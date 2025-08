12:55 Rosjanie zaatakowali wieś w obwodzie zaporoskim. „Oto skutki ataku”

Trzy osoby zostały ranne w rosyjskim ataku przeprowadzonym rano 2 sierpnia w „jednej ze wsi” w obwodzie zaporoskim. „66-letni mężczyzna i 60-letnia kobieta trafili do szpitala. Stan mężczyzny jest poważny, a stan kobiety lekarze oceniają jako średni” - poinformował Iwan Fedorow, szef zaporoskiej administracji obwodowej. Dodał, że o pomoc lekarską zwrócił się także inny 44-letni mężczyzna. W wyniku ostrzału osady uszkodzonych zostało około 100 domów. Wybite zostały okna, uszkodzone dachy i drzwi. Jeden z budynków, zabudowania gospodarcze i teren wokół nich stanęły w płomieniach – poinformował Fedorow, do wpisu dodając nagranie, przedstawiające skutki ataku.

12:27 Rosyjski atak na Drużkiwkę. Co najmniej pięć osób rannych

Co najmniej pięć osób zostało rannych w wyniku potężnego ataku dronów na miasto Drużkiwka w obwodzie donieckim – poinformował Wadym Fiłaszkin, szef donieckiej obwodowej administracji wojskowej. „Uszkodzone zostały dwa domy, targowisko, sklep i budynek administracyjny, zniszczono kilka samochodów. Na miejscu zdarzenia pracują wszystkie odpowiednie służby” - poinformował.

11:47 Starcia między uczestnikami demonstracji a policją w Winnicy. Chodziło o mężczyzn zatrzymanych w celu mobilizacji

W Winnicy, mieście w środkowej części Ukrainy, doszło do starć między protestującymi a policją. Demonstrujący domagali się uwolnienia mężczyzn, zatrzymanych prawdopodobnie w celu mobilizacji do wojska. Protesty w Winnicy przyciągnęły uwagę mediów, gdyż doszło do starć między zgromadzonymi a policją. Sytuacja eskalowała, gdy uczestnicy demonstracji zdołali sforsować bramę. Na miejscu doszło do zatrzymań.

11:00 Brytyjski analityk Bob Seely: Reakcja Trumpa na wpis Miedwiediewa to niebezpieczny precedens

Reakcja prezydenta USA Donalda Trumpa na agresywne wypowiedzi byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa stanowi niebezpieczny precedens, ponieważ polityka nuklearna może być kształtowana przez emocje i posty w mediach społecznościowych, uważa brytyjski analityk i członek brytyjskiego parlamentu Bob Seely. Jego opinia została opublikowana w The Telegraph .

10:42 Ukraiński Sztab Generalny potwierdza informacje o uderzeniach w Rosji

„W nocy z 1 na 2 sierpnia Siły Obronne Ukrainy z powodzeniem zaatakowały wiele ważnych celów na terytorium Federacji Rosyjskiej, zaangażowanych we wsparcie zbrojnej agresji na nasze państwo" - poinformował ukraiński Sztab Generalny, potwierdzając wcześniejsze ustalenia mediów. „Atak był odpowiedzią na niedawne ataki terrorystyczne Rosji na ukraińskie miasta, w wyniku których zginęli i zostali ranni cywile” - poinformowano w komunikacie sztabu. „Trafione zostały rafinerie w Riazaniu i Nowokujbyszewie. Ukraińskie drony zaatakowały również bazę paliw Naftoproduct w obwodzie woroneskim Federacji Rosyjskiej. Trafione zostało również przedsiębiorstwo JSC Penza Production Association Elektroprilad, specjalizujące się w produkcji systemów telekomunikacyjnych, sprzętu komunikacyjnego i płytek drukowanych do sprzętu wojskowego. Na terenie tych obiektów odnotowano liczne eksplozje i pożary” - wymieniono w komunikacie. Działania bojowe - dodano - prowadziły jednostki Sił Systemów Bezzałogowych, Sił Operacji Specjalnych oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, we współpracy z Głównym Zarządem Wywiadowczym Ministerstwa Obrony.

10:24 Rosyjski dron zaatakował pojazd pocztowy w obwodzie sumskim. Są ranni

W obwodzie sumskim rosyjski dron uderzył w pojazd ukraińskiej poczty. Dwie osoby zostały ranne - poinformował Ołeh Hryhorrow, szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Sumach. „Kierowca i pracownik zostali ranni. Udali się do szpitala i są obecnie badani przez lekarzy. Samochód został uszkodzony" - poinformował.

10:05 Generał Pacek: Trump odpowiedział czynem na prowokacje Miedwiediewa

Generał Bogusław Pacek ocenił, że wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa były prowokacyjne i rozzłościły Donalda Trumpa do tego stopnia, że ten zareagował nie słowami, lecz demonstracją siły. Jego zdaniem decyzja o wysłaniu okrętów podwodnych to sygnał ostrzegawczy dla Rosji, który może skłonić ją do refleksji nad własnymi działaniami i retoryką. W rozmowie z WP generał wskazał również na znaczenie wyznaczonego przez Trumpa ultimatum dla ewentualnych rozmów pokojowych.

10:02 Wizyta Witkoffa w Rosji to „ostatnia szansa Putina”

Według dr Rebekki Grant, prezes IRIS Independent Research, firmy specjalizującej się w badaniach i doradztwie w zakresie obronności i lotnictwa, wizyta Steve'a Witkoffa w Rosji „jest ostatnią szansą Putina na osiągnięcie dobrego porozumienia” w sprawie zawieszenia broni przed 8 sierpnia. - Nie poznamy wielu szczegółów, ale wiemy z przeszłości, że Witkoff omawiał możliwość złagodzenia sankcji – zauważyła dr Rebecca Grant. - Pamiętajmy, że Rosja stała się w istocie państwem wasalnym Chin pod względem gospodarczym. Nawet przy tak przyspieszonej produkcji w czasie wojny, rosyjska gospodarka jest bardzo niestabilna. Witkoff próbuje więc sprawdzić, czy Putin zachowa się racjonalnie i zgodzi się rozważyć jakieś porozumienie gospodarcze w zamian za zawieszenie broni – powiedziała dr Grant. Wizytę Witkoffa w Rosji zapowiedział w piątek prezydent USA Donald Trump.

09:38 Putin już w 1994 roku „wyrażał roszczenia terytorialne wobec Ukrainy”. Dokument odnaleziony w niemieckich archiwach

W archiwach niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych odnaleziono dokumenty stwierdzające, że szef Kremla Władimir Putin już w 1994 roku w rozmowie z ówczesnym niemieckim konsulem generalnym w Petersburgu wyrażał roszczenia terytorialne wobec Krymu, wschodniej Ukrainy i Kazachstanu - podał „Der Spiegel”. W styczniu tego roku miał powiedzieć, że „Krym, wschodnia Ukraina i północny Kazachstan – przynajmniej te terytoria – nigdy nie były dla Rosji krajami obcymi, lecz zawsze były częścią terytorium Rosji”. W sporządzonej notatce niemiecki dyplomata zauważył, że Putin odwołał się do „poczucia narodowego” Rosjan, które – jak powiedział – „być może jest trudne do zrozumienia dla Niemców”.

09:20 Będą ograniczenia na ukraińsko-polskim przejściu Jagodzin-Dorohusk

Na ukraińsko-polskim przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk od 4 sierpnia możliwe jest częściowe zamknięcie niektórych pasów ruchu z powodu remontu, który potrwa do 30 września - informuje Państwowa Służba Celna Ukrainy. Prace „mogą powodować czasowe utrudnienia, jednak według prognoz zmiany w organizacji ruchu nie wpłyną znacząco na przepustowość przejścia granicznego” - poinformowano.

09:13 Policjanci zamknęli w Kijowie imprezę w dniu żałoby

Policjanci zamknęli w Kijowie imprezę, odbywającą się w jednym z klubów na terenie miasta w dniu żałoby po ofiarach zmasowanego ataku na stolicę, w którym zginęło 31 osób, w tym pięcioro dzieci. Wobec organizatorów i 30 uczestników imprezy zastosowano przepisy dotyczące wykroczeń. Ukraińskie przepisy mówią o karze grzywny lub areszcie - do 15 dni.

08:46 Minionej nocy Rosjanie wystrzelili 53 drony

Rosjanie minionej nocy wystrzelili nad Ukrainę 53 drony. Według ukraińskich Sił Powietrznych, 45 z nich zostało zestrzelonych i zneutralizowanych.

08:37 Eksplozje i pożary w Rosji. Uderzenia w rafinerie, lotniska i zakłady przemysłowe

W nocy z 1 na 2 sierpnia w kilku regionach Rosji doszło do serii eksplozji i pożarów. Uderzenia dotknęły m.in. rafinerie, zakłady przemysłu obronnego oraz okolice wojskowego lotniska. Według doniesień rosyjskich kanałów Telegramu, największe pożary wybuchły na terenie Nowokujbyszewskiej Rafinerii w obwodzie samarskim. W sieci pojawiły się nagrania, na których słychać pracę systemów obrony przeciwlotniczej oraz charakterystyczny dźwięk dronów. Gubernator obwodu samarskiego, Wiaczesław Fiedoryszew, potwierdził atak na jedno z lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych i poinformował o pracy służb ratunkowych na miejscu. Ukraińskie drony uderzyły także w zakłady „Elektropribor” w mieście Penza, które produkują elementy sterowania do rosyjskich systemów rakietowych i łączności. W pobliżu znajduje się też jedyny w Rosji zakład produkujący stanowiska dowodzenia dla jednostek obrony powietrznej - „Radiozawod”, który również miał zostać uszkodzony. Rosyjskie władze lokalne, cytowane przez agencję AFP podały, że w atakach ukraińskich dronów na kilka celów w Rosji zginęły trzy osoby. Rosyjskie wojsko podało, że w nocy zneutralizowało 112 dronów.

08:25 Seria eksplozji na Krymie, Rosjanie zamknęli most

Znajdującym się pod kontrolą Rosji Półwyspem Krymskim wstrząsnęła w nocy z piątku na sobotę seria eksplozji. Na kilka godzin zamknięto dla ruchu Most Krymski – poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się na wpisy w portalach społecznościowych. Lokalne kanały na Telegramie przekazały, że nie podano powodów ograniczeń. Ruch przywrócono po godz. 5:00 czasu lokalnego nad ranem w sobotę. Pojawiły się też informacje o serii eksplozji w mieście Teodozja. Wybuchy słyszano również w Kerczu, a co najmniej „trzy bardzo silne eksplozje” odnotowano we wsi Jurkine, położonej niedaleko Kerczu. Mieszkańcy poinformowali, że w kilku miejscach słychać było interwencje systemów obrony przeciwlotniczej. Jak dotąd - podała Ukraińska Prawda - nie pojawiły się informacje o ewentualnych ofiarach ataku.

08:14 Rosjanie zaatakowali Słowiańsk. Uszkodzona „jedna z wizytówek miasta”

„Rankiem 2 sierpnia wojska rosyjskie zaatakowały centrum Słowiańska w obwodzie donieckim, raniąc jedną osobę” - poinformował Wadym Lach, szef Miejskiej Administracji Wojskowej Słowiańska. „Jedna z wizytówek miasta – Hotel Sławiańsk – została uszkodzona. Uszkodzone zostały również pobliskie wieżowce i akademik” - poinformował.



08:07 Senator Lindsey Graham skomentował groźby Dmitrija Miedwiediewa. „Proszę, zrozumcie”

Republikańcki senator Lindsey Graham przestrzegł Rosjan przed możliwą eskalacją, komentując groźby Dmitrija Miedwiediewa pod adresem Stanów Zjednoczonych. Graham napisał, że prezydent USA Donald Trump jest gotowy podjąć zdecydowane działania, jeśli zajdzie taka potrzeba. „Do moich przyjaciół w Rosji: prezydent Trump dąży do pokoju, a nie konfliktu. Ale proszę, zrozumcie: on nie jest Obamą, on nie jest Bidenem i nie wolno z nim zadzierać” – napisał Graham.



07:50 Ataki dronów na rafinerie i zakłady przemysłowe w Rosji

W nocy z 1 na 2 sierpnia Ukraińcy przeprowadzili serię ataków dronami na obiekty przemysłowe w kilku regionach Rosji – m.in. w obwodach riazańskim, penzeńskim i samarskim. W Riazaniu i Samarze celem były rafinerie ropy, które stanęły w ogniu; w Penzie uderzono prawdopodobnie w zakłady Elektropribor. Potwierdzono także ataki w obwodach lipieckim i woroneskim.

Uderzenia miały miejsce dzień po zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym na Kijów, w którym zginęła co najmniej 31 osób.

07:28 172 starcia na froncie minionej doby

Minionej doby doszło do 172 starć zbrojnych na froncie, z czego najcięższe walki toczyły się na kierunku pokrowskim (66 ataków) i nowopawłowskim (23 ataki) – przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosja przeprowadziła 70 ataków lotniczych z użyciem 116 bomb kierowanych, 5859 ostrzałów, a także użyła 3766 dronów-kamikadze.

Według sztabu ukraińska armia skutecznie odpierała rosyjskie natarcia niemal na wszystkich kierunkach operacyjnych, zadając znaczne straty: 1010 zabitych rosyjskich żołnierzy, zniszczono m.in. 139 dronów, 38 systemów artyleryjskich i 130 pojazdów. Zgodnie z komunikatem wojska ukraińskie kontynuują także precyzyjne uderzenia na zaplecze wroga, osłabiając jego potencjał ofensywny.

07:05 Ukraina zaktualizowała dane o rosyjskich stratach

W ciągu ostatniej doby Rosja straciła na froncie ponad 1000 żołnierzy oraz m.in. 38 systemów artylerii – podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:48 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1255. dniu wojny

