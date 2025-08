Rekonstrukcja wzmocniła PSL, m.in. Miłosz Motyka przejął energetykę. Pytanie tylko, czy ustawa o działach nie wzmacnia też w kwestiach energii minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski z Polski 2050?

Na spotkaniu liderów koalicji było jasno uzgodnione, że sprawy energii i związane z nią zagadnienia (a to, co jest w dziale klimat, dotyczy energii odnawialnej) znajdą się w dziale administrowania energią. Koordynacja polityki energetycznej będzie więc realizowana przez resort energii. I to jest duże wyzwanie, ale też szansa i możliwości. Jest ustawa obniżająca ceny energii, która daje możliwość partycypacji społeczności, która mieszka na danym terenie, gdzie są wiatraki. Ustawa już ląduje na biurku nowego prezydenta. W Senacie mamy jeszcze kilka ustaw deregulacyjnych z obszaru energii, które ułatwiają inwestycje, przyspieszają pewne procesy.

Czy dojdzie do obniżenia cen energii?

Tak. Obniżenie ceny energii nastąpi o 20–30 proc. dla każdego odbiorcy. Popatrzcie państwo na swoje faktury. Tam jest cena za energię i ona jest na poziomie ok. 60 groszy za kilowatogodzinę, czyli 600 zł za megawatogodzinę. Cena energii elektrycznej z farm wiatrowych na lądzie jest na poziomie około 300 zł, czyli połowa tego. Wiatraki na lądzie mogą najszybciej doprowadzić do pozytywnej transformacji.

Czy koalicja jest w stanie przedstawić Polakom swoje 500+?

Obniżka cen energii jest jednym z takich projektów. Mówiąc o energii, pokazuję, że są możliwości. A będą kolejne, bo jeśli słyszę o pomyśle prezydenta Nawrockiego, żeby waloryzować emerytury 150 zł kwotowo, to jest to rozwiązanie pasywne, które zatrzaskuje emerytów w domach. A może trzeba wspierać tych emerytów, którzy chcą pracować, będąc na emeryturach zusowskich, krusowskich czy mundurowych. Może trzeba to zmienić tak, żeby emeryci byli zainteresowani dodatkową pracą i byli bardzo dobrze wynagradzani.