Kamila Dorbach ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2014-15 pracowała w Ministerstwie Kultury. W latach 2015-2017 była dyrektorem Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Od roku 2019 pracowała w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w Dziale Upowszechniania Sztuki Filmowej i Promocji. W marcu 2024 roku została główną specjalistką w Departamencie Prawa Autorskiego i Filmu MKiDN. Miesiąc później, po zwolnieniu dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego, od 11 kwietnia do 2024 wróciła do PISF jako p.o. dyrektora. Po konkursie na dyrektora, gdy stanowisko to 4 lipca 2024 roku objęła Karolina Rozwód, Kamila Dorbach pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Po rezygnacji ze stanowiska Karoliny Rozwód (jak podała Rozwód – wymuszonej przez ministerstwo) Dorbach 31 października 2024 roku ponownie została p.o. dyrektora PISF. Zajmowała to stanowisko aż do następnego konkursu, który odbył się w dniu wczorajszym i dzisiejszym.

Kamila Dorbach - ponad pół roku p.o. PISF

Przez ten okres przeprowadziła w PISF-ie kilka reform. Zlikwidowała krytykowany przez wielu filmowców program mikrobudżetów zastępując go programem debiutów – zarówno reżyserskich, jak i producenckich. Zwiększone zostały też dotacje dla szkół filmowych. Łódzka PWSFTviT miała przyznaną dotację przez pierwszą dyrektorkę PISF Agnieszkę Odorowicz i jej suma nie zmieniła się przez 15 lat. W ostatnim półroczu wzrosła. Beneficjentami programu upowszechniania kultury filmowej są też inne szkoły filmowe, m.in. w Katowicach i Warszawie.

Komisja konkursowa składała się z 15 członków. W jej skład wchodzili: prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Grzegorz Łoszewski (przewodniczący), prezes Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński (wiceprzewodniczący) oraz Milenia Fiedler, Barbara Pawłowska, Joanna Ronikier, Małgorzata Prociak, Maciej Jakubczyk, Jan Józefowski, Bartosz Konopka, Paweł Kossecki, Stanisław Pieniak, Krzysztof Rak, Andrzej Serdiukow, Mateusz Subieta. Rozmowy z kandydatami na stanowisko dyrektora w dniach 16-17 czerwca. Kamila Dorbach uzyskała 8 głosów. Jej najpoważniejszą konkurentką była Magdalena Sroka, menedżerka kultury, była wiceprezydent Krakowa ds. kultury i promocji miasta, w latach 2015-2017 dyrektorka PISF.

Decyzja o powołaniu nowej dyrektorki PISF należy teraz do ministry Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanny Wróblewskiej.