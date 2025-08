W 1949 r. dokonany został spis zabytkowych przedmiotów pochodzących z zamku Czocha, z którego wynika, że kolekcja zawierała prawie 150 obrazów o treści religijnej – głównie ikon. „Jednak dopiero w 1952 r. depozyt został wysłany do Muzeum Narodowego w Warszawie. Ostatecznie ikony w latach 80. XX wieku (w dwóch partiach w 1980 i 1987 r.) przekazano Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” – podaje dr Robert J. Kudelski.

Podkreśla też, że dziś znajduje się tam ponad 100 ikon z zamku Czocha, bowiem 29 pochodzących z pierwotnego depozytu zostało skradzionych w 1990 r. Kradzież ta była wyjątkowo zuchwała. „Od 8 maja do 2 grudnia 1990 r. w sali gotyckiej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie prezentowano wystawę cennych ikon cerkiewnych z kolekcji Muzeum. Każdego dnia, po zamknięciu wystawy dla zwiedzających, pomieszczenie zamykano i plombowano, a klucze przekazywano na portiernię. Od 2 grudnia wystawa ikon była nieczynna z uwagi na zmianę ekspozycji w salach barokowych Muzeum. W dniach od 3 do 7 grudnia pomieszczenie, w którym znajdowała się wystawa ikon, pozostawało więc przez cały czas zamknięte i zaplombowane. W tym czasie nikt tam nie wchodził. 7 grudnia 1990 r. około godziny 11.30 do pomieszczenia weszła – po uprzednim zdjęciu nienaruszonych plomb – kustoszka Muzeum z grupą zwiedzających. Od razu zobaczyła, że z sali zniknęła część ikon. Po dokładnym przeliczeniu stwierdzono, że brakuje 29 z 87 ikon prezentowanych na wystawie. Łączną wartość skradzionych obiektów wyceniono na 912 mln ówczesnych zł” – opisała zdarzenie w 2024 r. w piśmie „Cenne, bezcenne, utracone” Ewa Witkowska.

Ikony odnalezione w Niemczech

W grudniu 2021 r. pracownik Wydziału ds. Restytucji Dóbr Kultury w MKiDN rozpoznał jedną ze skradzionych ikon w katalogu zakończonej aukcji ikon rosyjskich i greckich w Düsseldorfie w Niemczech. Wykorzystując system informacji o rynku wewnętrznym Unii Europejskiej (tzw. system IMI), resort zwrócił się w sprawie ikony do Ministerstwa Kultury i Nauki Nadrenii Północnej-Westfalii. Strona niemiecka potwierdziła, że jest to poszukiwane przez Polskę dzieło sztuki, a dom aukcyjny z Düsseldorfu zdecydował się zwrócić obiekt. Wróciła ona w 2022 r. do Olsztyna.

W kwietniu 2025 r. kolejną odnalezioną ikonę wiceminister kultury Maciej Wróbel przekazał do olsztyńskiego muzeum. Był to mandylion, czyli ikona przedstawiająca oblicze Chrystusa na białej chuście. Ikona „Nierukotwornyj obraz Chrystusa” powstała najprawdopodobniej na terenie Rosji między końcem XVII a XVIII wiekiem lub początkiem XIX wieku. Obraz został wykonany techniką tempery jajecznej na desce. Ma 54 cm wysokości i 47 cm szerokości. Odnaleźli ją pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiadomo też, że inna z poszukiwanych ikon znajduje się w Rosji.