– Interesowało mnie obserwowanie życia takiego, jakim ono jest w swojej wyjątkowości – wspominał Robert Wilson. – Ktoś piecze chleb, robi sałatkę albo po prostu popija herbatę. Wydało mi się to interesujące. Chodziło o spektakl, który będzie odgrywany nieprzerwanie przez siedem dni, przypominając okno na świat. Przedstawienie można było zobaczyć o dowolnej porze dnia, w jednej z części góry, w zgodzie z biegiem czasu naturalnego, na co nakładał się czas nadprzyrodzony. Stworzyłem teatralną megastrukturę, którą podzieliłem na godziny, składającą się z 24 segmentów dziennie. Pracowałem z międzynarodową grupą liczącą ponad 100 osób, a ostatecznie wzięło w niej udział ponad 700, w tym lokalni studenci, mieszkańcy, których spotkałem na bazarze w Shirazie, a także ludzie mieszkający u podnóża góry, którzy nigdy nie wychylili nosa poza okolicę i nigdy nie byli nawet w Shirazie. (…) Często myślę o tej pracy jako o przekroju ludzkości o bardzo różnym pochodzeniu politycznym, religijnym, społecznym i kulturowym, pracującej razem nad wydarzeniem, które wydarzy się tylko raz, jak raz tylko spada gwiazda.

Wilson ma też na koncie 12-godzinny spektakl „The Life and Times of Joseph Stalin”. W 1984 r. zaproponował organizatorom letnich igrzysk olimpijskich w Los Angeles produkcję „The CIVIL warS: A Tree Is Best Measured When It Is Down”, również o długości 12 godzin. Nie dokończył zaawansowanego dzieła – do rezygnacji zmusili go producenci Olympic Arts Festival, wymawiając się brakiem środków.

Reinterpretował „Madame Butterfly” Pucciniego, „Peleasa i Melisandy” Debussy’ego, „Fausta” Goethego, „Odyseję” Homera.

Reżyserował „Króla Leara” i „Burzę” Williama Szekspira oraz „Łabędzią pieśń” Antoniego Czechowa. Jedną z jego ostatnich prac był spektakl „Mary Said What She Said” z Isabelle Huppert.

Wilson współpracował również z Lady Gagą w okresie jej kariery w Artpop, projektując scenografię do jej występu na gali MTV Music Video Awards w 2013 roku, a także wystawę w Luwrze.