Zdaniem Mentzena „nie powinniśmy się otwierać na imigrację z Kolumbii, z Wenezueli, z Afryki, niezależnie, czy to jest legalna, czy nielegalna migracja”. – To jest tak, jakby twierdzić, że w Polsce dużym problemem jest alkoholizm, że ludzie piją wódę codziennie – ale tylko wtedy, jeżeli piją tę wódę bez akcyzy. A jeżeli piją wódę z akcyzą – to wszystko w porządku, taką wódę niech chleją. Nie. Alkoholizm jest zły, niezależnie, czy wynika z picia akcyzowanej, czy nieakcyzowanej wódy – mówił.

Według polityka Konfederacji „z imigrantami jest dokładnie to samo”. – Tych ludzi z Kolumbii po prostu tu nie powinno być. Statystyki przestępczości w Kolumbii są zatrważające. To nie jest normalne, że wpuszczamy tutaj ludzi z państwa, gdzie przemoc, wybuchy bomb, strzelaniny na ulicach są po prostu codziennością. Nie chcemy tutaj w Polsce Kolumbijczyków i nie powinniśmy ich wpuszczać, niezależnie od tego, czy są legalni, czy nielegalni – kontynuował.

Według GUS liczba cudzoziemców wykonujących w Polsce pracę w końcu grudnia 2024 roku wyniosła 1.064,1 tys. osób i było to o 48,9 tys. więcej niż w końcu grudnia 2023 roku.

Wskazał przy tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości „tego w ogóle nie rozumieją”. – Teraz znowu robią marsz przeciwko, uwaga, nielegalnej imigracji. Czyli nie mają żadnego problemu z tym, że do Polski przedostają się Kolumbijczycy, którzy potem gwałcą, mordują, podpalają jakieś centra handlowe; nie mają problemu z tym, że pojawiają się legalnie Mołdawianie, którzy wcześniej w Mołdawii siedzieli osiem lat za zabójstwo – zauważył Mentzen.

Poseł Konfederacji nawiązywał w ten sposób do dwóch głośnych przestępstw, popełnionych przez Kolumbijczyków w Polsce. Na początku lipca 29-letni obywatel Kolumbii usłyszał zarzut zabójstwa 41-letniego Polaka podczas nocnej bójki, do której doszło przed jednym z lokali w Nowem (woj. kujawsko-pomorskie). Grozi mu dożywocie. Pozostali uczestnicy zajścia, w tym dziewięciu innych Kolumbijczyków pracujących w miejscowym zakładzie mięsnym, odpowiedzą za udział w bójce ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi kara do 15 lat więzienia. Policja zatrzymała w tej sprawie w sumie 13 osób.

Z kolei 29 lipca rzecznik MSWiA przekazał, że za podpaleniami składów budowlanych w Warszawie i Radomiu w maju 2024 roku stoi 27-letni obywatel Kolumbii, działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu. ABW postawiła mężczyźnie zarzuty działań o charakterze terrorystycznym.