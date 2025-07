Szymon Hołownia straci władzę w Polsce 2050? Leszek Miller: Potknął się o swoje rozbuchane ego

Były premier nie zgodził się z opinią, że bez Szymona Hołowni obecna koalicja rządząca się rozpadnie. – Myślę, że w otoczeniu pana Hołowni są ambitni przedstawiciele jego partii, którzy chętnie zajmą jego miejsce – podkreślił, wyrażając przypuszczenie, że Hołownia przestanie być liderem swojej partii. – Jeżeli ta partia chce się ratować, to powinno to nastąpić jak najszybciej. Ale jeżeli chce, jak to się mówi, tak dogorywać, no to niech to odkłada – dodał.

Pytany, czy Polska 2050 powieli historię Nowoczesnej, rozmówca radia przekonywał, że takie są „nieuchronne procesy zachodzące w każdej strukturze politycznej, że lider, który się kompromituje albo sam odchodzi, albo jest zmieniany”.

Szymon Hołownia Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Zdaniem Millera, Hołownia miał przekonanie, że jest wielkim mężem stanu i że „powinien znaczyć więcej”. – Napoleon Bonaparte miał takie ulubione zdanie, że od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok. No właśnie pan Hołownia go zrobił – powiedział były szef rządu. – Wydawało mu się, że jest wielkim mężem stanu i potknął się o swoje rozbuchane ego. A teraz widzi pewnie, że już skomplikował sobie sytuację tak bardzo, że już nikt go nie traktuje poważnie – kontynuował

W Radiu Zet Leszkowi Millerowi przytoczono opinię lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka, który ocenił, że Donald Tusk będzie chciał politycznie wykończyć Szymona Hołownię. – Hołownia sam się wykańcza i tutaj Tusk jest do niczego niepotrzebny. Tusk najwyżej będzie przejmował część jego partii. Część pewnie pójdzie do PSL-u, część do PiS-u i tak się skończy wielki projekt pod nazwą Polska 2050 – prognozował w odpowiedzi były premier.