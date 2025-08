To oznacza, że tajna umowa, na mocy której Rubcow opuścił Polskę latem 2024 r., nie zawiera zastrzeżenia w postaci zakazu jego wjazdu do naszego kraju. Nie ma więc formalnych przeszkód, by przyjechał na proces. Jak pisaliśmy, o ustalenia tej umowy i status Rubcowa (na jakiej zasadzie wyjechał z kraju 2024 r. i czy nałożono na niego zakaz wjazdu?) zapytał Kancelarię Premiera i inne instytucje oraz służby prowadzący sprawę sędzia Paweł du Château. Po publikacji „Rz”, KPRM przekazała teczkę szpiega sądowi.

– Sąd uzyskał odpowiedzi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Zawierają one informacje niejawne. Pozostałe instytucje, do których zwracał się sąd, jeszcze nie udzieliły informacji – odpowiada nam sędzia Anna Ptaszek. Chodzi m.in. o Straż Graniczną i MSZ.

Nadesłane sądowi materiały są tajne, jednak zapowiedź wyznaczenia rozprawy wskazuje na to, że na Rubcowie nie ciąży zakaz wjazdu do Polski. I chociaż jest więcej niż pewne, że oskarżony nie pojawi się na rozprawie, to nie ma formalnych przeszkód, by został wezwany na proces i żeby ostatecznie jednak przyjechał.

Paweł Rubcow vel Pablo González oskarżony. Nie ma przeszkód do wydania listu gończego, jeśli nie stawi się na wezwanie

W aktach sprawy są adresy Rubcowa – przetłumaczony na hiszpański akt oskarżenia wysłano na jego ostatni adres w Warszawie, gdzie przez trzy lata (do chwili wyjazdu) mieszkał z polską dziennikarką Magdaleną Ch., która ma postawione zarzuty za pomocnictwo w szpiegostwie, a śledztwo przeciwko niej trwa. Teraz sąd kontaktuje się z oskarżonym przez podany przez niego rosyjski adres e-mail oraz adres hiszpańskiej kancelarii adwokackiej.

Jak pisaliśmy, Rubcowowi zarzuca się zbrodnię, co oznacza, że aby rozpocząć przewód sądowy, konieczna jest obecność oskarżonego przynajmniej na pierwszej rozprawie, by odebrać od niego wyjaśnienia. Bez tego rozpoczęcie procesu jest niemożliwe. Jednak istotny jest też art. 377 par. 3 k.p.k., z którego wynika, że „jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, zawiadomiony o terminie rozprawy, oświadcza, że nie weźmie udziału w rozprawie, uniemożliwia doprowadzenie go na rozprawę albo zawiadomiony o niej osobiście nie stawia się na rozprawę bez usprawiedliwienia, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału”.