Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Trzecia Droga i Razem pod progiem, partie Grzegorza Brauna i Włodzimierza Czarzastego – w Sejmie

Według badania, żadna inna formacja nie przekroczyłaby pułapu 10 proc. Czwarty wynik (6,9 proc.) uzyskała Trzecia Droga, jednak próg wyborczy dla koalicji to 8 proc. Jeśli więc PSL i Polska 2050 tak jak poprzednio startowałyby w wyborach z jednej listy, to politycy tej partii nie zdobyli mandatów posłów. Próg wyborczy dla partii przekroczyłyby, według sondażu, dwie inne partie: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6 proc.) oraz kierowana przez Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia Nowa Lewica (5,6 proc.). Badanie pokazuje, że z poparciem w wysokości 3,1 proc. do Sejmu nie dostałaby się Partia Razem.

Omawiany sondaż to kolejne w ostatnim czasie badanie, które uwzględnia partię Grzegorza Brauna i kolejne, które przewiduje, że ugrupowanie byłego kandydata na prezydenta, Konfederacja Korony Polskiej, dostałoby się do Sejmu. Podobnie było w sondażu ośrodka Opinia24, przeprowadzonym w okresie 9-13 czerwca, w którym partia Brauna miała 6,9 proc. poparcia i zajęła czwarte miejsce za KO, PiS-em i Konfederacją, przed Lewicą, Trzecią Drogą i Razem. Inaczej wyglądały wyniki ostatniego sondażu CBOS, który dawał Koronie poparcie na poziomie 1 proc.

Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony w okresie od 12 do 14 czerwca metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.