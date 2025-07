Krzysztof Głuchowski: W Kielcach wygrał Jacek Jabrzyk

Proszę podać przykład.

Przemysław Tejkowski nie stawił się na posiedzeniu komisji, tylko wysłał list, w którym zażądał unieważnienia konkursu, ponieważ został ujawniony jego program i rzekomo naruszono jego prawa autorskie. Poddaliśmy to dyskusji na samym początku i wszyscy, włącznie z członkami reprezentującymi organizatora, uznaliśmy, że nie będziemy unieważniać konkursu, tylko będziemy procedować dalej. Dopiero po rozstrzygnięciu konkursu organizator na podstawie protestu Przemysława Tejkowskiego i Adama Sroki, który nie uzyskał żadnego punktu, postanowił unieważnić konkurs – nielegalnie moim zdaniem, bo nie było żadnych podstaw. Konkursu nie można unieważnić, jeśli się odbył i został przeprowadzony prawidłowo, a został przeprowadzony prawidłowo.

Wicewojewoda świętokrzyski unieważnił decyzję o unieważnieniu konkursu.

Miał prawo to zrobić, ponieważ istniało domniemanie naruszenia prawa.

Już kilka tygodni temu podaliśmy informację o reżyserce, która prowadziła rozmowy z Urzędem Marszałkowskim i była gotowa do objęcia dyrekcji teatru w Kielcach pomimo prawomocnie rozstrzygniętego konkursu. Teraz Urząd Marszałkowski to potwierdził – chodzi o Annę Wieczur-Bluszcz.

To nazwisko rzeczywiście zostało już ujawnione. Mogę dodać, że przegrała konkursy we Wrocławiu na dyrekcję Teatru Polskiego i w Warszawie – na dyrekcję Teatru Dramatycznego. Miałem okazję uczestniczyć jako juror w konkursie we Wrocławiu na dyrektora Teatru Polskiego i moim zdaniem Anna Wieczur-Bluszcz nie ma kwalifikacji do prowadzenia teatru.

Ministerstwo skierowało sprawę kieleckiego konkursu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W jakiej sytuacji jest dziś de facto teatr?

Dyrektor powinien zostać powołany 1 lipca, ale Urząd Marszałkowski tego nie zrobił, jednocześnie nie uzyskał zgody ministry Hanny Wróblewskiej na powołanie osoby pełniącej obowiązki dyrektora. Jedynym pełnoprawnym rozwiązaniem jest powołanie Jacka Jabrzyka. Nie ma innego rozwiązania. Mamy wiele domniemanych zaniedbań ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Mówię „domniemanych”, ponieważ takie rzeczy rozstrzyga sąd. Z pewnością zwracanie się w ostatniej chwili, tuż przed końcem kadencji, o zgodę ministry na powołanie pełniącego obowiązki dyrektora świadczy o poważnym zaniedbaniu. Dyrektor nie może być powoływany z dnia na dzień, tym bardziej, że nie ma żadnych poważnych powodów typu klęska żywiołowa czy śmierć dyrektora. Wszystko było jasne od wielu miesięcy. I trzeba było po prostu dopełnić formalności. Upór, z jakim Urząd Marszałkowski usiłuje przeforsować swojego kandydata wbrew ustawie, ma względy zdecydowanie pozamerytoryczne.

Co można powiedzieć o politycznym kontekście? Świętokrzyskie to bastion PiS-u, choć Kielce już nie – w wyborach prezydenckich w mieście wygrał Rafał Trzaskowski. Jednak ze Świętokrzyskiego mandat poselski ma Jarosław Kaczyński, zaś regionalna przewodnicząca PiS-u Anna Krupka została wiceprezesem PiS-u.

Nie łączyłbym polityki z prawem, bo jestem legalistą. Mieliśmy też wiele podobnych przypadków z inną opcją polityczną. To jest, moim zdaniem, pokusa każdej władzy, która działa niezgodnie z prawem na zasadzie „Teraz my rządzimy, teraz my decydujemy i koniec”. Ale po co wtedy ustawy, przepisy, konkursy? Jeśli Urząd Marszałkowski miał kandydata, mógł wystąpić do ministry o zgodę na jego powołanie, a nie forsować go wbrew obowiązującym przepisom. Niestety, w tym przypadku wygląda to na klasyczną sprawę polityczną.