest nieufny wobec mediów.

Grzegorz Braun również. Od wyborów prezydenckich nie odbiera telefonów od większości dziennikarzy. Skąd ta rezerwa wobec mediów i czy nie zaszkodzi to jego partii? – Mamy bana w TVP, Polsacie, TVN, TV Republice, TV Trwam i Kanale Zero. Ludzie widzą niesprawiedliwość, dzięki czemu słupki poparcia nam rosną. Nie narzekamy na sytuację, robimy swoje, a w mediach społecznościowych i w internecie materiały z udziałem naszych działaczy mają bardzo często znacznie lepszą klikalność niż u konkurencji – mówi nam poseł Fritz. Podobnego zdania jest też były premier Leszek Miller, który, mimo że różni się ideowo od Brauna, uważa, że „im bardziej Grzegorz Braun będzie atakowany, tym większe poparcie będzie miała jego partia”.

Czy Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna jest niedoszacowana w sondażach?

Z czego wynika wzrost poparcia dla KKP? Najnowszy sondaż CBOS dał jej prawie 10 proc. Badanie IBRIS dla „Rzeczpospolitej” mniej, 5,5 proc.. – Nasze poparcie to znacznie wyżej niż 6 proc. W wyborach prezydenckich też nie dawano Grzegorzowi Braunowi szans, a zdobył 1 mln 240 tys. głosów, mimo że był nieobecny w mediach. Teraz jest podobnie. Sondaż CBOS, w którym dostajemy blisko 10 proc., jest bliski prawdy – uważa Roman Fritz.

Czy partia KKP jest niedoszacowana w sondażach, tak jak w sondażach niedoszacowany był jej kandydat na prezydenta, który uplasował się na czwartym miejscu, mając lepszy wynik niż Szymon Hołownia i Magdalena Biejat? Politycy Konfederacji Korony Polskiej przekonują, że ich formacja na pewno jest niedoszacowana, ale twierdzą zarazem, że ich wyborcy coraz częściej przyznają się ankieterom, na kogo zagłosują.