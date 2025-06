Jak poinformował PAP, obecny na konferencji Michał Kotański podtrzymał swe zarzuty. „W teatrze są kamery, wszystko jest do zweryfikowania. Liczę, że prokuratura w tym wypadku będzie bardzo szczegółowo sprawdzała, co się rzeczywiście wydarzyło” – powiedział obecny dyr. Teatru Żeromskiego. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z brakiem realizacji wyników rozstrzygniętego konkursu na dyrektora Teatru Żeromskiego złożył już poseł Rafał Kasprzyk (Polska 2050). Prokuratura miała już zażądać od Urzędu Marszałkowskiego stosownych dokumentów.

Tymczasem na poniedziałkowej konferencji dyrektora Janusza Knapa doszło do kolejnego kuriozum. Powiedział on, że „cała komisja konkursowa uznała, że koncepcja Leszka Zdunia była najlepsza (…) Ale część komisji, między innymi przedstawiciele teatru i ministerstwa, argumentowała, że nigdy nie był on dyrektorem teatru i to ich zdaniem go dyskwalifikowało”.

Jurorzy domagają się od urzędu sprostowania, ministerstwo powołania dyrektora

Skomentował to Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, który był w komisji konkursowej przedstawicielem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

– Nigdy nie było takiej sytuacji, że wszyscy jurorzy stwierdzili, że Leszek Zduń jest najlepszym kandydatem. To nieprawda. Dla pięciu, a więc przeważającego grona jurorów, najlepszą propozycję programową złożył Jacek Jabrzyk i dlatego został wybrany na dyrektora Teatru im. Żeromskiego w Kielcach.