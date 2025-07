Teatralne gwiazdy, czyli Christoph Marthaler i Thomas Ostermeier

W Awinionie nie mogło zabraknąć oczywiście teatralnych gwiazd, w związku z czym publiczność miała okazję podziwiać najnowsze spektakle szwajcarskiego mistrza Christopha Marthalera oraz giganta niemieckiego teatru – Thomasa Ostermeiera. Pierwszy pokazywał swój najnowszy spektakl „Szczyt”, będący czymś na kształt studium nad mikrospołecznością zamkniętą przypadkiem w małym alpejskim schronisku, która nie może się zdecydować, czy jest tą, która budowała wieżę Babel, czy tą ocalałą w arce Noego.

Thomas Ostermeier z kolei przywiózł do Francji swój najnowszy spektakl, ibsenowską „Dziką kaczkę”, której niemiecka premiera w berlińskiej Schaubühne już we wrześniu. Istotą tej inscenizacji wydaje się pytanie, czy prawda na pewno człowieka wyzwala, a jeśli nawet tak, to którego: tego, którego dotyczy, czy tego, który chce ją ogłosić. Obaj reżyserzy w znakomitej formie.

Ostatnim przedstawieniem na pewno wartym wspomnienia jest „Brel”, kameralny spektakl gwiazdy europejskiego teatru tańca, Anny Teresy De Keersmaeker, oraz młodego, niezwykle obiecującego tancerza, Solala Mariotte, którzy postanowili w słynnych kamieniołomach La Carrière de Boulbon oddać hołd wielkiemu Jacquesowi Brelowi. Udało im się na szczęście coś jeszcze: wykreowali na naszych oczach świat, który przechodzi właśnie do historii, świat, w którym miłość i opowieść o niej były piękne, czyste i niewinne, świat, do którego wielu z nas wciąż należy. Może dlatego, gdy spektakl się kończył, do oczu same cisnęły się łzy, które wciąż odróżniają nas od kamieni.

Jeśli patrzeć na tę edycję Festiwalu Awiniońskiego poprzez pryzmat jej hasła przewodniego, czyli słowa „razem”, należy ją uznać za niezwykle udaną, bo wielokrotnie udawało się w tym roku na scenach papieskiego miasta zbudować poczucie autentycznej wspólnoty artystów i widzów. Szkoda tylko, że większość spraw, o których mówiono ze sceny, w rzeczywistości budowę tej wspólnoty wciąż uniemożliwia. Skoro jednak coś się zdarzyło, choćby w teatrze, to tak jakby się zdarzyło naprawdę, n’est-ce pas?