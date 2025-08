System Aerofłotu jest przestarzały, hasła niezmieniane od lat

„Możecie w przyszłości spodziewać się więcej takich przecieków z Aerofłotu” — napisali Cyber-Partisans na Telegramie. Hakerzy poinformowali, że nie mieli trudności z włamaniem do bazy danych, uzyskaniem dostępu do komputerów pracowników, dotarciem do informacji korporacyjnych oraz skopiowaniem danych z serwerów. Twierdzą również, że udało im się zniszczyć co najmniej 7000 serwerów.

Dodali także, że Aleksandrowski nie zmienił firmowego hasła od 2022 roku, a system informatyczny Aerofłotu nadal działa na przestarzałym systemie operacyjnym Windows XP. Aerofłot nie odniósł się do tych informacji.

Ukraińskie i białoruskie ataki hakerskie na rosyjskie firmy są coraz bardziej dotkliwe

W ostatni czwartek doprowadziły one do zawieszenia działalności dwóch rosyjskich sieci aptek: Neopharm i Stoliczka, która ma swoje placówki m.in. w Moskwie, Petersburgu, Tule i Władimirze. Obie sieci posiadają łącznie około 1,1 tysiąca punktów detalicznych w 80 miastach centralnej części kraju. Klienci nie mogli realizować recept, a placówki nie były w stanie uzupełniać zapasów leków ani przeprowadzać transakcji płatniczych.

Pracownicy obu sieci zostali wysłani do domów. Ani Neopharm, ani Stoliczka nie przyznały się do cyberataku, informując jedynie, że placówki zostały „czasowo zamknięte z powodów technicznych”, a system miał „wkrótce zostać przywrócony”. Nie został. W piątek rano większość pracowników obu sieci została wysłana na bezpłatne urlopy z informacją, że „potrwają one co najmniej kilka dni”.